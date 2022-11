Directeur du sac de Southampton Ralph Hasenhuttl | Nouvelles du football

Southampton a limogé le manager Ralph Hasenhuttl après près de quatre ans à la tête du club.

Hasenhuttl quitte les Saints après leur défaite 4-1 contre Newcastle dimanche, qui les a laissés dans la zone de relégation après six défaites en neuf matchs de haut vol. L’entraîneur adjoint Richard Kitzbichler a également quitté le club.

L’Autrichien était le quatrième entraîneur le plus ancien de la Premier League, après avoir pris la relève à St Mary’s en décembre 2018. Il est le cinquième patron de haut niveau à être limogé cette saison après Scott Parker, Thomas Tuchel, Bruno Lage et Steven Gerrard.

Un communiqué du club disait: “Hasenhuttl part après avoir apporté une contribution significative au club, supervisant des résultats mémorables et jouant également un rôle clé dans le développement de l’infrastructure, de l’identité et de l’équipe de notre club.

“Cependant, nous pensons maintenant que le moment est venu de faire un changement. Toutes les personnes impliquées dans le club tiennent à exprimer leurs sincères remerciements à Ralph pour tous ses efforts, ainsi que pour l’engagement indéfectible dont il a fait preuve tout au long de son parcours en tant que manager. .”

L’entraîneur principal de l’équipe première, Rubén Sellés, prendra les commandes par intérim pour le match nul de la Coupe Carabao mercredi contre Sheffield mercredi. Le club a annoncé qu’il annoncerait un remplaçant permanent en temps voulu.

Pendant son passage au club, Southampton a subi deux défaites 9-0 en l’espace de 16 mois alors qu’il perdait contre Leicester à domicile en octobre 2019 et a ensuite été battu par le même score à Manchester United en février 2021.

Mais Hasenhuttl a réussi à préserver le statut de Premier League des Saints en les guidant vers la 16e place lors de sa première saison en charge, suivi d’une 11e place en 2019/20, avec une 15e place lors de ses deux campagnes suivantes.

Hasenhuttl : Nous n’avons pas été assez bons

Hasenhuttl a admis après la défaite de Newcastle qu’il ne voyait pas d’issue pour Southampton dans sa forme actuelle et lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’après-match si c’était son dernier match en charge, il a déclaré: “J’ai pris beaucoup de décisions dans mon temps ici. Heureusement, je n’ai pas à prendre cette décision.

“Je ne peux pas dire que l’effort n’était pas là, mais pour le moment, nous ne prenons pas la récompense de l’effort sur le terrain.

“Je pense qu’être dans la zone de relégation est le reflet de ce que nous avons fait jusqu’à présent. Cela n’a pas été suffisant.”

Les saints manquent de patience avec Hasenhuttl

Dan Sansom de Sky Sports :

“Vous devez accepter que nous aurons 10 à 15 défaites par saison.”

Ce sont les mots de Ralph Hasenhuttl quand je lui ai parlé au terrain d’entraînement de Southampton vendredi.

Deux jours plus tard, une raclée 4-1 par Newcastle à St Mary’s l’a vu perdre son poste de manager.

Southampton se retrouve dans la zone de relégation après 14 matchs. La défaite de dimanche était déjà leur huitième en Premier League cette saison.

Hasenhuttl avait été habitué à la pression pendant son séjour sur la côte sud. Deux défaites 9-0 et plusieurs mauvaises séries depuis la nomination de l’Autrichien en décembre 2018 ont conduit à remettre en question sa position à plusieurs reprises. Mais l’homme de 55 ans a toujours semblé rebondir.

Southampton se retrouve dans la zone de relégation après 14 matchs





Cependant, une séquence de six défaites en neuf matches de Premier League après que 83 millions de livres sterling aient été dépensés cet été – principalement sur de jeunes joueurs – a vu la hiérarchie de Southampton à bout de patience.

“Southampton est une équipe qui se bat pour sa vie. À moins qu’ils ne s’améliorent en étant plus agressifs et prêts à en prendre un pour la cause, ils chutent”, a déclaré l’ancien patron des Saints, Graeme Souness. Sports du ciel.

Southampton ne voulait pas prendre ce risque avec Hasenhuttl toujours aux commandes.