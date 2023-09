Directeur de l’histoire, comédiens vocaux sur le nouveau redémarrage

À partir de 2011 Combat mortel 9, NetherRealm Studios a mis davantage l’accent sur le récit de son désormais Franchise de combat vieille de 30 ans. Par rapport à d’autres grands combattants, la série a toujours eu une histoire plus grande, mais la trilogie de redémarrage s’est concentrée sur cela, avec des événements substantiels pour les principaux acteurs de la série qui ont à la fois satisfait et frustré les fans.

Après les événements lourds de voyage dans le temps de 2019 Combat mortel 11, prochaines semaines Combat mortel 1 remonte le temps pour donner à l’univers entier un redémarrage complet. La fin de MK11 a vu le pilier de la série, Liu Kang, devenir l’architecte de l’histoire – et tandis que le prochain combattant montrera le de nouveaux destins il est forgé pour les amis comme pour les ennemis, les choses ne sont certainement pas aussi roses qu’il le souhaiterait.

Le directeur de l’histoire de NetherRealm, Dominic Cianciolo (qui a commencé à écrire la série avec MK9) a récemment parlé à io9, et lorsqu’on lui a demandé s’il semblait trop tôt pour actualiser Combat mortel encore une fois, il a dit qu’il ne ressentait aucune inquiétude. Échanger entre cela et les DC Injustice la franchise au cours des années 2010 a permis d’éviter la fatigue, et il semblait que les marées allaient dans cette direction. L’idée d’utiliser Combat mortel 1 comme une réinitialisation s’est développée au fil du temps, mais les choses ont vraiment cliqué après que le directeur créatif Ed Boon a décidé Combat mortel 11 a donné à l’arc narratif de la trilogie de redémarrage une fin naturelle. Une fois MK11 le développement étant véritablement terminé, l’équipe a réellement finalisé sa décision, aidée par le fait qu’elle savait « nous allions commencer la prochaine décennie de MK.»

Redémarrer une franchise n’est pas facile, encore moins le faire deux fois. Cianciolo a expliqué que les objectifs de l’équipe de rédaction pour Combat mortel 1 différaient de leurs objectifs avec MK9– avec ce dernier, ils devaient se concentrer sur l’essence d’un personnage et simplement développer ses fondations précédemment établies. (Cela a également permis aux scénaristes de corriger les retours qui apparaissaient dans les jeux précédents. Voir : mettre Quan Chi dans MK9est la refonte de la trilogie originale, bien que son premier titre soit Mortal Kombat : Mythologies.) Pour Combat mortel 1, ils devaient aller au-delà de la simple compréhension d’un personnage. Désormais, l’objectif des nouvelles versions des combattants était de « les changer tout en restant fidèles à qui ils sont ». Être sensiblement différent était l’objectif principal, oui, mais aussi rester reconnaissable d’une manière qui toucherait les fans de la série tout en incitant les nouveaux arrivants à voir de quoi il s’agissait.

Image: NetherRealm Studios/WB Jeux

L’un des plus grands changements de personnage avec Combat mortel 1 concerne les mascottes de la série Sub-Zero et Scorpion, qui étaient des rivaux de longue date dans les jeux précédents et sont devenus alliés lors de la trilogie de redémarrage. Dans la nouvelle ère de Liu Kang, les ninjas à code couleur sont désormais liés au sang : Bi-Han (le Sub-Zero original) est vivant et donne des coups de pied, tandis que Kuai Liang (qui hérite généralement du manteau après la mort de Bi-Han) est maintenant Scorpion, le feu de l’enfer et tout. Cianciolo a dit en faisant d’eux des frères « [turns] un conflit qui était déjà personnel même plus personnel », et les aide à se démarquer de leurs itérations précédentes, où leur rivalité est bien établie et où ils sont tous les deux « déjà nés dans ce qu’ils deviennent ». En montrant ici la fracture de leur relation, NetherRealm dispose d’une base pour que la relation entre Bi-Han et Kuai Liang se développe et soit explorée dans les futurs jeux, qui semblent presque garantis à ce stade.

Des choix comme ceux-ci – et Mileena et Baraka étant victimes d’une maladie qui transforme les gens en Tarkatans plutôt que l’espèce originaire de l’Outworld – ont été formulés autour de la phrase : « Que ferait Liu Kang ? Cet état d’esprit a aidé Cianciolo et l’équipe narrative à donner une nouvelle tournure aux personnages, même s’ils ont travaillé pour s’assurer que Liu Kang ne puisse pas être complètement omniscient. En ce sens, Cianciolo a comparé Liu Kang à un parent : il ne peut pas tout faire pour tous les êtres vivants ; ce qu’ils font de leur vie dépend entièrement d’eux. Alors qu’il utilisait sa position de Gardien du Temps pour neutraliser des méchants comme Shang Tsung et Quan Chi, il a finalement abandonné cela pour devenir un demi-dieu et a sélectionné les champions d’Earthrealm (similaires au Raiden original, qui est maintenant humain dans cette chronologie).

