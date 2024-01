directeur exécutif du Kids’ Orchestra prendra sa retraite en avril | Divertissement/Vie

Le 5 avril, la directrice exécutive du Kids’ Orchestra, Jody Hanet, laissera derrière elle une décennie de long mandat dans le monde à but non lucratif, dont 11 années passées à établir et à développer le seul programme musical parascolaire de Baton Rouge.

Après des débuts modestes dans une poignée d’écoles qui croyaient au pouvoir transformateur de la musique, Hanet a étendu le programme à 17 écoles du système scolaire East Baton Rouge, Baker, Zachary, Lafayette et Ascension Parish avec des plans d’expansion dans tout l’État.

Son travail a influencé la vie de plus de 6 500 étudiants et, avec lui, a transformé toute une communauté musicale, jusqu’alors inaccessible.

« Diriger un orchestre pour enfants a été le point culminant de ma carrière », a déclaré Hanet.

Alors que beaucoup pourraient associer la croissance régulière et substantielle d’un jeune orchestre pour enfants sur 12 ans uniquement au directeur exécutif, Hanet reconnaît rapidement son équipe dévouée et talentueuse et les partenariats communautaires de l’orchestre, y compris le système scolaire paroissial d’East Baton Rouge, le École de musique LSU et parties prenantes solidaires.