Directives mises à jour sur le lavage des mains à appliquer dans votre maison

Au-delà du traitement habituel au savon, à l’eau et aux serviettes en papier, l’hygiène des mains est généralement le domaine des professionnels de la santé et des travailleurs de l’alimentation et des boissons.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a rappelé aux ménages du monde entier l’importance d’un lavage minutieux des mains en plusieurs étapes. La façon dont les virus respiratoires ont circulé cet hiver après le retour à l’apprentissage en personne et aux activités sociales pré-pandémiques, la plupart des Canadiens pourraient probablement bénéficier d’un rappel.

Heureusement, les pratiques essentielles standard d’hygiène des mains dans les établissements de santé viennent d’être mises à jour, grâce à une collaboration entre cinq grandes organisations médicales basées aux États-Unis.

Les dernières recommandations – intitulées “Stratégies pour prévenir les infections nosocomiales par l’hygiène des mains : mise à jour 2022” – soulignent l’importance d’une peau et d’ongles sains et d’un accès facile aux désinfectants pour les mains à base d’alcool pour prévenir la propagation des germes infectieux.

Voici quelques-unes des directives actuelles que tout le monde peut appliquer dans sa vie quotidienne.

PENSEZ A VOS ONGLES

Les ongles courts et naturels avec vernis standard ou sans vernis sont plus faciles à nettoyer que les ongles longs et les ongles peints avec de la gomme laque, selon les directives. Ils sont également moins susceptibles d’héberger des germes nocifs.

En ce qui concerne les ongles artificiels et ceux dont le vernis à ongles est écaillé, les auteurs ont déclaré que les recherches existantes ont montré qu’ils peuvent héberger des germes.

N’OUBLIEZ PAS LES POUCES ET LE BOUT DES DOIGTS

Il est facile de couper les coins ronds lors du lavage des mains, même pour les professionnels de la santé. Selon les auteurs des directives mises à jour, les recherches existantes ont montré que seulement 7 % des personnels de santé nettoient efficacement toute la surface de leurs mains.

Les pouces et le bout des doigts sont les zones de la main qui manquent le plus souvent aux gens. Ainsi, la prochaine fois que vous vous laverez les mains, portez une attention particulière à vos pouces et à vos doigts. L’Agence de la santé publique du Canada recommande de se frotter les mains mouillées et savonneuses pendant au moins 20 secondes avant de rincer et de sécher avec une serviette en papier propre. Si vous ne disposez pas d’eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool et frottez-vous les mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

SOIGNEZ VOTRE PEAU ET VOS ONGLES

Selon les auteurs, le maintien d’une peau et d’ongles sains est un élément crucial de l’hygiène des mains.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, qui écrit dans ses propres directives sur l’hygiène des mains, “les lésions cutanées peuvent entraîner la colonisation de la peau par des bactéries et la propagation possible de sang- transmis par des virus ainsi que d’autres micro-organismes.”

Les directives d’hygiène des mains mises à jour recommandent de maintenir la santé de votre peau et de vos ongles en vous assurant d’avoir accès à un désinfectant et à un hydratant pour les mains, en évitant de vous laver avec de l’eau trop chaude et en tapotant plutôt que de frotter vos mains pour les sécher.