D’Isabel Coursier à Nels Nelsen : les pionniers de Revelstoke sur une paire de skis

Cathy Anglais

Musée et archives de Revelstoke

Cet article a été initialement publié dans le magazine Revelstoke TIMES.

La renommée de Revelstoke en tant que centre de ski remonte aux années 1890 lorsque les colons scandinaves ont introduit ce qu’on appelait alors les « raquettes norvégiennes » dans la communauté. Les gens utilisaient les skis comme moyen de transport, mais des clubs récréatifs ont également vu le jour et le ski est devenu un sport d’hiver local.

En 1914, la population croissante de colons scandinaves a créé un club de compétition et le club de ski officiel de Revelstoke est né, avec 23 membres. Au moment où ils ont tenu leur premier carnaval d’hiver en février 1915, le club comptait jusqu’à 102 membres, ce qui en faisait le plus grand club de ski au Canada depuis de nombreuses années. Le carnaval comprenait du saut à ski sur une colline au pied du mont Revelstoke, ainsi que des courses de fond et des sprints.

Dès le premier Carnaval d’hiver, Nels Nelsen est devenu un champion montant. Il a remporté l’épreuve de saut à ski avec un saut de 99 pieds et a remporté le titre de champion de la Colombie-Britannique. Le magnifique trophée CB Hume que Nels a remporté est exposé au Revelstoke Museum and Archives, gracieuseté de sa famille. Ce fut le début d’une carrière remarquable qui a vu Nelsen reconnu comme l’un des meilleurs athlètes nord-américains.

Gunnar et Hans Gunnarsen. (Contribué par le Revelstoke Museum and Archives)

Nels Nelsen est né en Norvège en 1894 et est venu au Canada avec sa famille en 1913, où ils se sont installés dans une ferme à Big Eddy. Nels avait un frère, Ivind, et quatre sœurs, toutes skieuses.

Plus tard en 1915, le Revelstoke Ski Club a négocié avec Parcs Canada pour situer le saut à ski dans les limites du parc. Le saut a été utilisé pour la première fois pour le carnaval d’hiver de 1916 et est resté en usage jusque dans les années 1970. Au Carnaval de 1916, Nels Nelsen a remporté le Championnat canadien, remportant la Coupe Nabob, qui est également exposée au musée. Nels a détenu le record canadien de 1916 à 1932, battant cinq fois son propre record. Le nom de Nels Nelsen commençait à être bien connu dans les cercles de saut à ski à travers le continent, et il a scellé sa renommée en 1925, lorsqu’il a établi un record du monde amateur avec un saut de 240 pieds. Ce record est resté inégal pendant cinq ans.

Les habitants étaient très fiers des réalisations de Nels et avaient tellement confiance en ses capacités qu’en 1928, le marchand de fourrures local JHS Munro offrit en prix une nouvelle voiture à quiconque pouvait battre le record de Nels en 1925. Au grand soulagement de Munro, le record est resté ininterrompu et il n’a pas eu à attribuer la voiture. L’incitation a attiré de nombreux autres sauteurs de classe mondiale, ce qui était l’objectif de Munro en offrant le prix.

En 1926, Nels Nelsen a été inclus dans la série de cartes à collectionner Spalding’s Champion Sports, aux côtés d’athlètes notables, dont le joueur de baseball Babe Ruth et le boxeur Jack Dempsey.

Nels s’est non seulement fait un nom, mais a fait beaucoup pour faire progresser le sport et encourager les jeunes à apprendre l’art du saut à ski. Les garçons se battaient pour le privilège de porter les skis de Nels au sommet de la colline pour son prochain saut et copiaient son style au mieux de leurs capacités.

La carrière de saut d’obstacles de Nels a pris fin en 1933 lorsqu’il a perdu une main dans un accident de chasse, mais il a continué à entraîner et à promouvoir le sport jusqu’à sa mort d’une crise cardiaque en 1943 à l’âge de 49 ans. Outre son incroyable héritage de ski , il laisse sa femme et ses dix enfants qui ont hérité de son amour du ski. Nels a été admis au National Ski Hall of Fame du Michigan en 1971 et ajouté au tableau d’honneur du ski canadien en 1983.