Certaines différences sont plus frappantes que d’autres Combat mortel 1, mais il y a beaucoup de choses familières à ce sujet, surtout en ce qui concerne les voix. Plusieurs acteurs qui sont entrés dans la série avec le redémarrage sont revenus pour reprendre ces rôles, comme Matt Yang Roi et Andrew Bowen comme Liu Kang et Johnny Cage, respectivement. Lorsqu’on lui a demandé, King a admis qu’il avait l’idée qu’un redémarrage plus important était envisagé il y a des années, étant donné le Conséquences expansion de Combat mortel 11 (quel roi diffusé en continu jouant lui-même après sa sortie) s’est terminé avec Liu Kang devenant un dieu du feu et tentant pour la première fois de recréer l’univers. Pour beaucoup, ce changement de personnage était bien mérité : la trilogie de redémarrage a placé Liu Kang dans un rôle de soutien pour se concentrer davantage sur des personnages comme Scorpion et Sub-Zero, qui, selon King, ont l’habitude de « tirer la gravité de l’univers entier ». envers eux-mêmes. »

Image: NetherRealm Studios/WB Jeux

Au cours de notre entretien, l’enthousiasme de King pour la nouvelle promotion de Liu Kang était palpable et l’excitait en raison des nouvelles possibilités narratives. « Voici le gars qui est le gars le plus gentil, qui est bon dans tout l’univers », a noté King. « Maintenant, il peut le sculpter comme il le souhaite. Super, maintenant qu’est-ce qui ne va pas ? C’est une question amusante ! » Et en tant que fan de Liu Kang depuis le premier Combat mortel, King a eu l’occasion de le modéliser sur la façon dont il pensait que Bruce Lee aurait décrit le personnage. Lee a toujours été une source d’inspiration pour Liu Kang, et King était plus qu’heureux de le mettre en avant à la fois via sa performance (comme son accent de Hong Kong) et le nouveau look divin du combattant, qui reflète davantage la noblesse que King a essayé de lui inculquer.

Contrairement à King, Bowen n’était pas immédiatement au courant de l’incident.MK11 futur, mais après avoir été invité à revenir, il était ravi de jouer une autre version de la star hollywoodienne Johnny Cage. Pour Bowen, Johnny est « l’un des [most fun] rôles que j’ai jamais eu l’occasion de jouer », et il a aimé travailler avec NetherRealm pour développer le personnage. L’une des choses qui l’intéressait à propos du redémarrage était de pouvoir s’appuyer sur Johnny d’une nouvelle manière, différente du fait de jouer une version plus âgée et plus mature de lui (et simultanément de son moi plus jeune et moins mature) dans MK11. « Il y a un certain ADN chez Johnny qui ne changera jamais », a déclaré Bowen, « mais c’est toujours amusant quand on a la chance de s’appuyer sur un personnage et quand on peut trouver un nouvel endroit où aller avec lui. »

Bowen a rejoint la franchise avec ceux de 2015 Mortal Kombat X, qui a marqué un tournant important dans la vie de Johnny. Non seulement lui et Sonya Blade, vétéran de la série, se sont mariés, mais ils ont eu une fille nommée Cassie, qui dirigeait une équipe composée de jeunes enfants nés (ou liés à) d’autres personnages de longue date comme Kung Lao et Jax Briggs. Sonya est un personnage de soutien de Kameo dans MK1, tandis que Cassie est complètement absente au lancement. Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait sans ces deux éléments clés de la vie de Johnny, il a déclaré que les « fantômes » des chronologies précédentes continueraient de se faire sentir, tant pour Johnny que pour les autres. Combattant personnages dans leur ensemble. Dans l’intention d’éviter les spoilers, il a simplement ajouté que les joueurs « pourront voir les facteurs qui joueront un rôle déterminant dans la formation de qui il est à mesure qu’il avance dans cet univers ».

Image: NetherRealm Studios/WB Jeux

Combat mortel est une de ces franchises dans le cœur de ses fans, et tout le monde y est entré par des moyens différents. Peut-être qu’il s’agissait du jeu original, ou peut-être que c’était beaucoup plus tard, via des versements comme Mortal Kombat : Moines Shaolin et Armageddon. Quelle que soit la méthode, l’espoir est que Combat mortel 1 des succès narratifs pour ceux qui se sont investis dans cet univers et ces personnages au fil des ans. King et Bowen étaient tous deux respectueux envers NetherRealm, le premier affirmant que ce nouveau redémarrage « est fait avec ce réel sens de l’honneur » pour tout ce qui a précédé.

« [NetherRealm] ne fait que repousser les limites », a ajouté Bowen, parlant du mode histoire du jeu. «C’est tout simplement élevé à un niveau stellaire. Avec ce jeu, ils font des conneries qu’ils n’ont jamais faites auparavant, et je pense que les joueurs vont perdre la tête. C’est incroyable. »

Combat mortel 1 sort le 19 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch.

