Dirigeant ukrainien : l’avenir du monde se décide en Ukraine

NATIONS UNIES (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mercredi que “l’avenir du monde” se décide dans sa guerre contre “l’agression insensée” de la Russie et que le maintien de l’indépendance de son pays est “la sécurité du monde entier”.

Il a averti le Conseil de sécurité de l’ONU à l’occasion du sixième anniversaire de l’invasion que si la Russie n’est pas arrêtée, “alors tous ces meurtriers russes finiront inévitablement dans d’autres pays – Europe, Asie, Afrique, Amérique latine”.

“Il y a des traces de criminels de guerre russes partout et nous devons tous nous unir et agir de manière décisive dès que possible afin qu’il n’y ait plus de traces de missiles russes et plus de villes incendiées par l’armée russe – afin qu’il n’y ait plus de menace du catastrophe radioactive jamais, plus jamais », a-t-il déclaré.

Zelenskyy s’est adressé à l’organe le plus puissant de l’ONU non seulement à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion mais aussi le jour de l’indépendance de l’Ukraine, soulignant le lien crucial entre ce qui se passe pendant la guerre et la future architecture sécuritaire et géopolitique du monde.

Alors que son pays célèbre son indépendance de l’ex-Union soviétique en 1991, “tout le monde peut voir à quel point le monde dépend de notre indépendance”, a déclaré Zelenskyy.

Il a souligné la souveraineté et le territoire de tous les pays et a exigé que la Russie se retire de tout le territoire ukrainien qu’elle a capturé et mette fin à ses ambitions territoriales.

Zelenskyy a affirmé que la Russie “récompensait les meurtriers et encourageait les bourreaux” et a déclaré aux membres du conseil que son gouvernement présenterait une résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies pour tenir la Russie responsable du crime d’agression contre l’Ukraine.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un “Sommet du futur” l’année prochaine et Zelenskyy a déclaré qu’il serait symbolique de le tenir en Ukraine, car “c’est sur le territoire de l’Ukraine que se décide l’avenir du monde, si nous allons avoir un avenir du tout.

Zelenskyy s’est exprimé par vidéo malgré les objections de l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, qui a déclaré que les règles du conseil exigent que les dirigeants soient présents dans la salle du conseil au siège de l’ONU à New York pour prononcer un discours. Il a déclaré que le dirigeant ukrainien avait déjà été autorisé à donner des adresses vidéo à deux reprises en raison de circonstances particulières et ne devrait pas être autorisé une troisième fois.

L’écrasante majorité des 15 membres du conseil n’était pas d’accord – 13 pays ont voté en faveur d’un autre discours vidéo de Zelenskyy, la Russie a voté contre et la Chine s’est abstenue.

António Guterres a qualifié le sixième anniversaire de l’invasion russe de “jalon triste et tragique”, sans fin en vue pour la guerre.

Il a évoqué des milliers de victimes civiles, de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, des millions d’Ukrainiens qui ont perdu leur maison et sont déplacés ou réfugiés, et des besoins humanitaires en augmentation rapide à l’approche de l’hiver.

“Les conséquences de cette guerre insensée se font sentir bien au-delà de l’Ukraine”, a déclaré António Guterres. “Nous voyons de nouvelles vulnérabilités émerger dans un environnement mondial déjà usé par les conflits, les inégalités, les crises économiques et sanitaires induites par la pandémie et le changement climatique – avec un impact disproportionné sur les pays en développement”.

António Guterres a averti que l’accélération des prix déjà élevés des aliments, des engrais et de l’énergie “a déclenché une crise mondiale qui pourrait plonger des millions d’autres dans l’extrême pauvreté”.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield s’est adressée à Zelenskyy, affirmant que les États-Unis étaient aux côtés de l’Ukraine “aujourd’hui et chaque jour, et chaque bombe russe qui tombe ne fait que renforcer notre détermination à soutenir votre souveraineté et votre indépendance”.

Six mois après l’invasion, a-t-elle déclaré, “l’objectif de la Russie est plus clair que jamais : démanteler l’Ukraine en tant qu’entité géopolitique et l’effacer de la carte du monde”.

Nebenzia a de nouveau blâmé « le régime de Kyiv » qui est arrivé au pouvoir en 2014 – l’année où la Russie a envahi et annexé la Crimée – pour ce que de nombreux membres du conseil ont appelé « les conséquences catastrophiques » de six mois d’hostilités.

Aux nations occidentales affirmant que la Russie menace l’indépendance de l’Ukraine, Nebenzia a déclaré que “la seule menace pour l’indépendance de l’Ukraine est le gouvernement actuel de Kyiv”, qui, selon lui, ne prend aucune décision majeure sans consulter les conseillers occidentaux.

Il a également accusé le gouvernement ukrainien de réprimer l’opposition, de persécuter les gens pour avoir lu les informations en russe et de les emprisonner pour avoir accepté l’aide humanitaire de la Russie.

Après la réunion, l’ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya a lu une déclaration au nom de 55 pays et de l’Union européenne dénonçant la Russie pour son “invasion à grande échelle et illégale” et déplorant son non-respect des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à l’arrêt immédiat de son usage de la force contre l’Ukraine.

Avec des diplomates de nombreux pays aux côtés, la déclaration lue par Kyslytsa a réaffirmé leur solidarité avec l’Ukraine, condamné les frappes de missiles russes qui ont tué des civils et détruit des bâtiments civils, et réitéré leur demande d’un cessez-le-feu immédiat et du retrait des forces russes.

Un journaliste a demandé à Nebenzia si les médias seraient de retour pour un anniversaire d’un an.

« Je ne suis pas un diseur de bonne aventure », répondit-il.

Edith M. Lederer, Associated Press