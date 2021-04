Zoe Roth, connue sous le nom de « Disaster Girl », a gagné près d’un demi-million de dollars en vendant la photographie originale du mème viral. La jeune femme de 21 ans a secoué le monde en ligne lorsqu’elle a été photographiée devant un immeuble en feu avec un sourire sinistre sur le visage en janvier 2005. Roth, alors âgée de 4 ans, vivait à Mebane, en Caroline du Nord, lorsque son père, Dave Roth , a capturé son sourire diabolique pendant que les pompiers éteignaient un feu en arrière-plan. Depuis lors, l’image est devenue le mème préféré d’Internet pour représenter une interprétation humoristique d’une catastrophe ou d’actes espiègles.

En février, Roth, un senior de l’UNC-Chapel Hill, a été suggéré dans un e-mail de vendre l’image originale en tant que jeton non fongible ou NFT par une personne anonyme. Bien qu’il se méfie de l’idée plus tôt, le duo père-fille s’est assis dessus pendant des semaines avant de finalement l’essayer.

Parler au Raleigh Actualités et observateur, Roth a déclaré que le duo avait demandé conseil à des « célébrités mèmes » telles que « Bad Luck Brian » et « Overly Attached Girlfriend », avant d’engager un directeur et un avocat pour trier le processus. Enchères de 24 heures et son prix est monté en flèche à 180 Ether, ce qui équivaut à 470 000 $. La vente aux enchères a été remportée par un collectionneur connu sous le nom de « 3F Music », rapporte Farzin Fardin Fard, PDG d’une société de production musicale basée à Dubaï. Gizmodo.

Les NFT sont des actifs numériques uniques cryptés avec la signature numérique d’un artiste, vérifiant sa propriété et son authenticité, permettant au contenu numérique d’être vendu en tant qu’art physique. En le vendant, le propriétaire ne perd pas les droits car NFT conserve les droits d’auteur. Chaque fois que la «Disaster Girl» sera revendue à l’avenir, Zoe obtiendra 10% de la vente, ce qui lui donnera le contrôle de l’image pour la première fois en 15 ans.

Zoe a déclaré que le fait de pouvoir vendre l’image montre qu’elle a un certain contrôle sur l’agence de l’ensemble du processus. Alors que Zoe veut faire don de ses bénéfices à une organisation caritative, son père souhaite réparer la climatisation dans sa voiture avec.

