Dirigeant de l’ASEAN : aucun progrès pour mettre fin à la guerre civile meurtrière au Myanmar

LABUAN BAJO, Indonésie (AP) – Le président indonésien Joko Widodo a sombrement reconnu jeudi à ses collègues dirigeants d’Asie du Sud-Est qu’aucun progrès n’avait été fait pour mettre fin aux troubles civils qui sévissent au Myanmar et a renouvelé un appel à la fin de la violence, y compris une récente frappe aérienne. groupe qualifié de «crime de guerre apparent».

« Je dois être honnête », a déclaré Widodo à ses collègues dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est le dernier jour de leur sommet de deux jours dans la ville portuaire indonésienne de Labuan Bajo. « Il n’y a pas eu de progrès significatifs dans la mise en œuvre du consensus en cinq points. »

Le président de l’ASEAN cette année, Widodo faisait référence à un plan de paix forgé par le bloc des 10 nations avec le général en chef du Myanmar en 2021 qui appelait à la fin immédiate de la violence et au dialogue entre les parties en lice devant être négocié par l’intermédiaire d’un envoyé spécial de l’ASEAN.

Le gouvernement dirigé par l’armée du Myanmar a refusé de prendre des mesures pour appliquer le plan, incitant les dirigeants de l’ASEAN à exclure les généraux au pouvoir du pays et leurs personnes nommées des réunions au sommet du bloc. Les généraux ont protesté contre la décision de l’ASEAN, qui, selon eux, s’écarte de la politique fondamentale du groupe de non-intervention dans les affaires intérieures de l’autre et de décision par consensus.

Widodo a appelé à l’unité – un appel apparemment futile alors qu’il parlait avec d’autres chefs d’État dans une salle de conférence d’un hôtel au bord de la baie avec la chaise réservée au chef du Myanmar vide.

Après que les dirigeants ont conclu leur sommet, Widodo et son ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, ont déclaré lors d’une conférence de presse que le bloc continuerait à faire pression pour l’application du plan de paix et à étendre l’engagement de l’ASEAN non seulement avec les chefs militaires mais avec divers groupes au Myanmar, en espérant que le gouvernement militaire ferait de même.

« Nous essaierons encore et encore », a déclaré Marsudi aux journalistes. « Nous sommes toujours unis et forts pour voir l’urgence du consensus en cinq points. »

« L’engagement ne signifie pas la reconnaissance », a déclaré Widodo.

Fondée en 1967 en tant que club diversifié de régimes autoritaires, de monarques et de démocraties naissantes, l’ASEAN a subi des pressions internationales pour prendre des mesures plus strictes pour résoudre la crise au Myanmar. Mais les membres de l’ASEAN semblaient divisés, certains recommandant un assouplissement des actions punitives visant à isoler les généraux du Myanmar et à permettre à son haut diplomate et à ses responsables de revenir assister aux réunions au sommet.

« Le temps de l’isolement a atteint son but », un rapport interne de l’ASEAN obtenu par l’Associated Press a cité « certains États membres » lors d’une réunion des meilleurs diplomates du bloc avant le sommet des dirigeants.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a publiquement exprimé ses frustrations. Il a déclaré qu’environ 200 000 personnes ont fui vers la Malaisie pour échapper au tumulte au Myanmar.

« L’ASEAN n’a pas été en mesure de résoudre la plupart des problèmes, les plus litigieux », a déclaré mercredi Anwar à ses collègues dirigeants dans des propos enregistrés sur vidéo qu’il a publiés sur son compte Twitter. « Nous sommes coincés avec le principe de non-intervention. »

« Oui, il y a non-ingérence, mais nous devrons alors avoir une nouvelle vision qui pourrait nous donner une certaine flexibilité afin de naviguer et de manœuvrer la voie à suivre », a-t-il déclaré.

