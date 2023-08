Director’s Cut déjà prévu, déclare Zack Snyder

Plus tôt dans la semaine, Zack Snyder a sorti la première bande-annonce de son épopée de science-fiction, Lune rebelle. Comme avec son passage à DC et son autre film Netflix Armée des morts, le réalisateur a plans en magasin pour Lune rebelle qui vont au-delà du film en deux parties qui sortira plus tard cette année et en 2024. Et sans surprise, cela inclut un montage du réalisateur.

Après la bande-annonce, Netflix et Snyder ont réalisé une Questions et réponses du film à venir, et il a reconnu qu’il créait une « version légitime de l’univers étendu ». Cette édition étendue – ou je suppose, techniquement un Snyder Cut – est censée contenir une heure de contenu supplémentaire, et il l’a surnommée « une plongée profonde d’installation, ce que j’ai notoirement fait tout au long de ma carrière ». Il a poursuivi en disant que les scènes du film ont été tournées spécifiquement pour le montage du réalisateur, et pense que ce sera « un deuxième coup de pied pour les grands fans, comme une véritable découverte qu’ils ne feraient pas ». [otherwise] obtenir. »

Au-delà de sa version de Ligue des Justiciers sorti en 2021, Snyder a également réalisé des éditions étendues pour Batman contre Superman : L’aube de la justice, Sucker Punch (avec un autre qui serait en préparation, et Gardiens. Snyder a reconnu qu’il ne savait pas vraiment comment il était devenu un gars des réalisateurs, mais a admis être heureux que celui-ci existe dès le départ. « Pour moi, les Director’s Cuts ont toujours été quelque chose pour lequel j’ai dû me battre dans le passé et personne n’en voulait », a-t-il poursuivi. «C’était cet enfant bâtard que j’essayais toujours de mettre en place parce qu’ils avaient l’impression qu’il y avait une version plus profonde. […] Donc, de cette façon, c’est vraiment une révélation.

Que peut faire un réalisateur Lune rebelle offre alors qu’il semble que Snyder ait eu carte blanche pour le faire peu importe ce qu’il veut? Il faudra attendre pour savoir si cela justifie sa propre existence. En attendant, la version standard de Rebel Moon – Partie I : Un enfant du feu sera présenté en première le 22 décembre sur Netflix ; Partie II : Le donneur de cicatrices sera présenté en première le 19 avril 2024.

