DirecTV et Dish sont sur le point de conclure un accord de fusion

DirecTV et Dish sont en pourparlers avancés en vue de fusionner dans le cadre d’un accord qui donnerait naissance au plus grand fournisseur américain de télévision payante, avec près de 20 millions d’abonnés, ont indiqué des sources proches du dossier.

Un accord pourrait être annoncé dès les prochains jours, selon les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant d’informations confidentielles. DirecTV est en pourparlers pour contrôler l’entité issue de la fusion, qui sera étroitement détenue, ont indiqué les sources.

DirecTV, fondée en 1994 par Hughes Electronics, appartient à AT&T Inc. et TPG Inc. et compte environ 11 millions de clients. Dish, lancé en 1980 par le milliardaire Charlie Ergen, fait partie de sa société EchoStar Corp. et compte environ huit millions d’abonnés. EchoStar et TPG devraient rester investisseurs, ont indiqué les sources.

Les sociétés travaillent encore sur les détails de la manière dont le regroupement pourrait être structuré, selon les sources. Même si les négociations sont avancées, elles pourraient encore être retardées ou échouer, ont indiqué les sources. Bloomberg News a fait état de discussions entre les parties au début du mois.

Un représentant de TPG a refusé de commenter, tandis qu’un représentant de DirecTV a déclaré que la société ne commentait pas « les rumeurs et les spéculations ». Un représentant de Dish n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Alors que les discussions passées sur une combinaison DirecTV-Dish ont été confrontées à des préoccupations antitrust, le passage de la télévision payante au streaming a modifié le paysage concurrentiel, rendant potentiellement le chemin plus facile cette fois-ci. Un accord les aiderait à mieux concurrencer les câblodistributeurs et les services de streaming tels que Netflix Inc.

Une fusion des deux plus grands fournisseurs de télévision par satellite interviendrait à un moment difficile pour le secteur de la télévision payante, qui perd des clients. Cela mettrait également un terme à des années de spéculations sur la consolidation du secteur de la télévision par satellite. EchoStar vient de finaliser son acquisition de Dish en décembre.

L’industrie de la télévision payante, y compris le câble et le satellite, comptait 104 millions d’abonnés aux États-Unis en 2015, selon les données compilées par Bloomberg Intelligence. Ce chiffre est tombé à moins de 70 millions cette année, car des services tels que Netflix et Amazon Prime Video ont attiré des téléspectateurs.

En août 2021, pour retirer l’activité de télévision de ses livres, AT&T a transféré DirecTV dans une coentreprise avec l’investisseur de capital-investissement TPG dans le cadre d’un accord qui valorisait l’entreprise à environ 16 milliards de dollars. AT&T détenait 70 % tandis que TPG en recevait 30 %. En raison des pertes d’abonnés, AT&T a comptabilisé une dépréciation de 15,5 milliards de dollars en 2020 pour tenir compte de la valeur inférieure de l’opération.

Dish, quant à lui, cherche à passer de la télévision payante aux services sans fil, mais a accumulé des dettes importantes pour acheter du spectre tandis que son activité traditionnelle perd des abonnés.

