Directeur général des Seahawks – Le propriétaire veut qu’un nouvel entraîneur maintienne une « culture positive »

RENTON, Washington – Avec le départ de Pete Carroll, le nouveau rôle du directeur général John Schneider auprès des Seahawks de Seattle comprendra le contrôle du personnel et la supervision du personnel d’entraîneurs.

Mais alors que Schneider mène la première recherche d’entraîneur-chef de son mandat de 14 ans avec les Seahawks, le propriétaire Jody Allen lui a donné une directive.

“C’est clair, c’est concis”, a déclaré Schneider. “Nous voulons garder notre culture positive, tout ce qui a été créé ici… Il y a tellement de gens spéciaux dans ce bâtiment. C’est incroyable d’être au téléphone avec tous ces agents et les gens qui sont intéressés par ce poste et de pouvoir pour leur expliquer : ‘Hé, il y a une fondation ici qui est incroyable.'”

Schneider s’est entretenue avec les journalistes mardi pour la première fois depuis qu’Allen a annoncé mercredi dernier qu’elle confiait à Carroll un rôle consultatif auprès de l’organisation. Schneider a confirmé ce à quoi Carroll avait fait allusion lors de sa conférence de presse d’adieu : que le directeur général aura le dernier mot sur les questions de personnel, quel que soit l’entraîneur embauché pour le remplacer. C’est un changement par rapport à la structure de pouvoir précédente dans laquelle Carroll avait le dernier mot et relevait directement des propriétaires.

“Notre configuration précédente était… que le staff technique ne relevait pas de moi, et maintenant ce sera le cas”, a déclaré Schneider, qui a été recruté jusqu’en 2027 après la prolongation de son contrat en janvier 2021. “Ce n’est pas nécessairement un problème. La décision de Jody Allen ou le choix de telle ou telle personne, c’est juste une situation contractuelle.”

Une fois les tâches administratives réglées, la recherche du remplaçant de Carroll a véritablement commencé cette semaine. La liste des demandes d’entretien signalées comprenait huit noms mardi après-midi.

Deux d’entre eux, selon Adam Schefter d’ESPN, sont le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles, Raheem Morris, et le coordinateur offensif des Giants de New York, Mike Kafka. Le DC Ejiro Evero des Carolina Panthers devrait s’entretenir avec Seattle mercredi, a déclaré une source à Jeremy Fowler d’ESPN.

Les Seahawks ont également demandé des entretiens avec le coordinateur D des Cowboys de Dallas, Dan Quinn, a déclaré une source à Todd Archer d’ESPN et au coordinateur O des Texans de Houston, Bobby Slowik, a déclaré une source à Dan Graziano d’ESPN. En outre, l’équipe a demandé des entretiens avec le coordinateur D des Raiders de Las Vegas, Patrick Graham, le coordinateur O des Detroit Lions, Ben Johnson, et le coordinateur O des Dolphins de Miami, Frank Smith, selon le réseau NFL.

Étant donné que les huit candidats sont sous contrat avec une autre équipe de la NFL, ces entretiens ne peuvent être menés virtuellement que cette semaine, les entretiens en personne étant autorisés à partir de lundi prochain, à condition que l’équipe du candidat ne se prépare pas pour un match de championnat de conférence.

Schneider a déclaré qu’il n’y avait pas trop de candidats et que l’approche de renouvellement de chaque pierre que les Seahawks ont utilisée avec l’agence libre et le repêchage s’appliquera également à leur recherche d’entraîneurs. Ils n’ont pas encore décidé s’ils envisageraient d’embaucher des entraîneurs universitaires.

“C’est encore grand ouvert”, a-t-il déclaré. “Il y a déjà tellement de mouvement dans le football universitaire.”

Schneider a déclaré qu’il devait être prêt depuis plusieurs années à embaucher un entraîneur-chef, sachant que Carroll, 72 ans, pouvait se retirer à tout moment. Alors que Schneider mène la recherche du remplaçant de Carroll, il a déclaré qu’Allen – qui a pris le contrôle de l’équipe lorsque son frère Paul Allen est décédé en 2018 – aura « beaucoup » son mot à dire sur l’embauche.

Schneider a déclaré qu’il n’y avait pas plus de clarté quant à ce qu’impliquerait le rôle consultatif de Carroll. Son éviction en tant qu’entraîneur-chef fait suite à un score de 9-8 au cours duquel les Seahawks ont raté les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois saisons. Selon les mots de Schneider, ils ont « sous-performé » en 2023 après avoir « surperformé » l’année précédente, lorsqu’ils avaient également obtenu une fiche de 9-8, mais ont atteint les séries éliminatoires en tant qu’équipe wild-card après avoir échangé le quart-arrière Russell Wilson.

Carroll a clairement indiqué qu’il s’était disputé avec Allen pour conserver son emploi. Interrogé sur ses conversations avec Allen sur le statut de Carroll, Schneider a refusé de discuter des détails.

“Ces informations sont très confidentielles et très privées”, a-t-il déclaré. “Je dirais que Pete savait ce que je pensais des choses et où nous devions nous améliorer, et Jody connaissait également mes opinions.”

Embauchés ensemble en 2010, Carroll et Schneider ont guidé les Seahawks à travers la période la plus réussie de l’histoire de la franchise, qui comprenait 10 apparitions en séries éliminatoires, le seul championnat du Super Bowl de l’organisation et une autre apparition au Super Bowl.

Lors de sa déclaration d’ouverture mardi, Schneider est devenu ému en parlant de son équipe avec Carroll au cours des 14 dernières années.

“Très, très chanceux d’avoir travaillé avec Pete et de tirer toutes les leçons positives, les leçons de leadership, les pensées et les philosophies”, a déclaré Schneider. “Conférence de presse assez émouvante l’autre jour. Quand je dis que vos émotions sont partout, cela signifie que nous passons d’un partenariat très, très historique et d’un niveau de réussite et de réussite incroyable, incroyable dont Pete et moi-même sommes extrêmement fiers. Je regarde J’ai hâte de pouvoir appeler Pete et lui envoyer des SMS. Il m’envoie déjà des SMS comme un fou tout le temps du genre : “Hé Johnny, qu’est-ce qui se passe avec ceci et cela ?”

Schneider s’arrêta alors pour se ressaisir.

“Oui, ça a été une expérience formidable”, a-t-il déclaré. “Alors c’est parti.”