Ivind Nilsen sautant à ski sur le mont Revelstoke, 1920. (Contribution du musée et des archives de Revelstoke)

Les frères et sœurs de Nels étaient tous des skieurs, ses sœurs participant à des courses de distance féminines et son frère Ivind le rejoignant en tant que sauteur à ski. En 1920, Ivind a établi un record pour les garçons de moins de 15 ans, avec un saut de 112 pieds. L’année suivante, il bat son propre record avec un saut de 113,5 pieds. Ivind était connu pour sa belle forme. Il a travaillé comme moniteur de ski à Lucerne, Québec dans les années 1930. Il a utilisé la forme originale du nom de famille et était connu sous le nom d’Ivind Nilsen.

Toute la famille Gunnarsen a joué un rôle important dans l’histoire du ski de Revelstoke. Jorgen Michael Gunnarsen et sa femme Anna Catherine Gunnarsen sont venus de Norvège à Revelstoke avec la famille Nelsen et se sont installés à Big Eddy, avec leurs fils Carl, Hans et Gunnar. Un quatrième fils, Emil, est né à Revelstoke. Anna et Jorgen étaient les premiers membres du Ski Club en 1914. Jorgen a remporté l’épreuve de ski de fond trois années de suite et a retiré le trophée. Il était l’un des principaux fabricants de skis de Revelstoke, utilisant la marque “Blue Nose”.

Anna était une coureuse de ski de fond bien connue qui a concouru en Colombie-Britannique et en Alberta. Elle courait encore à l’âge de 48 ans. Une fois, elle a commencé derrière les garçons de 17 ans et a quand même franchi la ligne d’arrivée en premier. Elle a souvent donné aux autres coureuses une avance d’environ 100 mètres et a quand même remporté la plupart des courses. Elle est décédée en août 1956 à l’âge de 73 ans.

Les quatre fils étaient d’excellents skieurs. L’aîné, Carl, était un excellent skieur dans toutes les disciplines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était instructeur, formant les soldats à l’utilisation des skis. Il a été blessé au combat et est rentré chez lui. Carl, était Hill Captain sur la Nels Nelsen Hill jusque dans les années 1960. Gunnar, le troisième fils, était aussi un bon skieur et sauteur. En 1923, il a sauté 72 pieds, à l’âge de sept ans.

Hans Gunnarsen devait rivaliser avec Nels Nelsen. Il avait une capacité exceptionnelle et une forme presque parfaite. Son épreuve préférée était le saut d’obstacles, mais il a également gagné en cross-country, en slalom, en descente et en combiné.

En 1932, lorsque Bob Lymburne a remporté le championnat du monde à Revelstoke avec un saut de 287 pieds, Hans a été finaliste avec un saut de 281 pieds, le meilleur de sa carrière. En 1940, Hans a remporté les Championnats canadiens de saut à ski à Banff – le dernier championnat tenu avant la fin de la guerre. Hans s’est enrôlé comme artilleur dans l’armée canadienne et sera tué au combat en Hollande en novembre 1944.

Isabel Patricia Coursier est née à Revelstoke le 21 mars 1906, fille de l’homme d’affaires pionnier Henry Noble Coursier et d’Isabella Steed Coursier.

Isabel a reçu sa première paire de skis à l’âge de huit ans. Au tournoi de ski de Revelstoke le 7 février 1922, plus d’un mois avant son 16e anniversaire, Isabel a participé au saut de classe D du garçon et est arrivée troisième avec 108,5 points et un saut de 84 pieds. Cela fait d’elle la championne du monde féminine de saut à ski. Les femmes sauteurs n’étaient pas encouragées, donc son exploit était considéré comme révolutionnaire.

Lors de la même compétition, Isabel Coursier est arrivée première de la piste de ski dames et première de la course de poney-ski. C’était aussi connu sous le nom de ski-joëring, où le skieur était tiré derrière un cheval. Le sport a ensuite été interdit des compétitions locales parce qu’il était si dangereux.

