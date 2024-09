DirecTV et Disney concluent un accord pour mettre fin au black-out d’ESPN et d’ABC

Après une panne de 13 jours, Walt Disney Co. et DirecTV ont réglé leur différend contractuel tôt samedi, rétablissant les stations ESPN, ABC et d’autres chaînes appartenant à Disney pour plus de 10 millions d’abonnés à DirecTV.

Les clients de DirecTV et d’U-Verse sont frustrés par la perte de la programmation Disney depuis l’échec des négociations le 1er septembre.

Les deux sociétés étaient motivées à conclure un accord avant le début d’un autre week-end de football universitaire d’ESPN et d’ABC, la diffusion par ABC de la 76e cérémonie des Emmy Awards dimanche et la deuxième semaine de « Monday Night Football » d’ESPN, avec un match entre les Philadelphia Eagles et les Atlanta Falcons. La nouvelle saison en prime time d’ABC débutera également plus tard ce mois-ci.

La bataille qui dure depuis près de deux semaines a été coûteuse. Des milliers d’abonnés ont annulé leur abonnement pendant la panne, a reconnu DirecTV plus tôt cette semaine. Le géant de la télévision par satellite voulait arrêter l’hémorragie.

Le nouvel accord prévoit une augmentation des tarifs payés par DirecTV pour les programmes Disney. Plus tôt cette semaine, DirecTV a prévenu ses abonnés qu’elle prévoyait d’augmenter les prix de certains bouquets le mois prochain en raison de coûts de programmation plus élevés.

DirecTV a également remporté des succès avec ce nouveau contrat. Elle a obtenu la possibilité de proposer des chaînes Disney dans des bouquets de genres, notamment des programmes de sport, de divertissement général et un bouquet « enfants et famille ». DirecTV peut également proposer les services de streaming de Disney, notamment Hulu, ESPN+ et Disney+ aux clients qui s’abonnent à certains bouquets ainsi qu’à la carte.

« Grâce à cette collaboration inédite, DirecTV et Disney offrent aux clients la possibilité de personnaliser leur expérience vidéo grâce à davantage de fonctionnalités.

« DirecTV et Disney proposent des options flexibles », ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué conjoint. « DirecTV et Disney ont une longue histoire de connexion des consommateurs au meilleur divertissement, et cet accord renforce cet engagement en reconnaissant à la fois la valeur considérable du contenu de Disney et les préférences évolutives des clients de DirecTV. »

Le conflit a mis en évidence la pression à laquelle sont confrontés les distributeurs traditionnels de télévision payante dans le contexte du passage au streaming.

Un nombre de plus en plus restreint d’abonnés aux gros forfaits se voit de plus en plus sollicité pour assumer des dépenses de programmation plus élevées.

Le coût de diffusion des chaînes de télévision (ABC, CBS, Fox et NBC) et des réseaux sportifs, dont ESPN, a grimpé en flèche, les programmateurs cherchant à répercuter les augmentations de tarifs qu’ils ont accepté de payer aux ligues sportives. ESPN est la chaîne câblée de base la plus chère, coûtant aux distributeurs de télévision payante près de 10 dollars par mois et par abonné.

Le coût des programmes sportifs est devenu un point de friction majeur dans le récent conflit. Un autre point de friction était l’exigence de Disney que ses chaînes soient disponibles dans la plupart des foyers DirecTV et U-Verse.

Disney exige depuis longtemps que ses chaînes atteignent environ 90 % de la base d’abonnés de DirecTV. Le seuil minimum d’ESPN est d’environ 82 %.

Les sociétés de télévision payante telles que DirecTV doivent payer des pénalités si elles ne parviennent pas à atteindre ce « seuil de pénétration minimum ».

À l’approche des négociations, DirecTV s’est préparée à la bataille avec pour objectif d’assouplir ces seuils. DirecTV souhaitait des exigences plus souples afin de pouvoir proposer à ses clients des forfaits plus petits, thématiques par genre, à des prix plus bas.

Les dirigeants de DirecTV estiment qu’il n’est pas viable d’obliger les clients à acheter un « bouquet gonflé » de chaînes onéreuses qu’ils ne regardent pas. La plupart des consommateurs regardent moins de 30 chaînes, ont-ils déclaré.

Disney a rétorqué que la programmation était coûteuse et qu’il avait investi massivement dans du contenu de haute qualité.

Aucune des deux parties n’a souhaité prolonger une bataille qui a contrarié les clients. Selon le cabinet d’études MoffettNathanson, plus de 4 millions de foyers américains ont déjà abandonné la télévision payante au cours des six premiers mois de l’année.

Disney et DirecTV génèrent toujours des milliards de dollars de revenus grâce aux forfaits de télévision payante traditionnels et ils veulent maintenir le robinet ouvert. Disney reçoit environ 2 milliards de dollars par an de DirecTV, a déclaré MoffettNathanson.

Contrairement aux distributeurs de câble qui proposent également des services Internet et téléphoniques à haut débit, DirecTV se concentre uniquement sur la vente de forfaits de chaînes vidéo, dont U-Verse, depuis la scission de la société avec AT&T en 2021. La société d’El Segundo, qui a perdu plus de la moitié de ses abonnés il y a dix ans, ne pouvait pas se permettre de chasser davantage de clients et a commencé à offrir des crédits de 30 $ pour les encourager à rester pendant la panne.

Disney avait déjà déclaré qu’il était prêt à travailler avec DirecTV pour créer des bouquets thématiques, tels que des divertissements pour enfants et familles, des stations de diffusion locales et des sports.

« Le fait que Disney parle ouvertement de packs plus petits constitue un point d’inflexion stratégique majeur et indique probablement la direction que prend finalement l’industrie », a écrit Rich Greenfield, analyste média de Lightshed Partners, dans un rapport.

Mais les deux sociétés ont passé des jours à négocier sur les taux de pénétration. Les négociateurs ont passé de longues heures à échanger des propositions depuis le début de la panne, malgré les critiques publiques.

Les coupures de courant sont devenues de plus en plus fréquentes à mesure que la situation économique du secteur s’érode. L’année dernière, les chaînes Disney ont été coupées pendant près de 12 jours sur le service Spectrum de Charter Communications lors d’une bataille similaire sur les tarifs et la flexibilité pour offrir les services de streaming de Disney à ses clients sans frais supplémentaires.

Charter, DirecTV et d’autres distributeurs se sont indignés des efforts de Disney pour contourner les distributeurs afin de proposer ses programmes directement aux consommateurs. Disney prévoit de lancer ESPN en tant que service de streaming l’année prochaine.

Le géant de Burbank s’est également associé cette année à Warner Bros. Discovery et Fox Corp. pour proposer un forfait mensuel de chaînes sportives à 43 dollars appelé Venu. Mais le mois dernier, un juge fédéral a accordé une injonction temporaire, sabordant le lancement de Venu à l’automne, pour des raisons antitrust.

Les distributeurs considèrent ces services comme des menaces directes pour leurs activités.

Rob Thun, directeur des contenus de DirecTV, a également déclaré que le directeur juridique de Disney avait demandé à DirecTV de renoncer à toute plainte contre Disney pour comportement antitrust dans le cadre d’un éventuel accord de distribution. Ce point est également devenu un point de friction lors des négociations.

Le week-end dernier, DirecTV a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale des communications, alléguant que Disney n’avait pas négocié de bonne foi et que ses tactiques étaient anticoncurrentielles.