Dis quoi? KRK prédit que Ranbir Kapoor-Alia Bhatt se mariera d’ici 2022 et divorcera d’ici 15 ans | Buzz News

New Delhi : Le critique de cinéma autoproclamé controversé, Kamaal R Khan, mieux connu sous le nom de KRK, a encore une fois fait une prédiction bizarre. Après avoir commenté le divorce d’Aamir Khan et Kiran Rao, il a maintenant prédit le mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.

Prédiction 08- Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se marieront max jusqu’à fin 2022. Mais Ranbir Kapoor divorcera dans les 15 ans après le mariage ! – KRK (@kamaalrkhan) 13 juillet 2021

Oui !, vous avez bien lu. Il a fait une prédiction bizarre selon laquelle Ranbir et Alia se marieront, au plus tard d’ici 2022, mais dans 15 ans se dirigeront vers un divorce.

Il a également fait une déclaration disant que l’actrice classique Tabu ne se mariera jamais.

Prédiction 07- Actrice #Tabbu ne se mariera jamais. – KRK (@kamaalrkhan) 12 juillet 2021

Pour les non-savants, KRK était dans les nouvelles ces derniers temps après l’acteur de Bollywood Salman Khan lui a giflé un avis de diffamation. La plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Mumbai contre KRK, mais pas pour son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Après que Salman l’ait poursuivi en diffamation, il y a eu un flot de tweets du côté de KRK faisant diverses allégations et réclamations.