Isabel Coursier a également participé au tournoi de ski de 1923 et a reçu une coupe d’argent pour avoir remporté la course féminine de classe C, et a reçu une médaille d’or par le Revelstoke Ski Club en reconnaissance de l’habileté et de l’audace affichées par la seule dame ski -cavalier en Amérique du Nord. Isabel a également sauté au tournoi de ski de Nakusp en 1923 et au tournoi de ski du parc national du mont Rainier la même année.

En 1925, Isabel Coursier entre à l’École d’éducation physique et à la santé de l’Université McGill à Montréal. Elle excellait en athlétisme, tennis, hockey sur glace et basketball. Elle a reçu des médailles pour ses réalisations en lancer de baseball et en lancer de javelot. Pendant ses études à Montréal, elle a été invitée à effectuer un saut d’exhibition au Frontenac Winter Sports Club et a été la première femme à franchir le saut de la Côte des Neiges.

Dans un article du Calgary Herald en 1927, elle a été décrite comme «intrépide et gracieuse, comme un oiseau bien équilibré… Lorsqu’elle a atteint le décollage, elle a plongé soudainement et rapidement dans les airs, s’est courbée vers la terre et a glissé rapidement vers le bas. le reste de la colline jusqu’à la ligne de fond.

Nels (champion du monde) et Ivind Nilsen (champion du monde garçons) sautant en tandem, 1922. (Contribution du Revelstoke Museum and Archives)

Isabel Coursier a obtenu son diplôme de l’Université McGill en mai 1927, à l’âge de 21 ans, et a immédiatement obtenu un poste prestigieux d’instructrice physique à la Victoria Normal School. Isabel Coursier est décédée à Penticton en 1990 à l’âge de 84 ans.

Bob Lymburne est né en Ontario en 1912 et est venu à Revelstoke dans son enfance. L’orthographe originale du nom était Lynburne, mais l’orthographe Lymburne a été utilisée tout au long de sa carrière. Sa famille vivait au pied du mont Macpherson. Il a essayé les skis pour la première fois à l’âge de 13 ans, et à 14 ans, il a participé à sa première compétition, et selon ses propres mots, c’était un flop absolu. L’année suivante, après beaucoup d’entraînement, il gagnait dans sa classe et se rapprochait des records de sauts. Il n’a jamais essayé les skis avant l’âge de 13 ans.

En 1931, lors d’un tournoi spécial à Revelstoke, Bob Lymburne effectue 6 sauts, d’une moyenne de 226′, un exploit jamais égalé au Canada. En 1932, il décroche le record du monde de saut à ski avec un saut de 269 pieds. Ce n’était que l’année précédente qu’un sauteur américain avait battu le record de Nels, et Lymburne était heureux de ramener le record à Revelstoke. Bob a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 1932 à Lake Placid, New York, à 18 anse.

Bob Lymburne a fait ce que l’on pense être la première ascension à ski du mont Begbie en mai 1932, quittant la ville à 4 heures du matin. Il n’était pas trop haut dans la montagne avant de pouvoir chausser ses skis, et à 8 heures du matin, il avait atteint le pied du glacier et profité de plusieurs descentes sur les longues pentes douces du glacier. Au bout de deux heures, il a apprécié son déjeuner composé d’œufs crus, d’oranges et de raisins secs, qu’il croyait être “le déjeuner le plus satisfaisant pour un exercice intense”. Il a continué jusqu’au sommet de la montagne, où il a dû enlever ses skis pour prendre un bon pied. Il a atteint le sommet à 13 heures et a commencé à descendre. “Après de nombreuses descentes sauvages et rapides à flanc de montagne, la vallée a été atteinte et je suis arrivé à Revelstoke le même soir à 18 heures”

Cela ne fait qu’effleurer la surface des légendes du ski de Revelstoke. Il y a tellement d’autres personnes remarquables qui ont contribué au sport du ski à Revelstoke, y compris la famille McCrae, Craig Rutherford, Art Johnson, John et Allan McInnes, Larry Nelles, Paul Mair, Kendra Kobelka, Danny Moar, Greg Hill et bien d’autres autres.

