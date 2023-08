DIRECTV fait un don à une association caritative lors du Soccer Champions Tour

DIRECTV, le sponsor présentateur de la pré-saison Soccer Champions Tour, a récemment fait don de 27 000 $ à une association caritative pour couronner une excellente série de matchs.

Le Soccer Champions Tour était une vitrine de pré-saison de clubs européens en lice qui ont joué à travers les États-Unis. Arsenal, Barcelone, Juventus, Manchester United, Milan et le Real Madrid ont voyagé d’Orlando à Inglewood et partout entre les deux. Le tournoi s’est soldé par de beaux buts, des émotions intenses et un public nombreux de fans passionnés par leur équipe.

DIRECTV fait un don à une association caritative dans le cadre du Soccer Champions Tour

La société de câblodistribution DIRECTV a récemment annoncé qu’elle avait fait don de 27 000 $ pour chaque but marqué lors de la série de sept matchs aux Ronald McDonald House Charities (RMHC). Sa campagne « Goals for Good » promettait de verser 1 000 $ à une association caritative pour chaque but marqué lors de la tournée.

En plus du don monétaire, DIRECTV a aidé les familles, le personnel et les bénévoles de l’OMRM à assister aux matchs passionnants. Plus de 60 enfants mascottes du RMHC sont même entrés dans les stades. Ils ont accompagné certaines des plus grandes stars du monde lors de leur entrée sur le terrain.

RMHC est une organisation à but non lucratif qui trouve et crée des programmes qui améliorent la santé des enfants à travers le monde. En plus d’aider les familles à traverser des opérations chirurgicales difficiles et de fournir un espace sûr où séjourner aux parents d’enfants malades, ils accueillent même les enfants malades sous les projecteurs du Soccer Champions Tour.

La tournée des champions de football est un succès

Malgré l’annulation du match de Barcelone contre la Juventus, le Soccer Champions Tour a attiré en moyenne 58 871 fans par match. Le match houleux du Real Madrid et de Barcelone au stade AT&T a également attiré un record de 82 026 fans.

Comparé à la Premier League Summer Series, le Soccer Champions Tour a dépassé les attentes. Les matchs étaient disponibles à regarder sur les réseaux ESPN, ce qui a encore renforcé le battage médiatique autour du tournoi de pré-saison. Il n’est pas difficile d’imaginer DIRECTV et le Soccer Champions Tour s’associer à nouveau en 2024.

PHOTO : IMAGO / Avalon.red