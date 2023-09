Directeur de pompes funèbres dévoué à l’établissement de relations | Actualités, Sports, Emplois

L’ANSE — L’ambition n’a jamais été remise en question pour Susan Jacobs, directrice de funérailles et propriétaire de la Maison Funéraire Jacobson de L’Anse.

Jacobs a déménagé à L’Anse en 1999 lorsque sa famille grandissante l’a amenée à lancer sa propre entreprise en achetant la Maison Funéraire Sirard à Baraga et Jacobson à L’Anse. Avec maintenant 34 ans d’expérience dans le domaine des affaires, elle estime que son cheminement de carrière a été une opportunité très enrichissante.

Dès l’âge de 8 ans, Jacobs s’alignait sur certains des skieurs de compétition les plus ambitieux de sa génération. Originaire d’Iron Mountain, Jacobs a concouru tout au long de ses études secondaires, passant ses étés dans l’Oregon, s’entraînant avec les meilleurs coureurs du pays. Jacobs a poursuivi les plus hauts niveaux de compétition en participant aux Jeux olympiques juniors et aux épreuves nationales de ski de course des États-Unis dès l’âge de 15 ans. Ses expériences en course mèneraient Jacobs au-delà des épreuves et tribulations du monde des affaires.

« Ma carrière de pilote m’a fourni les outils dont j’avais besoin pour réussir dans la vie et que j’utilise encore aujourd’hui » » dit Jacobs.

Parmi ceux-ci, sa capacité à réseauter et à établir des relations avec des personnes d’horizons divers, ses compétences en matière d’organisation des horaires et, bien sûr, son dévouement à un métier.

Jacobs attribue une grande partie de son succès à « Le dévouement à l’entraînement pour améliorer vos compétences, ainsi que la motivation de tout mettre en jeu pour donner le meilleur de vous-même, tout en apprenant à accepter la perte ou l’échec et à avoir le désir de vous relever et de réessayer. »

Jacobs, toujours déterminée à poursuivre des études supérieures, s’est dirigée vers la Wayne State University School of Mortuary Science. En poursuivant ses études et en restant fidèle à sa volonté de réussir, Jacobs a reçu le Beaver Edwards Restorative Art Award, la plus haute distinction de l’école.

Après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée à Iron Mountain, en partenariat avec son frère dans trois salons funéraires.

En déménageant à L’Anse, Jacobs était prête à offrir un logement à sa famille et des services à ses nouveaux voisins. Habituée de la petite ville de la péninsule supérieure, son désir de prodiguer les meilleurs soins aux personnes en deuil était un défi qu’elle était prête à relever.

« Travailler dans une petite ville est gratifiant à bien des égards, apprendre à connaître les gens que l’on aide et être là pour les aider à traverser la période difficile de la perte d’un être cher. »

Ses forces en tant que directrice de pompes funèbres viennent de la compassion qu’elle peut exprimer. « cela peut apporter réconfort et compréhension » ainsi que de fournir un soutien aux familles dans la préparation des documents nécessaires à la suite d’un décès.

Membre de la National Funeral Directeurs Association et siégeant à la Michigan Mortuary Response ainsi qu’aidant le comté de Baraga avec tous les cas de médecins légistes, elle entretient une relation rigoureuse et dévouée avec son travail.

« En tant que propriétaire de salon funéraire depuis 34 ans, mon travail est ma passion. » » dit Jacobs.

Dévouée à fond, Jacobs a encore le temps de redonner à sa communauté et de poursuivre ses passions et sa famille.

« Le service communautaire a toujours été une partie importante de ma vie. » » dit Jacobs.

Depuis qu’elle a déménagé dans le comté de Baraga, elle a siégé au conseil d’administration de la Fondation communautaire du comté de Baraga, de la Chambre de commerce du comté de Baraga, du Memorial Hospice et du conseil scolaire du Sacré-Cœur.

« En tant que mentor, j’ai pu parler de mon parcours de directeur de pompes funèbres à de nombreux élèves du secondaire pour les aider à définir le cheminement de carrière qui correspondrait à leurs intérêts » » dit Jacobs.

Pendant son temps libre, on peut encore voir Jacobs dévaler les pistes, sinon elle aime être dehors, nager, voyager et passer du temps avec sa famille.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception