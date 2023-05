DirecTV sera le fournisseur de billets du dimanche NFL pour les bars et les restaurants

Les fans de football regardent le match NFL Super Bowl XLVIII entre les Broncos de Denver et les Seahawks de Seattle dans un bar sportif du New Jersey le 2 février 2014.

DirecTV a conclu un accord pluriannuel pour continuer à diffuser le forfait « Sunday Ticket » de la Ligue nationale de football dans les établissements commerciaux, y compris les bars et les restaurants, selon des personnes proches du dossier.

Un accord entre DirecTV et EverPass Media pourrait être annoncé dès jeudi, ont indiqué les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Le prix de la transaction n’était pas immédiatement clair. La NFL a vendu les droits commerciaux « Sunday Ticket » à EverPass Media, une coentreprise détenue par la société de capital-investissement RedBird Capital Partners et la NFL, plus tôt cette année.

L’accord, qui entre en vigueur pour la saison 2023, donne à DirecTV la possibilité d’utiliser son réseau d’installations de télévision par satellite pour connecter des bars sportifs, des casinos, des restaurants et des hôtels à travers les États-Unis avec « Sunday Ticket », tout comme il l’a fait les années précédentes, dit le peuple.

Bien qu’il s’agisse du premier accord qu’EverPass a conclu pour distribuer les droits commerciaux, le contrat ne garantit pas l’exclusivité, ont déclaré les sources. La coentreprise peut négocier un accord séparé avec d’autres sociétés de câblodistribution ou de streaming qui pourraient souhaiter une connexion commerciale en dehors de la télévision par satellite, ont déclaré les gens. EverPass peut également établir sa propre connexion commerciale dans les années à venir et contourner les licences de tiers, a déclaré l’une des personnes.

DirecTV est le seul fournisseur de « Sunday Ticket », le forfait de jeux hors marché du dimanche après-midi de la NFL, depuis 1994. Les bars et les restaurants, tels que Buffalo Wild Wings et Hooters, comptent sur « Sunday Ticket » pour apporter de gros foules le dimanche pendant la saison de la NFL.

La NFL a signé un contrat de sept ans avec Google ‘s YouTube TV pour les droits de diffusion résidentiels « Sunday Ticket » en décembre. L’accord commence au début de la saison 2023-24.

YouTube TV a payé 2 milliards de dollars par an pour obtenir les droits résidentiels de « Sunday Ticket », un prix que DirecTV n’était pas disposé à payer.

DirecTV est détenue conjointement par la société de capital-investissement TPG et AT&T avec AT&T détenant 70% de la société.

Le fournisseur de télévision par satellite s’est concentré ces derniers mois sur ses activités commerciales de droits sportifs en tant que compagnon des services de streaming, qui n’ont pas les droits commerciaux. DirecTV annoncé en mars qu’il sera diffusé Les jeux « Friday Night Baseball » de la Major League Baseball et « Season Pass » de la Major League Soccer pour son réseau de plus de 300 000 restaurants, bars, salons d’hôtel, magasins de détail et autres lieux commerciaux. Les deux forfaits sont diffusés sur Apple TV + en résidence.

DirecTV a également les droits de diffuser commercialement « Thursday Night Football » de la NFL. Ces jeux sont diffusés sur Amazon Prime Video pour les ménages.

