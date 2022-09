Dirigeant grec : l’UE doit répondre d’une seule voix au “chantage” de Poutine

Il a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par Poutine visait à “légitimer un autoritarisme despotique et permettre à tout fauteur de troubles local” de faire de même, une référence à peine voilée à la Turquie voisine de la Grèce et à la rhétorique de plus en plus agressive du président Recep Tayyip Erdogan.

Le Premier ministre grec a rappelé à son auditoire que la Grèce avait proposé il y a des mois un plafonnement des prix du gaz naturel et un découplage des prix de l’électricité de ceux du gaz naturel et a exprimé sa satisfaction que l’Union européenne se rallie à de telles solutions.

Mitsotakis a déclaré que son gouvernement continuerait de subventionner les factures d’électricité “quel qu’en soit le coût”. Mais les responsables grecs ont également déclaré que les subventions comprendront désormais des incitations à réduire la consommation et, si possible, à remplacer le gaz naturel par d’autres sources de combustible pour le chauffage.

Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures supplémentaires, telles qu’un chèque de vie chère de 250 euros versé à quelque 2,3 millions de bénéficiaires, des augmentations des retraites et du salaire minimum, des baisses d’impôts, une subvention de 150 millions d’euros aux agriculteurs pour compenser des coûts plus élevés de carburant et d’aliments pour animaux, de meilleurs salaires pour le service national de santé et le personnel des forces armées et autres. Au total, a-t-il dit, ces aides, hors subvention sur la facture d’électricité, coûteraient 5,5 milliards d’euros.