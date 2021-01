Le Galaxy A02 bon marché de Samsung a été annoncé en novembre de l’année dernière et mis en vente il y a quelques jours. Maintenant, il semble que ce modèle d’entrée de gamme se dirige vers les États-Unis, et pas seulement déverrouillé, mais également dans des versions pour AT&T et Verizon.

Ces itérations du Galaxy A02 à destination des États-Unis ont récemment été certifiées par la Wi-Fi Alliance et le Bluetooth SIG. Ils décrivent quatre numéros de modèle, le SM-A025U, qui devrait être la version déverrouillée, le SM-A025A pour AT&T, le SM-A025V pour Verizon, ainsi qu’un SM-A025AZ qui peut être destiné au cricket.

Les numéros de modèle nous renseignent sur leurs destinations sur la base de la méthode de longue date de Samsung pour les nommer dans son portefeuille. En Europe, ce téléphone coûte environ 150 €, donc cela ne nous choquerait pas s’il coûterait environ 149 $ débloqué aux États-Unis (ou même moins).

Le Galaxy A02s dispose d’un écran tactile IPS PLS de 6,5 pouces 720×1600, du chipset Snapdragon 450 à la barre, de 3/4 Go de RAM, de 32/64 Go de stockage extensible, d’une caméra arrière de 13 MP flanquée d’une macro cam 2 MP et d’un 2 MP capteur de profondeur, un vivaneau selfie de 5 MP et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W. Il fonctionne sous Android 10.

