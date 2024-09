DirecTV augmente ses tarifs pour la télévision par satellite et en streaming en raison de la panne de Disney

Les abonnés de DirecTV viennent de perdre ESPN, ABC et d’autres chaînes appartenant à Disney en raison d’un conflit contractuel toujours non résolu – et maintenant le fournisseur de télévision payante informe ses clients qu’il augmentera ses prix le mois prochain.

La hausse des tarifs des services de télévision par satellite et de streaming de DirecTV entrera en vigueur à compter du 6 octobre 2024, a indiqué la société dans des avis qu’elle a commencé à envoyer aux abonnés plus tôt cette semaine. Les clients verront les nouveaux tarifs lors de leur prochain cycle de facturation, a déclaré DirecTV.

« Nous ajustons le prix de votre forfait de télévision afin de rester compétitifs sur le marché, tout en continuant à proposer la meilleure programmation possible », indique l’entreprise dans l’avis client. « Les chaînes de télévision continuent d’augmenter les frais qu’elles facturent à DirecTV pour le droit de distribuer le contenu qu’elles produisent, notamment les films, les émissions et les événements sportifs. Nous restons fidèles à notre engagement de vous offrir la meilleure programmation à un prix juste et raisonnable. »

À compter du 6 octobre, le prix de DirecTV Stream Choice augmentera de 6 $, à 114,99 $/mois, et celui de DirecTV Stream Ultimate de 10 $, à 129,99 $/mois. Les forfaits de télévision par satellite de DirecTV bénéficieront également d’augmentations de prix comprises entre 2 $ et 10 $ par mois, selon le niveau, également à compter du 6 octobre. De plus, les frais de sports régionaux pour certains clients satellite augmenteront jusqu’à 2 $ par mois selon le code postal, mais certains abonnés ne verront aucun changement, selon DirecTV.

Les changements de tarifs de DirecTV sont probablement en préparation depuis un certain temps, mais la divulgation aux clients tombe à un moment particulièrement mal choisi. La société n’a pas réussi à conclure un accord avec Disney avant l’expiration, le 1er septembre, de leur précédent accord de distribution, ce qui a entraîné le retrait d’ESPN, ABC, SEC Network, Disney Channel, NatGeo, Freeform et du reste des réseaux de Disney de la programmation de DirecTV.

DirecTV a offert un crédit unique de 20 $ à ses clients pour compenser l’absence des chaînes Disney. Dans une mesure supplémentaire pour tenter d’enrayer les annulations d’abonnements pendant la panne, DirecTV offre un crédit de 30 $ aux clients qui s’abonnent soit au forfait Sling Orange de Dish Network, soit aux services de streaming de Fubo. (La société a noté que les abonnés qui ont précédemment réclamé un crédit de 20 $ auront droit à un crédit supplémentaire de 10 $ s’ils optent pour l’offre Sling et Fubo.)

DirecTV est détenue majoritairement par AT&T, avec une participation minoritaire détenue par TPG. Le service comptait 11,3 millions d’abonnés (y compris AT&T U-verse TV) à la fin de 2023, selon les estimations du Leichtman Research Group. C’est en baisse par rapport au pic de 25,5 millions atteint fin 2016.