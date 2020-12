Les suspects habituels ont dominé le paysage du recrutement dans un cycle sans précédent en raison des restrictions de voyage imposées aux entraîneurs et aux prospects en 2020. Voici un aperçu des 10 meilleures classes du pays (classement des joueurs de 247Sports):

1. Alabama

Nombre de joueurs signés: 23

Top commits: OT JC Latham, OT Tommy Brockermeyer, DE Dallas Turner

Aperçu:Le Crimson Tide a signé six espoirs cinq étoiles dans le cycle 2021, dont trois joueurs classés dans le top 10 national. Le plaqueur défensif cinq étoiles Damon Payne a signé en fin de journée.

Les deux joueurs les mieux notés de la classe sont les plaquages ​​offensifs. Latham est le deuxième joueur de toute la classe et Brockermeyer est classé cinquième, selon 247Sports. Turner arpente la classe défensive. C’est un ailier défensif cinq étoiles qui est considéré comme l’un des deux meilleurs lanceurs de passes au pays. L’Alabama a recruté des joueurs de 10 États différents, dont six de Floride. Nick Saban n’a signé que cinq de l’Alabama.

2. État de l’Ohio

Nombre de joueurs signés: 21

Top commits: DE Jack Sawyer, WR Emeka Egbuka, OL Donovan Jackson

Aperçu:Ohio State a signé cinq talents cinq étoiles, dont Sawyer, qui était la meilleure recrue de l’Ohio et la quatrième recrue de toute la classe, selon le classement composite de 247Sports. Les quatre autres espoirs cinq étoiles qui ont signé le projet de l’État de l’Ohio vers le côté offensif du football. Egbuka est le meilleur receveur large du pays. Jackson a été le meilleur joueur de ligne offensive du Texas au cours des deux dernières saisons et l’ancien MVP des finales d’ouverture.

Gagnants et perdants de la journée de signature anticipée:L’Alabama et l’État de l’Ohio (comme on pouvait s’y attendre) ont de bons jours

3. LSU

Nombre de joueurs signés: 18

Top commits: DT Maason Smith, DB Sage Ryan, DB Derrick Davis Jr.

Aperçu: LSU a dépassé la Géorgie à la troisième place malgré la perte de deux engagements contre l’Alabama à Keanu Koht et JoJo Earle. LSU a traversé une saison difficile sur le terrain pour signer une classe digne d’un récent champion national. Smith, originaire de Louisiane (Houma), est le meilleur espoir de plaquage défensif du pays.

4. Géorgie

Nombre de joueurs signés: 20

Top commits: OT Amarius Mims, QB Brock Vandagriff, LB Smael Mondon

Aperçu: Les seuls programmes qui ont signé plus d’engagements cinq étoiles que la Géorgie (4) étaient l’Alabama (6) et l’Ohio State (5). Mims était l’une des 10 meilleures recrues nationales et la meilleure perspective de l’état de Géorgie. Vandagriff était le deuxième quart-arrière à double menace au pays. Xavian Sorey et Mondon sont des espoirs de secondeurs extérieurs cinq étoiles.

5. Clemson

Nombre de joueurs signés: 18

Top commits: RB Will Shipley, LB Barrett Carter, LB Jeremiah Trotter Jr.

Aperçu: Clemson est un aliment de base annuel parmi les meilleures classes de recrutement aux côtés des pouvoirs de la SEC et de l’État de l’Ohio. Cela s’est poursuivi au cours du cycle 2021, les Tigers se classant cinquième au niveau national avant une autre apparition au championnat de l’ACC. Shipley était le meilleur porteur de ballon polyvalent du pays. Carter est classé troisième parmi les espoirs de secondeurs extérieurs. Trotter, le fils d’un ancien secondeur de la NFL Jeremiah Trotter, est classé comme le deuxième meilleur secondeur intermédiaire du pays.

6. Oregon

Nombre de joueurs signés: 20

Top commits: OT Kingsley Suamataia, WR Troy Franklin, QB Ty Thompson

Aperçu: L’Oregon n’a pas réussi à signer une classe parmi les 10 premières du cycle 2020, mais les Ducks ont rebondi avec la meilleure classe du Pac-12 malgré certaines incohérences lors d’une saison régulière raccourcie. Suamataia, Franklin et Thompson se classent dans le top 40 national. Les cinq joueurs les mieux notés de la classe projettent d’offenser. Le secondeur intérieur quatre étoiles Keith Brown est le gage défensif le mieux noté.

7. Oklahoma

Nombre de joueurs signés: 16

Top commits: QB Caleb Williams, ATH Billy Bowman, WR Mario Williams

Aperçu: L’Oklahoma a sauté deux écoles mercredi lorsque le plaqueur offensif quatre étoiles Savion Byrd a choisi les Sooners plutôt que les SMU Mustangs de sa ville natale. C’était une autre grande victoire pour l’Oklahoma de l’autre côté de la rivière Rouge. Les Sooners ont dominé les Longhorns à l’intérieur du Lone Star State, renversant même l’athlète quatre étoiles Billy Bowman Jr. la semaine du match Red River Rivalry en octobre.

Oklahoma n’a peut-être pas fini d’ajouter à sa classe. Le demi offensif Camar Wheaton et le joueur de ligne offensive Bryce Foster, tous deux Texans, sont parmi les 100 meilleurs espoirs nationaux qui penchent vers les Sooners. Aucun de ces joueurs n’a choisi de signer le premier jour de la première période. Williams est le quart-arrière le mieux noté du pays.

8. Floride

Nombre de joueurs signés: 21

Top commits: CB Jason Marshall, DE Jeremiah Williams, DE Tyreak Sapp

Aperçu: Un voyage au match pour le titre de la SEC a aidé les Gators à signer une classe talentueuse dans le cycle 2021. Marshall, la seule recrue cinq étoiles de la classe, fait la une de la classe lourde en défense. Le quart-arrière de style professionnel Carlos Del Rio-Wilson est l’engagement offensif le mieux noté de la classe. Williams et Sapp devraient fournir de la profondeur le long de la ligne défensive en tant que vrais étudiants de première année.

9. Notre-Dame

Nombre de joueurs signés: 24

Top commits: OT Blake Fisher, OL Rocco Spindler, QB Tyler Buchner

Aperçu: Les cinq meilleurs joueurs de la classe de Notre-Dame projettent d’attaquer, y compris une paire de monteurs d’élite. Fisher est un bulldozer de 6-5 et 336 livres qui était considéré comme le meilleur espoir de l’Indiana. Spindler était parmi les meilleurs espoirs intérieurs du pays. Le quart-arrière à double menace Tyler Buchner sera en mesure de concourir pour la place de départ lorsque l’actuel starter Ian Book quittera le campus.

10. Michigan

Nombre de joueurs signés: 18

Top commits: QB JJ McCarthy, WR Xavier Worthy, OT Giovanni El-Hadi

Aperçu: Dix-huit joueurs ont signé malgré l’incertitude face à l’entraîneur Jim Harbaugh après une autre saison décevante. La classe est titrée par McCarthy, le deuxième passeur de poche du pays. Worthy, le 12e meilleur receveur large du cycle, devrait entrer dans la rotation en tant que véritable recrue. El-Hadi est l’avenir au tacle gauche.