Les dirigeants de l’ASEAN ont condamné mercredi une attaque contre un convoi d’aide que leur groupe avait organisé pour les personnes déplacées au Myanmar, appelant à l’arrêt immédiat de la violence et au gouvernement militaire de se conformer à un plan de paix.

Des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi acheminant de l’aide aux villageois déplacés et transportant des diplomates indonésiens et singapouriens au cours du week-end dans l’État de Shan, dans l’est du Myanmar. Une équipe de sécurité avec le convoi a riposté et un véhicule a été endommagé, mais il n’y a pas eu de blessés, a rapporté la télévision publique MRTV.

Pour la deuxième année, le général en chef du Myanmar n’a pas été invité au sommet. Le général en chef Min Aung Hlaing a dirigé l’armée en s’emparant du pouvoir du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021, plongeant le pays dans une guerre civile et devenant la crise la plus grave de l’ASEAN depuis sa création.

Lors des entretiens des ministres des Affaires étrangères avant le sommet, certains ont suggéré que le groupe réengage le Conseil d’administration de l’État dirigé par l’armée du Myanmar et « ramene le Myanmar à la réunion et aux sommets des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, notant que le temps de l’isolement a atteint son objectif », selon au rapport de l’ANASE. Il n’a pas identifié les pays faisant pression pour plus de clémence envers le Myanmar malgré l’indignation internationale contre la poursuite des attaques militaires dans le pays.

La suggestion pour l’ASEAN de ramener le Myanmar dans son giron a été « notée », indique le rapport, laissant entendre qu’elle n’a pas reçu l’approbation complète de tous les ministres.

Les pourparlers ministériels ont souligné que la crise au Myanmar ne devrait pas affecter les progrès de l’ASEAN dans la construction d’une communauté régionale, a indiqué le rapport, qui a cité une observation selon laquelle il n’y aurait pas de solution à court terme à la crise au Myanmar.

« Il y a également eu une observation selon laquelle l’ASEAN pourrait connaître une » fatigue du Myanmar « , ce qui pourrait détourner l’ASEAN des objectifs plus larges de renforcement de la communauté de l’ASEAN », indique le rapport. « La patience, la flexibilité et la créativité sont donc de mise car il n’y aura pas de solution miracle à la crise. »

Le rapport cite, sans donner plus de détails, les préoccupations concernant l’augmentation des crimes transnationaux, notamment le trafic d’êtres humains et la production illégale de drogues en provenance du Myanmar. Plus alarmant, a-t-il ajouté, il y a eu « un appel à toutes les parties pour arrêter l’afflux d’armes et de financements au Myanmar, ce qui conduit à une escalade du conflit ».

Plus de 3 450 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis que l’armée birmane a pris le pouvoir, et des milliers d’autres sont toujours emprisonnés, a déclaré l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, qui comptabilise les victimes et les arrestations liées à la répression par le gouvernement militaire.

En avril, une frappe aérienne militaire a tué plus de 160 personnes, dont de nombreux enfants, qui assistaient à une cérémonie organisée par des opposants au régime de l’armée, selon des témoins cités par Human Rights Watch. Le groupe a décrit mardi l’attaque comme un « crime de guerre apparent ».

Outre le Myanmar, les différends territoriaux de longue date dans la mer de Chine méridionale qui impliquent la Chine, les membres de l’ASEAN, le Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam, ainsi que Taïwan, figuraient en bonne place à l’ordre du jour du sommet.

Dans un communiqué post-sommet publié par Widodo au nom des dirigeants de l’ASEAN, ils ont renouvelé un appel à la retenue dans la mer de Chine méridionale contestée pour éviter les erreurs de calcul et les confrontations, répétant le langage utilisé dans les déclarations précédentes de l’ASEAN, qui critiquaient les actions agressives de la Chine sans le nommant dans une indication de l’influence de Pékin.

___

Les journalistes d’Associated Press Andi Jatmiko et Achmad Ibrahim ont contribué à ce rapport.

Edna Tarigan et Jim Gomez, Associated Press