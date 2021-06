Dirk Nowitzki rejoint Dallas Mavericks en tant que conseiller spécial | Nouvelles de la NBA

Dirk Nowitzki sera le conseiller spécial des Dallas Mavericks, a annoncé l’équipe vendredi.

Selon les Mavericks, Nowitzki aidera à l’embauche d’un directeur général et d’un entraîneur-chef et consultera sur d’autres décisions de front-office.

Cette décision intervient deux jours après que le propriétaire Mark Cuban a licencié le président des opérations de basket-ball / directeur général Donnie Nelson, et un jour après la démission de l’entraîneur-chef Rick Carlisle.

« Mark Cuban m’a approché pour un rôle de conseiller spécial et je suis heureux de soutenir mes Mavs », a déclaré Nowitzki.

« Donnie Nelson et Rick Carlisle étaient tous les deux mes mentors et ont joué un rôle énorme dans ma carrière et le succès de cette franchise, et ils vont me manquer. Il est important pour moi maintenant de rejoindre Mark et de contribuer autant que possible comme nous Avance. »

Nowitzki, qui aura 43 ans samedi, a disputé ses 21 saisons NBA avec Dallas. Il a mené les Mavericks à leur seul titre NBA en 2011 et a été nommé MVP des finales NBA.

Image:

Nowitzki brandit le trophée MVP de la finale présenté par Bill Russell après avoir battu le Miami Heat lors du sixième match de la finale NBA 2011



14 fois All-Star et MVP NBA pour la saison 2006-07, Nowitzki est le leader de tous les temps de la franchise en points (31 560), rebonds (11 489), 3 points (1 982), lancers francs effectués (7 240), blocs (1 281) et parties jouées (1 522).

Dallas a perdu sa série éliminatoire de premier tour de la Conférence Ouest contre les Clippers de Los Angeles en sept matchs après avoir pris les devants 2-0 et 3-2 plus tôt dans la série.

















2:49



Luka Doncic a marqué 39 points, sept rebonds et sept passes décisives pour aider les Dallas Mavericks à prendre une avance de 2-0 sur les LA Clippers



Les Mavericks étaient la tête de série n ° 5 de la conférence après un classement de 42-30 en saison régulière. L’attaquant vedette Luka Doncic a connu une autre saison exceptionnelle et a été nommé dans sa deuxième équipe All-NBA consécutive.

Le nouveau directeur général sera chargé de signer Doncic, la pierre angulaire de la franchise, pour une prolongation de contrat de cinq ans qui dépasserait probablement 200 millions de dollars, sur la base des projections actuelles.

Mercredi, les Mavericks ont annoncé qu’ils « avaient mutuellement accepté de se séparer » de Nelson, qui a servi à ce titre pendant 24 saisons. ESPN et The Athletic ont rapporté que Nelson était mécontent de l’influence toujours croissante du directeur de la recherche et du développement quantitatifs de l’équipe, Haralabos « Bob » Voulgaris.

Carlisle, 61 ans, a compilé un record de 555-478 en 13 saisons en tant qu’entraîneur des Mavericks de 2008-21. Il a entraîné deux saisons avec les Detroit Pistons (2001-03) et quatre avec les Indiana Pacers (2003-07) et a également été entraîneur adjoint pour les Nets du New Jersey, les Trail Blazers et les Pacers de Portland. Son record de victoires et de défaites de tous les temps en tant qu’entraîneur-chef est de 836-689.