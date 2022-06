Diriger les Lionnes: Sheila Parker donne ses conseils à l’actuelle capitaine de l’Angleterre féminine Leah Williamson | Nouvelles du football

Dans le cadre de la série Leading the Lionesses de Sky Sports News avant l’Euro féminin, la première capitaine officielle des femmes d’Angleterre, Sheila Parker, parle de son parcours professionnel, de ce que c’était que de jouer à son époque et de la façon dont le paysage du football féminin a changé depuis qu’elle était joueur.

Considérée comme l’une des pionnières du sport dans les années 60 et 70, Parker a été nommée première capitaine officielle de l’équipe féminine d’Angleterre constituée en 1972 par la Women’s Football Association. Parker a signé pour le célèbre Dick, Kerr Ladies, rejoignant plus tard l’équipe locale Chorley Ladies.

Parker a commencé à jouer à l’âge de 13 ans et a ensuite été capitaine de l’Angleterre de 1972 à 1976. Elle a raconté Nouvelles de Sky Sports : « J’avais l’habitude d’aller regarder le Chorley FC sur le terrain de loisirs où je vivais, et je suis allé sur leur site pour les regarder jouer. Et j’ai adoré voir les tacles glissés et j’ai pensé à quel point c’était bon.

« J’adorais taper dans un ballon et les gars jouaient sur le terrain de jeu, et j’ai demandé si je pouvais jouer avec eux à l’origine et ils ont dit : « Non, vous ne jouez pas au football ».

« Alors, j’ai juste tapé dans un ballon tout seul, puis ils l’ont remarqué et ont dit : « Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Alors, j’ai rejoint les gars et à partir de là, c’était tout simplement merveilleux. »

En 1971, l’interdiction empêchant les matches de football féminin de se jouer sur les terrains de la FA a été levée et un an plus tard, à l’âge de 24 ans, Parker a été sélectionnée pour l’équipe.

Image:

Parker a remporté cinq titres de division 1 au cours de sa carrière de joueuse





Sky Sports News a demandé à Sheila de nous ramener en 1972 lorsque la première équipe officielle d’Angleterre a été annoncée et ce que cela faisait de diriger l’équipe. Elle a réfléchi: « Je pense que parce que j’ai joué et que j’ai tellement aimé ça, c’est probablement ce qui m’a fait penser à eux parce qu’ils ont dû voir le sport sortir.

« Je ne pouvais pas le croire. Et j’ai pensé dans mon esprit que c’était bien à cause de la joie de jouer au jeu. Vous êtes autorisé à diriger une équipe dans le match. Donc, oui, j’étais aux anges. »

Elle a également discuté de la réaction de sa famille à la nouvelle, ajoutant: « Ils n’ont joué que très peu et loin entre les matchs et dans divers endroits. Il n’y avait pas beaucoup de rondes là où je vivais. Peu de membres de la famille pouvaient y arriver, mais ceux qui a réussi à le faire, ils étaient ravis pour moi. »

Parker a été capitaine pendant quatre ans jusqu’en 1976, menant l’Angleterre à la victoire lors des tout premiers championnats internationaux à domicile. Elle a finalement été remplacée par Carol Thomas.

En discutant de son style de leadership, Parker a déclaré: « Je leur ai juste dit de jouer au football et de tacler s’ils devaient le faire. Mais pour s’assurer qu’ils aient le ballon et non les jambes ou les pieds des joueurs. Oui, ils ont tous très bien réussi, et j’étais content de les avoir commandés. »

Parker a également parlé de sa position sur le terrain: « Eh bien, personnellement, je ne pense pas que la position compte, eh bien à l’époque, ça ne m’importait pas, que vous soyez défenseur, gardien de but, milieu de terrain, attaquant.

« Si vous étiez capitaine, c’était un moment de fierté et tous les joueurs se sont rassemblés autour de vous, donc c’était bien.«

Parker remportera finalement six titres de Division 1 – cinq avec Preston, un avec St Helens – ainsi que cinq Coupes de la Ligue.

Après une carrière passionnante et une pionnière à son époque, qu’est-ce que le fait d’être capitaine de l’Angleterre signifiait pour Parker ?

« J’essaie de le faire rentrer chez moi, encore ! Parce que je l’ai tellement apprécié et que j’ai voyagé dans différents pays.

« J’ai vraiment aimé jouer au football et faire quelque chose que vous aimez, c’est très difficile à oublier. Quel que soit votre âge, vous repensez toujours aux moments que vous avez appréciés et jouer au football en faisait partie. »

Image:

L’ancienne capitaine a expliqué comment le paysage du football féminin a changé depuis qu’elle était joueuse





Le paysage du football féminin a changé au fil des ans et, selon Parker, le rôle de capitaine de l’Angleterre a également changé.

Elle a déclaré: « Pour moi, le jeu féminin a également changé au fil des ans. De nos jours, il y a tellement d’argent en jeu.

« Et à mon époque, nous devions parfois payer pour jouer, et l’argent était très difficile à trouver à cette époque, mais il semble que cela ait complètement changé maintenant.

« Ils [the current England team] Je ne jouerais probablement pas comme eux si j’étais capitaine.

« J’espère qu’ils joueraient comme nous jouions il y a des années, et le sport était tellement aimé à l’époque. C’est de nos jours, je crois, mais pour moi, je peux voir la différence entre les années passées et les années qui sont maintenant à venir. »

Image:

Parker a été capitaine des femmes anglaises de 1972 à 1976





Parker a fait 33 apparitions pour son pays et avec l’Euro féminin cet été, Sky Sports Nouvelles lui a demandé si elle avait des conseils pour l’actuelle capitaine anglaise Leah Williamson.

« Jouez simplement au football et profitez du jeu et jouez tous ensemble et prenez soin les uns des autres sur le terrain, et assurez-vous que vous faites les passes, et qu’ils arrivent là où ils vont.

« Ne vous contentez pas de donner le ballon. Jouez simplement au jeu que vous aimez, espérons-le, comme je l’ai fait. »

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast de football essentiel de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A : Angleterre vs Autriche – coup d’envoi à 20h, Old Trafford

jeudi 7 juillet

Groupe A : Norvège vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley