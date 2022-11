Directement de DeHart – Kelowna Capital News

Le restaurant Porter’s a ouvert ses portes au 101-1851 Kirschner Rd. à Kelowna, à côté de Copper Brewing.

Détenu et exploité par des partenaires commerciaux Sean Blanc et Darla Ariss, qui possède et exploite également Copper Brewing, ce nouveau restaurant pittoresque peut accueillir 50 personnes à l’intérieur et dispose d’un patio de 50 places. Chef Chris Hansson a créé un menu unique et raffiné pour le petit-déjeuner, le brunch et le déjeuner. Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche de 8 h à 14 h. En plus d’un petit-déjeuner classique, le menu regorge d’articles exclusifs tels que plusieurs œufs bénédictins, des bols de petit-déjeuner servis avec des pommes de terre écrasées, de nouveaux classiques de poulet frit et de gaufres, et un menu de déjeuner composé de sandwichs, de hamburgers, de soupe, de salade et de Porter’s Dog, qui est fait avec de la saucisse polonaise d’Helmut. Nous avons goûté au poulet frit et aux gaufres et au bacon classique benedict. La cuisse de poulet frite était servie avec des gaufres belges au babeurre, du miel de Cayenne, des cornichons et du sirop de noisette, ce qui était exceptionnel. Le bacon bénédictin classique était servi sur mes biscuits au babeurre de style sudiste préférés. Les deux articles étaient délicieux et les portions étaient généreuses.

Sona Wellness Clinic a ouvert ses portes au 102-1358 St. Paul St. au centre-ville de Kelowna. Détenu et exploité par Kelly Gillies, la clinique se concentre sur les pratiques de santé alternatives et propose également une approche de santé préventive pour les maladies chroniques. Kelly a travaillé pendant 10 ans comme infirmière psychiatrique autorisée, dont sept à l’Hôpital général de Kelowna. Elle est également nutritionniste holistique agréée et a récemment obtenu sa crédibilité en tant qu’hydrothérapeute certifiée du côlon. Sona dispose de trois saunas infrarouges et d’un bassin froid pour offrir une hydrothérapie de contraste. Ils offrent également une hydrothérapie du côlon, qui comprend le nettoyage en douceur du gros côlon pour éliminer les toxines stockées et aider à améliorer la fonction digestive. Sona propose des programmes nutritionnels avec des suppléments de haute qualité. La grande ouverture de Sona Wellness aura lieu le 26 novembre, de 13 h à 17 h, avec des collations, des prix et une visite du nouvel espace.

Kelowna Catering a été lancé dans l’Okanagan par des partenaires commerciaux Philippe Caragannis et Beau McQuat, pour les événements de moyenne à grande envergure. Le duo a plus de 40 ans d’expérience dans la restauration et la restauration, Philip a démarré une entreprise de restauration et de planification d’événements de premier plan à Edmonton en plus de ses responsabilités de chef exécutif pour un grand groupe hôtelier. Beau a eu de vastes responsabilités avec de grands groupes de franchisés, allant du directeur de cuisine au directeur régional des franchises multi-unités. Philip et Beau utiliseront des cuisines commerciales à Kelowna et West Kelowna et auront une grande équipe autour d’eux pour s’assurer que votre événement est élevé.

Lac Bréa, PDG d’Accelerate Okanagan/AO, a été nommé chef d’entreprise de l’année 2022 par la Chambre de commerce de Kelowna. Brea est PDG d’AO depuis 2019 et défend la croissance de l’industrie technologique locale depuis plus de 10 ans grâce à ses efforts de développement économique, en lançant de nouveaux programmes entrepreneuriaux, des initiatives d’investissement et des événements de renforcement communautaire.

Wellington-Altus Private Wealth a déménagé au dernier étage de Landmark 7. L’équipe de 30 personnes comprend 17 conseillers en gestion de patrimoine, 11 associés clients, un planificateur financier fortuné et un avocat fiscaliste. L’entreprise était située à Landmark 3 depuis son lancement en septembre 2020.

Félicitations à l’ambassadeur d’Okanagan Telus David Harrisson, qui est le bénévole de l’année 2021. Dave a été vice-président des ambassadeurs de Telus pendant trois ans et a également dirigé l’équipe de coordination de Telus pour Soles for Souls pendant cinq ans. Actuellement, il est chef de la section des opérations pour ESS et fait du bénévolat avec eux depuis 13 ans. Dave a fait 1 800 heures de bénévolat cette année seulement. Il a été à l’emploi de BC Tel/Telus pendant 33 ans.

Le magazine RV Business a récemment publié la liste de ses 50 meilleurs concessionnaires de VR en Amérique du Nord pour 2022, avec le concessionnaire local Voyager RV Center sélectionné pour le prestigieux Top 5 Overall Blue-Ribbon honoree. Pour être éligibles à un honneur de ruban bleu, les concessionnaires à travers les États-Unis et le Canada doivent d’abord être nommés par les fabricants de VR qui croient que le concessionnaire est exceptionnel dans leur domaine. Jason Friesen est le vice-président de Voyager RV. Rod Friesenle père de Jason, a lancé Voyager RV en 1984 et l’a construit pendant 20 ans pour en faire un véritable chef de file de l’industrie.

Si vous recherchez des accessoires à jour pour votre téléphone, EK Cell Repair au 2079 Enterprise Way est votre endroit où aller. Propriétaire JW Lee m’a commandé un bel étui à paillettes scintillantes pour mon téléphone portable. Non seulement il protège le téléphone, mais il est facile à trouver dans mon sac à main avec une doublure noire. EK propose également la réparation d’écran, le remplacement de la batterie, le déverrouillage et les dégâts des eaux à des prix raisonnables. Ouvert du lundi au samedi.

Après une interruption de deux ans de COVID-19, l’hôtel Eldorado, détenu et exploité par Argus Properties, a accueilli le 31e gala des aubergistes à guichets fermés. Ce fut un énorme succès en soutien à la Fondation KGH pour la prestation de soins de santé dans notre région. Le prochain événement du calendrier de Noël 2022 de l’hôtel Eldorado est l’arbre des rêves. Cet événement en plein air est prévu du 5 au 8 décembre, de 16 h 30 à 19 h 30, mettant en vedette des artisans locaux, des vendeurs et des artisans, de délicieuses bouchées des Fêtes, des boissons festives, de la musique et bien sûr, le Père Noël. Le produit de cet événement ira à Food for Thought, une association caritative locale pour les enfants. Marc Jeanes est le directeur général de l’Hôtel Eldorado.

Aidez-nous Cram the Can (anciennement Stuff A Bus) est du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre, hébergé par 99.9 Virgin Radio, MOVE 101.5 et AM1150 à Save-On-Foods à Orchard Plaza. Faites un don de denrées non périssables ou un don en espèces. Certains des articles les plus nécessaires sont le macaroni au fromage, le beurre de cacahuète, le riz, les pâtes, la sauce pour pâtes, les céréales, la soupe, les viandes en conserve et les articles de base pour bébé. Tous les dons vont directement au profit de la Central Okanagan Food Bank. Pour chaque don de 25 $, The BC Turkey Farmers fera don d’une dinde à la banque alimentaire. Saviez-vous que pour chaque 1 00 $ donné, la banque alimentaire peut fournir 3 $ de nourriture ?

Le Club Rotary de Kelowna-Ogopogo accueillera la Bouilloire de Noël de l’Armée du Salut 2022 le samedi 26 novembre, de 10 h à 20 h, au Real Canadian Superstore. Le 2050 Investment Advisory Group, avec le soutien de Raymond James, doublera les dons jusqu’à 5 000 $.

Le 4e projet de sac à main annuel parrainé par les restaurants Original Joe’s de Kelowna et de West Kelowna approche à grands pas. Joignez-vous à eux le 17 décembre entre 14 h et 17 h et faites don d’un sac à main neuf ou légèrement usagé rempli d’articles de tous les jours. Les sacs à dos pour hommes et enfants peuvent également être remplis. Pour votre don, profitez d’un verre de vin et d’une collation d’Original Joe’s. Si vous ne pouvez pas le faire le 17, vous pouvez déposer votre don à tout moment tout au long du mois. Certains articles que vous pourriez envisager seraient les produits d’hygiène féminine, le savon, les rasoirs, le dentifrice, la brosse à dents, le baume à lèvres, les chaussettes, les pantoufles, les gants, l’écharpe, le vernis à ongles et le dissolvant, le shampoing et l’après-shampooing, les peignes à cheveux, les cosmétiques, les cartes-cadeaux aux épiceries et collations non périssables. On se voit là-bas.

Remplissez la camionnette pour Sally Ann, la collecte alimentaire de Noël pour l’Armée du Salut aura lieu le samedi 3 décembre. Commanditée par Save-On-Foods et Royal LePage et dirigée par Clifford May et Cian Jones de Royal LePage, vous pouvez faire un don et déposer des denrées non périssables ce jour-là entre 9 h et 17 h dans n’importe quel magasin Save-On-Foods du centre de l’Okanagan – Orchard Plaza, Lakeshore Place, Rutland, Glenmore ou Westbank Towne Centre . Des sacs en papier brun seront également livrés avec le Capital News à remplir et à livrer à Save-On-Foods ce jour-là.

Deux amis, Nica Graziotto et Bobby Bissessar, organiseront leur événement de lancement de campagne pour Swinging with the Stars 2023, sous la direction de Team Diamond Divas le 26 novembre à Summerhill Winery. Ils ont encore quelques billets à vendre.

Le concert de Noël gratuit mettant en vedette le Kelowna City Band Concert Band, dirigé par Robert Payneaura lieu le jeudi 8 décembre à la First Lutheran Church, 4091 Lakeshore Rd., 19 h 30. Les dons pour la banque alimentaire sont les bienvenus.

Anniversaires de la semaine :



