Diriger les Lionnes: Mary Phillip sur le fait d’être la première capitaine noire de l’Angleterre féminine | Nouvelles du football

Dans la dernière interview de Sky Sports Nouvelles ‘ À la tête de la série Lionesses, l’ancienne capitaine anglaise Mary Phillip explique son parcours professionnel, ce que signifie porter le brassard et donne ses conseils à l’actuelle skipper Leah Williamson.

Phillip a reçu le brassard de capitaine en 2003, entrant dans l’histoire en devenant la première femme noire à devenir capitaine de l’Angleterre. Elle a ensuite remporté 65 sélections avant de prendre sa retraite en 2008.

L’ancienne défenseure d’Arsenal et de Fulham a commencé son parcours footballistique avec les Millwall Lionesses à 12 ans, avant de se lancer dans une carrière au cours de laquelle elle a remporté cinq Women’s Premier Leagues et sept FA Cups.

Phillip, qui jusqu’en 2011 était la seule joueuse à représenter l’Angleterre dans deux équipes de Coupe du monde, a reçu sa première convocation à 18 ans en 1995 après seulement deux séances d’entraînement avec l’équipe.

Maintenant manager de l’équipe masculine de la Kent County League Peckham Town, Phillip parle à Sky Sports News dans le cadre de la Diriger les Lionnes série avant les Euros de cet été.

« Né et élevé à Peckham »

« J’ai grandi à Peckham et j’ai tout fait à Peckham. Je suis né et j’ai grandi à Peckham.

« De là à mon école primaire, où on nous a donné l’opportunité de jouer au football réservé aux filles, alors que les garçons ne nous laissaient pas jouer. C’était fantastique, et tout a grandi et continué à grandir à partir de là. »

Phillip sur la première convocation « surprise » de l’Angleterre

« J’ai reçu une lettre de la FA disant que j’avais été retenu dans l’équipe d’Angleterre pour la prochaine Coupe du monde. Et ce fut une surprise parce que je n’avais assisté qu’à quelques séances d’entraînement, et je vais maintenant à un Coupe du monde.

« Juste aller là-bas avec les joueurs qui étaient là, c’était incroyable et voir les exigences nécessaires, les normes nécessaires pour pouvoir pousser et se développer dans cette équipe, c’était une expérience formidable. »

« L’honneur » d’être le premier capitaine noir d’Angleterre

« Ce n’est qu’il y a quelques années que j’ai découvert que j’étais devenue la première femme noire capitaine, des années après avoir reçu le titre de capitaine, et c’est un grand honneur de détenir cela.

« C’est quelque chose qui entre toujours dans l’histoire. Et longtemps après mon départ, mes arrière-arrière-petits-enfants pourront le voir en regardant en arrière dans le football féminin et dire: » Hé, Mary Phillip, c’est ma grand-mère, et elle est devenu le premier capitaine noir d’Angleterre ».

« Pouvoir sortir là-bas [as captain], donner les messages et être capable de diriger et d’élever l’équipe et de nous faire avancer. Vous savez, c’est une belle expérience à vivre. »

Phillip sur son style de leadership

« Faites ce que vous pouvez faire, n’essayez pas de faire l’impossible. Si les options sont là pour y jouer la première fois, jouez-y la première fois, ne vous compliquez pas la tâche.

« Et j’aime à penser que c’est à peu près comme ça que j’ai présenté les choses quand j’ai joué au jeu. Allez-y simplement, et n’essayez pas de faire l’impossible. »

Le rôle du capitaine de l’Angleterre a-t-il changé ?

« Votre capitaine est quelque chose de personnel pour vous et comment vous êtes en tant que personne. Donc, c’est quelque chose qui vous montre là-bas et ce que vous voulez pour votre équipe.

« Je ne pense pas que le rôle lui-même ait changé parce que le rôle d’un capitaine est un rôle de capitaine. C’est juste la personne qui est capitaine à l’époque, comment elle s’en sort et comment elle rallie l’équipe autour d’elle pour s’assurer que le l’équipe donne la meilleure performance possible.

« L’équipe d’Angleterre moderne serait agréable à capitaine. Mais je ne vois pas en quoi ce serait différent de quand j’étais capitaine de l’équipe parce que je suis sûr que les filles ont toutes le même dynamisme et le même esprit pour aller là-bas, jouez, plate-forme et obtenez un résultat.

« Et tant que vous le voulez tous et que vous visez la même chose, je pense que les résultats et les atmosphères seraient tous les mêmes. »

Les conseils de Phillip à Leah Williamson

« Soyez simplement le joueur que vous êtes, c’est tout ce que vous pouvez faire! »

Image:

Leah Williamson mènera l’Angleterre en tant que capitaine aux Euros pour la première fois lors d’un tournoi majeur





Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast de football essentiel de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Euros féminin de Sky Sports à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A : Angleterre vs Autriche – coup d’envoi à 20h, Old Trafford

jeudi 7 juillet

Groupe A : Norvège vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley