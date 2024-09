DirecTV va acquérir Dish Network et Sling TV pour 1 $

Le fournisseur de télévision par satellite DirecTV a accepté d’acheter son concurrent de longue date Dish Network, jetant ainsi une bouée de sauvetage pour le diffuseur en difficulté basé au Colorado qui a contribué à faire œuvre de pionnier dans l’industrie.

Le projet de consolidation, annoncé tôt lundi, met en évidence les défis auxquels est confrontée la télévision traditionnelle. DirecTV a accepté d’assumer la dette nette de Dish et de payer seulement 1 $ pour l’activité de télévision par satellite et le service de streaming de Dish, Sling TV – un aveu surprenant sur les perspectives décroissantes de l’ancien fournisseur de télévision par satellite et de sa société mère basée à Englewood, au Colorado, EchoStar Communications.

L’accord devrait se dérouler en deux transactions distinctes. La société de capital-investissement TPG envisage d’acquérir la participation majoritaire d’AT&T dans DirecTV, donnant ainsi à TPG la pleine propriété de la société basée à El Segundo.

Par ailleurs, DirecTV a accepté d’assumer 9,9 milliards de dollars de dette de Dish à la clôture de la transaction EchoStar. Le rachat proposé, structuré sous la forme d’un échange de dettes, permettrait à DirecTV d’augmenter son nombre d’abonnés auprès des plus de 8 millions de foyers de Dish. DirecTV compte actuellement environ 10 millions d’abonnés pour son service homonyme et U-Verse.

« Nous pensons que c’est la bonne affaire pour les consommateurs », a déclaré le directeur général de DirecTV, Bill Morrow, dans une interview. «Nous pensons [satellite TV] a une vie plus grande et une plus grande valeur que la plupart des gens ne le pensent.

L’accord comprend des dispositions permettant à EchoStar de recevoir rapidement un prêt de 2,5 milliards de dollars afin de pouvoir restructurer sa dette. L’injection de liquidités est conçue pour aider EchoStar et son président milliardaire Charlie Ergen à faire face au paiement imminent de leur dette et à poursuivre leurs efforts pour créer un service de téléphonie sans fil, baptisé Boost Mobile.

Ergen, le non-conformiste de 71 ans qui a co-lancé EchoStar en 1980 lorsque lui et sa femme vendaient des antennes paraboliques en porte-à-porte, allait quitter le secteur de la télévision. Cela marquerait une étape importante puisqu’Ergen a aidé Dish à prendre vie en 1996 – deux ans après que DirecTV a lancé son service national.

La consolidation Dish-DirecTV devrait faire l’objet d’un examen réglementaire.

En 2002, la Commission fédérale des communications a contrecarré la première tentative des entreprises de créer un syndicat. La FCC a jugé que le mariage de DirecTV, alors propriété de Hughes Electronics Corp., et de Dish Network d’EchoStar, étoufferait la concurrence en réduisant le nombre de fournisseurs de télévision par satellite de deux sociétés à une seule. À l’époque, la télévision par satellite était une option privilégiée pour les résidents des communautés rurales dépourvues de câble.

Depuis, le métier a radicalement changé. Les géants de la technologie Netflix, Amazon Prime Video et YouTube TV de Google ont englouti une grande partie du secteur de la distribution télévisuelle, et Dish et DirecTV ont perdu des clients. Les deux sociétés ont perdu plus de 60 % de leur clientèle depuis 2016.

« Il y a plus de concurrence que jamais. Il ne s’agit plus uniquement de télévision par câble et par satellite », a déclaré Morrow. « Nous sommes ceux de la minorité ; c’est nous qui tombons comme des mouches.

L’examen réglementaire devrait prendre environ un an, ont indiqué les sociétés.

« Il est difficile d’imaginer que les régulateurs bloquent un accord », a récemment écrit l’analyste du secteur des télécommunications Craig Moffett dans un courriel. « Mieux vaut en avoir un que rien. »

L’entreprise d’Ergen croule sous un lourd endettement. Les négociations avec les prêteurs pour restructurer ses paiements ont échoué cet été, a déclaré EchoStar dans un récent dossier.

L’entreprise fait face à un paiement de 1,98 milliard de dollars à la mi-novembre, ce qui a incité certains analystes à prédire qu’une faillite était imminente.

EchoStar ne disposait que de 521 millions de dollars fin juin. Au deuxième trimestre, la société a connu une forte baisse de son chiffre d’affaires et de sa clientèle de télévision traditionnelle. L’activité Sling TV a cependant montré une amélioration.

Les actions d’EchoStar ont gagné du terrain ces dernières semaines au milieu des rumeurs d’un accord avec DirecTV. Les actions ont clôturé vendredi à 28,04 $, en hausse de 9 %.

« Cet accord est dans le meilleur intérêt des clients, actionnaires, obligataires, employés et partenaires d’EchoStar », a déclaré Hamid Akhavan, directeur général d’EchoStar, dans un communiqué annonçant l’accord. « Nous nous attendons à ce que les détenteurs d’obligations Dish et DirecTV bénéficient de deux sociétés aux profils financiers plus solides et aux structures de capital plus durables. »

TPG, qui détient actuellement 30 % de DirecTV, couvrira l’essentiel du prêt de 2,5 milliards de dollars accordé à EchoStar. La division Angelo Gordon de TPG se chargera du financement.

AT&T devrait se retirer de sa participation dans DirecTV au second semestre de l’année prochaine, mettant ainsi un terme à son incursion désastreuse dans le secteur du divertissement.

AT&T a acheté DirecTV en 2015 pour environ 67 milliards de dollars, dette comprise, puis a présidé au démantèlement de l’entreprise.

En 2021, AT&T a séparé DirecTV et U-Verse en une société autonome et a fait appel à TPG en tant qu’associé directeur.

Le géant du téléphone de Dallas a également vendu séparément Warner Bros. Discovery en 2022 pour 43 milliards de dollars, soit la moitié du montant payé par AT&T en 2018 pour devenir un acteur à Hollywood. Depuis, l’entreprise s’est concentrée sur ses activités sans fil.

Les activités Dish Network et Sling TV ont une dette d’environ 11,5 milliards de dollars.

« Nous ne pensons pas que la valeur soit là pour transporter cela [much debt]», a déclaré Morrow. « Il n’y a pratiquement aucun capital dans l’entreprise. »

Alors que DirecTV a accepté d’absorber près de 10 milliards de dollars de dette de Dish, cette composante est conditionnelle à ce que les détenteurs d’obligations acceptent moins que les obligations actuelles de Dish. L’objectif, selon Morrow, est de réduire la dette de Dish de 1,6 milliard de dollars, ce qui en ferait une charge plus gérable.

L’accord est également soumis à l’approbation des autorités réglementaires.

« Il est difficile de prétendre qu’une fusion ne devrait pas avoir lieu ; cela devrait clairement être le cas », a déclaré Moffett. « Il faut toujours s’attendre à une consolidation pendant une période de déclin séculaire. »