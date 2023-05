DirecTV conservera le billet du dimanche NFL dans les bars, restaurants et hôtels

DirecTV conserve NFL Sunday Ticket… au moins pour les bars, restaurants et autres « lieux commerciaux ». Le nouvel accord pluriannuel, qui commence avec la saison de football 2023, a été annoncé jeudi par la société satellite et EverPass Media, la nouvelle plate-forme médiatique de la NFL pour gérer la distribution de « contenus sportifs et de divertissement en direct » aux entreprises.

Le nouvel accord est destiné à un usage commercial uniquement et non aux consommateurs qui s’abonnent au service de télévision par satellite de DirecTV ou à son offre Stream TV basée sur Internet. DirecTV indique que son unité commerciale se compose de plus de 300 000 emplacements et comprend également des casinos, des salons d’hôtel et des magasins.

NFL Sunday Ticket était un produit de longue date réservé à DirecTV pour les entreprises et les consommateurs, mais la version grand public est désormais exclusive à YouTube TV de Google. Le service de télévision en streaming a déjà commencé à prendre des précommandes pour le forfait football, avec des prix réduits jusqu’au 6 juin qui facturent 249 $ aux abonnés YouTube TV pour la saison complète de la NFL. Le prix grimpe à 349 $ après cette date. Les utilisateurs non-YouTube TV peuvent également obtenir Sunday Ticket via les chaînes YouTube Primetime, mais ils devront payer un tarif plus élevé.

Les conditions financières du nouvel accord n’ont pas été divulguées. Bien qu’il inclura tous les matchs de la NFL hors marché le dimanche, il n’était pas immédiatement clair si cette version de Sunday Ticket inclurait la populaire chaîne RedZone de la NFL.

Lorsque DirecTV a proposé le package complet Sunday Ticket, il a produit sa propre version de RedZone distincte de l’option qui était plus largement disponible pour les autres fournisseurs de télévision.

Pour DirecTV, la décision de conserver Sunday Ticket fait suite à ses autres accords avec des services de streaming pour continuer à diffuser des sports pour les entreprises, même si les jeux eux-mêmes deviennent de plus en plus en streaming uniquement pour les utilisateurs. Le géant du satellite a déjà conclu des accords avec Amazon (pour Thursday Night Football) et Apple (Friday Night Baseball et MLS Season Pass) pour diffuser leurs jeux respectifs exclusifs en streaming sur son réseau satellite traditionnel pour ses clients commerciaux.