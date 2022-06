Diriger les Lionnes : Carol Thomas sur le fait d’être la première femme anglaise à atteindre 50 sélections pour les Lionnes | Nouvelles du football

Dans le cadre de Sky Sports Nouvelles ‘ À la tête de la série Lionesses, Carol Thomas – la deuxième capitaine de l’histoire des femmes d’Angleterre – évoque certaines des étapes de sa carrière, comment le paysage du football féminin a changé et ses conseils à l’actuelle capitaine Leah Williamson.

À 20 ans, Thomas a été nommé deuxième capitaine officiel des femmes d’Angleterre de 1976 à 1985, succédant à Sheila Parker.

Elle a fait ses débuts en équipe nationale en 1974 et est devenue la première femme anglaise à atteindre 50 sélections pour les Lionnes.

Thomas a réalisé de nombreuses premières dans sa carrière, mais lorsqu’on lui a demandé de nous ramener au début de son voyage, elle a dit Nouvelles de Sky Sports : « Mon père jouait au football local à Hull et j’avais un frère aîné. Il est venu et j’ai tapé dans un ballon aussi longtemps que je me souvienne. »

En 1966, l’histoire du football a été écrite à Wembley et l’image de Bobby Moore tenant le trophée de la Coupe du monde pour l’Angleterre a été un moment d’inspiration clé pour un jeune Thomas.

« Arrive la Coupe du monde de 66, j’avais 11 ans à l’époque. Évidemment, cela m’a beaucoup influencé. Heureusement, à Hull, nous avions notre propre ligue d’entreprise à l’époque, il y avait une dame vivant près de chez moi qui jouait pour l’un d’eux et elle m’a invité à aller rejoindre leur équipe.

« Et surtout que l’interdiction était toujours en vigueur à cette époque – l’interdiction pour les femmes de jouer au football n’a été levée qu’en 1971 – et que nous n’étions pas autorisés à jouer sur des terrains affiliés. Nous avons donc joué dans des parcs et des terrains de travail partout où il y en avait. des postes. »

Image:

Carol Thomas a été la première femme anglaise à atteindre 50 sélections pour les Lionnes





Pionnière du sport, Thomas ne pense pas qu’elle était la plus bruyante sur le terrain, mais a fait preuve de qualités de leadership.

Elle a déclaré: « Je n’avais pas l’intention d’être capitaine, mais je pense que cela se voit. Je suis fondamentalement une personne assez timide, mais j’aime penser que j’ai encouragé les filles et les dames dans la bonne direction. Quand je suis devenue capitaine, je n’étais pas un crieur ou quelque chose comme ça, j’aime penser que j’ai donné l’exemple. »

Toujours dans les années 70, Carol est devenue l’un des premiers entraîneurs féminins qualifiés FA. Elle dit que cela allait de pair avec le titre de capitaine, ajoutant: « Cela a beaucoup aidé parce que j’ai suivi le tout premier cours d’entraîneur féminin à Lilleshall.

« Nous serions environ 15 ou 20, je pense. Et j’ai eu la chance d’être l’un des trois seuls à avoir réussi ce cours. J’ai donc été l’un des premiers entraîneurs féminins de la FA. »

Lorsqu’on lui a demandé de décrire le moment où elle a réalisé qu’elle serait la prochaine capitaine de l’Angleterre, Thomas a répondu: « Je veux dire, je n’en avais aucune idée. C’était deux ans. Je n’avais joué que cinq matchs.

« C’était le début des championnats internationaux Pony, qui étaient les championnats internationaux à domicile. Et nous jouions contre l’Ecosse et le Pays de Galles et la nuit avant que le Pays de Galles ne joue contre l’Ecosse, [Tommy Tranter] m’a tiré à l’écart et m’a dit qu’il allait me nommer capitaine. J’étais sur la lune. Absolument. »

Image:

Carol Thomas a été capitaine des Lionnes de 1976 à 1985





Thomas a été le premier capitaine anglais à remporter un tournoi international – les internationaux à domicile contre l’Écosse et le Pays de Galles en 1976. Pour ajouter à ses réalisations, elle a également été la première capitaine à diriger l’Angleterre hors d’Europe en 1981 lors du tournoi Portopia au Japon.

Thomas dit qu’elle s’est sentie un peu nerveuse en prenant le poste de capitaine, mais a ajouté : « J’ai aimé jouer au jeu et les filles autour de moi qui jouaient à ce moment-là, nous étions comme une grande famille heureuse.

« Et donc, il n’y a pas eu de problèmes. J’ai juste été capitaine à ma manière et pour moi, cela a évidemment fonctionné parce que j’ai été capitaine pendant 11 ans. »

Tout comme elle l’a fait au Japon, Thomas a également été le premier capitaine à mener l’Angleterre à une finale de Coupe d’Europe contre la Suède en 1984. Bien qu’ils aient été finalistes, Thomas ne peut cacher sa fierté d’avoir dirigé l’équipe pour le match.

« J’étais tellement fière d’être capitaine, non seulement de jouer pour l’Angleterre, mais aussi d’être capitaine de mon équipe lors de la toute première finale de championnat féminin de l’UEFA, immensément fière de les avoir menées à cette finale. »

Thomas a obtenu sa première sélection en 1974 contre la France et est devenue la première femme anglaise à atteindre 50 sélections pour l’Angleterre – l’une des nombreuses étapes clés de sa carrière.

Image:

Carol Thomas a récemment été intronisée au Temple de la renommée du football anglais à St George’s Park





« Une grande réussite. Et j’étais encore une fois si fière », a-t-elle déclaré. « J’ai eu tellement de premières dans ma carrière, c’est vraiment incroyable.

« Et comme je le dis aux filles de la base à qui je parle, vous continuez à jouer et à vous amuser et vous pouvez voir le monde. Vous pouvez voir de grandes choses en jouant au football féminin. »

Thomas a été capitaine de l’Angleterre pendant sept tournois consécutifs et après une longue carrière en tant que capitaine, le record a finalement été battu par Faye White en 2011.

Le paysage du football féminin a changé au fil des ans et Thomas a déclaré : « Il n’a cessé de se renforcer et certainement depuis le milieu des années 90, lorsqu’il est passé sous l’égide de la FA, il y a évidemment plus d’argent qui rentre. Vous avez a obtenu la WSL maintenant et beaucoup de filles qui jouent pour l’Angleterre, la plupart d’entre elles sont professionnelles.

« Donc, cela a aidé le match, et j’aime à penser que nous n’étions qu’un petit tremplin pour les mettre là où elles sont maintenant dans le jeu féminin. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait être capitaine de l’équipe d’Angleterre moderne, elle a répondu: « Si vous m’aviez demandé quand j’avais 19 ou 20 ans, j’aurais adoré avoir les chances que les filles ont maintenant. Je leur dirais simplement, profitez-en et profitez au maximum de votre temps à jouer au football féminin au plus haut niveau. »

Image:

Carol Thomas révèle ses conseils à la capitaine actuelle des femmes anglaises, Leah Williamson





Thomas a donné certains de ses conseils à l’actuelle capitaine des femmes d’Angleterre, Leah Williamson, avant l’Euro féminin cet été.

Elle a conclu: « Dites à l’équipe d’aller là-bas, d’en profiter et de jouer du mieux que vous pouvez. Ils ont fait tout le coaching, ils ont fait la formation, et j’espère que les résultats viendront pour eux. Et je ‘ Je suis sûr qu’elle sera un grand capitaine. »

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast de football essentiel de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A : Angleterre vs Autriche – coup d’envoi à 20h, Old Trafford

jeudi 7 juillet

Groupe A : Norvège vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley