Kyle Fansler de World Soccer Talk s’entretient avec le directeur exécutif de Wrexham AFC, Humphrey Ker.

La plupart des gens peuvent reconnaître Ker depuis son passage dans l’émission documentaire FX Welcome to Wrexham. L’émission raconte la prise de contrôle de Wrexham par les acteurs américains Rob McElhenney et Ryan Reynolds. Pourtant, au carrefour de leur propriété et du club lui-même se trouve Humphrey Ker.

Dans cette discussion, Ker décompose ce qu’il fait réellement avec Wrexham dans ce rôle. De plus, il parle de l’importance du documentaire lui-même à la fois pour développer le jeu aux États-Unis, tout en faisant la lumière sur le football juste en dehors des quatre premières divisions de l’EFL. Il parle de ce qu’il a appris et de ce qu’il a le plus apprécié pendant son séjour au club, y compris certaines décisions concernant le documentaire.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

EN SAVOIR PLUS : Écoutez nos archives contenant des centaines d’interviews de football

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail web@worldsoccertalk.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.