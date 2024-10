Directeur artistique de Leica sur les galeries et la promotion de la photographie en tant qu’art

Depuis sa création, Leica a eu un impact indélébile sur la photographie. Que ce soit à travers ses appareils photo et objectifs ou ses galeries Leica, l’entreprise a toujours démontré une passion pour la photographie en tant que forme d’art. Bien que l’initiative de la Leica Gallery remonte aux années 1970, les efforts de l’entreprise ont été revigorés par Karin Rehn-Kaufmann, directrice artistique de Leica et représentante en chef de Leica Galleries International.

PétaPixel s’est entretenue avec Rehn-Kaufmann à propos de son rôle chez Leica, du point de vue de l’entreprise sur la photographie en tant que forme d’art et de l’importance de raconter des histoires visuelles puissantes.

20 ans plus tard, les nouveaux propriétaires de Leica ont laissé une marque indélébile sur la photographie

« En 2004, mon mari et moi – notre famille – avons repris Leica et pendant cette période, nous avions quatre galeries Leica, mais elles étaient toutes des galeries partenaires », explique Rehn-Kaufmann à PétaPixel sur Zoom.

En 2008, l’ancienne PDG de Leica a décidé de fermer ces quatre galeries, et Rehn-Kaufmann affirme que son voyage a « commencé » d’une certaine manière parce qu’elle et son mari, Andreas Kaufmann, ont décidé de lancer leurs propres galeries Leica indépendantes. La première a eu lieu à Salzbourg, en Autriche, où sont basés les Kaufmann.

Depuis, la présence des galeries Leica s’est considérablement accrue : elles sont aujourd’hui au nombre de 29. Rehn-Kaufmann affirme qu’il existe un grand besoin pour ces galeries, soulignant l’importance de voir ce que les photographes peuvent faire avec leur équipement. Leica exploite le plus grand réseau de galeries de photographie au monde.

« Nous avons besoin du produit de le produit », explique-t-elle. « Et bien sûr, nous devons, d’une autre manière, voir les gens derrière l’appareil photo, nos clients, tous les photographes, et leur donner une chance d’être visibles. »

Le « look Leica »

Alors que Rehn-Kaufmann dit qu’elle peut reconnaître quand les photos sont prises avec des appareils photo Leica — « Je peux vraiment reconnaître si elles sont prises avec un Leica ou non, en particulier avec les objectifs en raison de la dimension, de la profondeur » — Les galeries Leica sont, à la base, indépendant de la marque. La majeure partie de l’espace est dédiée aux photographes Leica, mais il y a toujours de la place pour des photos puissantes, peu importe qui les a réalisées ou quel matériel ils ont utilisé. Rehn-Kaufmann estime qu’il s’agit d’une répartition à 80/20 en faveur des photographes Leica.

Même si Rehn-Kaufmann reconnaît que la présentation de superbes images prises avec des appareils photo et des objectifs Leica est une forme de marketing convaincante, elle s’efforce de séparer l’expérience de la galerie du côté consommateur de Leica.

« Je parle toujours d’une famille Leica [perspective]parce que j’ai vraiment le sentiment que [Leica] c’est vraiment une famille », explique-t-elle. « C’est unique ; il y a beaucoup de passion et d’amour.

En fin de compte, c’est un produit, mais nous avons aussi besoin des galeries. Tu as besoin du cœur, de la lueur dans les yeux, de la personne derrière [the product] qui fait toutes ces photos et ces récits. Vous avez besoin de l’âme humaine. Et prendre soin de cela est, de mon point de vue, très important.

Comme le souligne Rehn-Kaufmann, Leica doit vendre des appareils photo et des objectifs. Si l’entreprise ne déplace pas ses produits, elle ne survivra pas et elle sera incapable de fournir un espace de développement à la photographie en tant que forme d’art et support de narration. Garder cet espace vivant est important, et le séparer des questions de marketing également.

Cet aspect de développement communautaire de Leica est antérieur à la prise de direction d’Andreas Kaufmann et de Karin Rehn-Kaufmann, même si Karin a sans aucun doute accru les efforts de l’entreprise à cet égard. C’est un élément important qui différencie Leica de ses concurrents. Bien que de nombreux fabricants d’appareils photo soient impliqués à des degrés divers dans l’éducation, les expositions et les concours, aucun ne les met autant en valeur que Leica.

Promouvoir la photographie en tant qu’art

Les prix Leica Oskar Barnack et Leica Women Foto Award sont des exemples particulièrement frappants de la manière dont Leica promeut un travail photographique de haute qualité, à des coûts importants, rien de moins.

L’aspect communautaire de Leica est notable. Certes, le coût pour rejoindre la famille Leica est élevé. Les produits de l’entreprise sont, dans l’ensemble, proposés à des prix extrêmement haut de gamme. Cependant, Rehn-Kaufmann estime qu’il est très utile de faire partie d’une communauté photographique mondiale, en particulier d’une communauté qui travaille dur pour promouvoir la photographie de qualité.

« Nous aimerions tous que quelqu’un regarde nos images », déclare Rehn-Kaufmann en parlant de la myriade de plateformes dont dispose la communauté Leica pour permettre aux gens de partager leurs photographies avec d’autres.

En tant que directeur artistique de Leica, le point de vue de Rehn-Kaufmann sur ce qui constitue une bonne photographie est déterminant.

« Une photo ou une série ou une exposition doit me raconter une histoire. Mon objectif est qu’une personne visitant la galerie Leica ou une exposition rapporte de l’exposition au moins une photo qui l’a vraiment ému. Toutes les images qui restent dans nos archives personnelles sont celles avec lesquelles nous entretenons un lien émotionnel. Tous les autres sont partis. C’est un aspect très important. Chacun a ces archives personnelles toujours accessibles dans son esprit.

Comme les mots le suggèrent, ces archives personnelles sont personnelles à un individu et donc subjectives. Pour Rehn-Kaufmann, elle « ne s’intéresse pas tant à la photographie expérimentale » qu’aux photos qui ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes. Si elle doit lire le texte pour comprendre ou apprécier une image, il lui sera difficile de pénétrer dans ses archives mentales.

«Je veux dire, c’est un art visuel. C’est une narration visuelle », dit-elle, les photos doivent donc avoir un impact principalement sur le plan visuel.

Pour l’avenir, Rehn-Kaufmann est impatient d’ouvrir de nouvelles galeries Leica et d’atteindre le nombre convoité de 30 galeries Leica dans le monde. Leica a de grandes choses en préparation et, en fin de compte, que les photographes achètent ou non du matériel Leica, ils sont prêts à bénéficier de l’engagement continu de l’entreprise envers la photographie en tant que forme d’art. Nous gagnons tous lorsque des photographes talentueux disposent d’une plateforme pour raconter leur histoire.

Crédits images : Leica