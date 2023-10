Directeur de Believer sur l’avenir de la trilogie d’horreur

Le critiques pour L’Exorciste : croyant n’ai pas été gentil, avec beaucoup moins de bonne volonté David Gordon Greenla série renaissance que son 2018 Halloween suite. Bbureau de bœufs, cependant, a été décent—le journaliste hollywoodien note qu’il a rapporté près de 3 millions de dollars lors des avant-premières de jeudi – et le fait que On dit qu’Universal a déboursé plus de 400 millions de dollars pour les droits de franchise cela signifie que nous en aurons probablement deux de plus Exorciste films comme prévu.

Mais Wavec la marée critique contre Croyant– et le fait que la trilogie précédente de Green, relançant un titre de genre très apprécié, a donné le décevant Halloween tue et Fin d’Halloween—vous comprendriez si les fans d’horreur étaient un peu nerveux à propos de son implication continue dans L’Exorciste.

Dans une récente interview avec PTH, Green a parlé de ses projets pour la trilogie. Ou plutôt, il a parlé de son manque de projets, se faisant appeler «le cinéaste le moins rigide de la ville. Tout commence par avoir confiance, a-t-il expliqué, «et puis c’est une question d’intuition, d’improvisation, d’opportunité et de ces choses qui se révèlent. J’ai donc une feuille de route de ce que j’aimerais faire avec cette trilogie et quelques thèmes que j’aimerais aborder et certaines philosophies que j’aimerais explorer.

Soulignant qu’il juste fini Croyant au moment de l’interview, il a dit qu’il traiterait l’expérience une fois le film sorti (vraisemblablement quelque chose qui implique de prendre en compte la façon dont il est reçu). Après cela, enfer «respirez profondément et voyez dans quelle mesure mes instincts et mes idées d’origine s’appliquent à la direction que nous pourrions prendre avec cela. Et puis je partirai de là. Mais je suis loin d’être rigide. J’aime garder les choses libres. J’évolue toujours avec mes collaborateurs créatifs, en particulier mes acteurs et actrices devant la caméra et j’apporte leurs idées et leur authenticité à la scène que j’essaie de créer.

A noter : hNous ne confirmerons pas s’il est toujours engagé ou non dans la réalisation des deux prochains films, à commencer par celui déjà annoncé. Croyant suite L’Exorciste : le trompeursortie prévue le 18 avril 2025. «Mon intention est simplement de commencer à faire des choses, et à mesure que ces plans se concrétisent, si je me retrouve dans cette situation [The Exorcist: Deceiver] fauteuil de réalisateur, je serais ravi », a déclaré Green. «Mais pour le moment, je l’aborde du point de vue d’une histoire et je regarde mes réalités de vie au fur et à mesure que je pivote.

Lire l’interview complète de Green au THR. L’Exorciste : croyant est en salles maintenant.

