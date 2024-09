DirecTV dépose une plainte contre Disney auprès de la FCC alors que l’impasse entre dans sa deuxième semaine

L’impasse entre DirecTV et Disney au sujet d’un nouvel accord de distribution est devenue plus intense alors qu’elle entrait dans sa deuxième semaine.

DirecTV a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale des communications samedi soir, accusant Disney d’avoir négocié de mauvaise foi.

Les chaînes Disney, y compris les stations appartenant à ESPN et ABC sur neuf marchés, ont été hors de DirecTV depuis le soir du 1er septembre. Cela signifie que les clients de DirecTV n’ont pas pu regarder la plupart des matchs de football universitaire et la dernière semaine du tournoi de tennis de l’US Open, y compris les finales féminines et masculines.

Selon Leichtman Research Group, DirecTV compte 11,3 millions d’abonnés, ce qui en fait le troisième plus grand fournisseur de télévision payante du pays.

ABC et ESPN diffuseront le match d’ouverture du « Monday Night Football » entre les New York Jets et les San Francisco 49ers. ABC produira et diffusera également un débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump mardi à Philadelphie.

Les stations appartenant à ABC à Los Angeles, dans la région de la baie de San Francisco, à Fresno, en Californie, à New York, à Chicago, à Philadelphie, à Houston et à Raleigh, en Caroline du Nord, ne sont pas desservies par DirecTV.

Outre toutes les chaînes du réseau ESPN et les stations appartenant à ABC, les chaînes de marque Disney Freeform, FX et National Geographic sont sombres.

DirecTV affirme dans sa plainte de 10 pages que Disney viole les mandats de bonne foi de la FCC en lui demandant de renoncer à toute réclamation légale sur toute action anticoncurrentielle, y compris ses exigences continues en matière de packaging et de pénétration minimale.

DirecTV a demandé à Disney la possibilité de proposer aux consommateurs des bouquets de programmes moins chers et moins volumineux, au lieu de bouquets plus volumineux contenant des programmes que certains téléspectateurs pourraient ne pas être intéressés à regarder.

La plainte stipule : « Parallèlement à ces exigences anticoncurrentielles, Disney a également insisté pour que DirecTV accepte une clause de « table rase » et un engagement de ne pas intenter de poursuites, qui visent tous deux à empêcher DirecTV d’engager des poursuites judiciaires concernant les exigences anticoncurrentielles de Disney, ce qui inclurait le dépôt de plaintes de bonne foi auprès de la Commission. Il y a à peine trois mois, cependant, le Media Bureau a clairement indiqué qu’une telle exigence constituait en elle-même de la mauvaise foi. »

Le PDG de DirecTV, Ray Carpenter, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes commerciaux et des médias mardi qu’ils n’accepteraient pas un nouvel accord de distribution avec Disney sans modifications de regroupement.

« Nous ne jouons pas à court terme », a déclaré Carpenter. « Nous avons besoin d’une solution qui va fonctionner pour la pérennité à long terme de nos clients vidéo. La détermination est là. »

Depuis le début de la panne, Disney a affirmé que la divulgation mutuelle des réclamations était une pratique courante après la négociation et l’acceptation des accords de licence par les parties. Elle en a également eu une avec DirecTV lors de ses précédents renouvellements.

Un porte-parole de Disney a déclaré : « Nous continuons de négocier avec DirecTV pour rétablir l’accès à notre contenu le plus rapidement possible. Nous exhortons DirecTV à cesser de créer des diversions et à donner la priorité à ses clients en finalisant un accord qui permettrait à leurs abonnés de regarder notre prochaine programmation solide de sports, d’informations et de divertissement, à commencer par le retour de Monday Night Football. »

L’année dernière, Disney et Charter Spectrum — le deuxième plus grand fournisseur de télévision par câble du pays — ont été impliqués dans une impasse de près de 12 jours jusqu’à ce qu’ils parviennent à un accord quelques heures avant le premier match de la NFL de la saison, lundi soir.

___

