THESSALONIQUE, Grèce (AP) – L’Union européenne devrait avoir une réponse coordonnée au défi posé par le “chantage” du président russe Vladimir Poutine à l’approvisionnement en gaz naturel, a déclaré samedi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Il a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par Poutine visait à “légitimer un autoritarisme despotique et permettre à tout fauteur de troubles local” de faire de même, une référence à peine voilée à la Turquie voisine de la Grèce et à la rhétorique de plus en plus agressive du président Recep Tayyip Erdogan.

“Dans la guerre d’Ukraine, nous soutenons ceux qui se défendent, nous soutenons la démocratie et la liberté… nous savons ce que cela signifie d’avoir un voisin (agressif)”, a déclaré Mitsotakis.

Poutine veut transformer l’anxiété européenne à propos de l’énergie en déstabilisation politique, a ajouté Mitsotakis dans le discours d’ouverture de la Foire internationale de Thessalonique, dans lequel les chefs de gouvernement grecs annoncent les politiques économiques de l’année à venir.

Le Premier ministre grec a rappelé à son auditoire que la Grèce avait proposé il y a des mois un plafonnement des prix du gaz naturel et un découplage des prix de l’électricité de ceux du gaz naturel et a exprimé sa satisfaction que l’Union européenne se rallie à de telles solutions.

“Mieux vaut tard que jamais”, a-t-il déclaré aux journalistes plus tôt samedi, alors qu’il visitait les expositions du salon.

Mitsotakis a déclaré que son gouvernement continuerait de subventionner les factures d’électricité “quel qu’en soit le coût”. Mais les responsables grecs ont également déclaré que les subventions comprendront désormais des incitations à réduire la consommation et, si possible, à remplacer le gaz naturel par d’autres sources de combustible pour le chauffage.

Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures supplémentaires, telles qu’un chèque de vie chère de 250 euros versé à quelque 2,3 millions de bénéficiaires, des augmentations des retraites et du salaire minimum, des baisses d’impôts, une subvention de 150 millions d’euros aux agriculteurs pour compenser des coûts plus élevés de carburant et d’aliments pour animaux, de meilleurs salaires pour le service national de santé et le personnel des forces armées et autres. Au total, a-t-il dit, ces aides, hors subvention sur la facture d’électricité, coûteraient 5,5 milliards d’euros.

Depuis début 2020, la Grèce a dépensé plus de 50 milliards d’euros pour soutenir les ménages et les entreprises touchés par la pandémie de COVID-19 et maintenant par la crise énergétique et la hausse de l’inflation.

L’inflation en Grèce, à un niveau annuel de 11,4 % en août, est légèrement inférieure à son pic de 12,1 % en juin, mais toujours à des niveaux jamais vus depuis 1994.

La vigueur de l’économie, qui devrait croître de plus de 5 % en 2022, offre au gouvernement la marge nécessaire pour dépenser davantage. Mais, à partir de 2023, le gouvernement grec lourdement endetté doit également afficher des excédents budgétaires primaires, comme convenu avec l’UE.

L’année prochaine verra également de nouvelles élections, probablement plus d’une. Le premier tour de scrutin ne devrait pas permettre à un seul parti d’obtenir la majorité des sièges au Parlement et un gouvernement de coalition semble hautement improbable. Cela se traduirait par un deuxième tour d’élections, qui se déroulerait sous une loi électorale différente qui donnerait au parti vainqueur un bonus de 30 sièges.

___

Demetris Nellas a rapporté d’Athènes, en Grèce.

Costas Kantouris et Demetris Nellas, The Associated Press