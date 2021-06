Dire England détenu par des Écossais excités alors que les hommes de Southgate bégaient lors du choc de l’Euro 2020 à Wembley

Dans un affrontement crucial pour les visiteurs, qui visaient à marquer leur premier but dans un tournoi majeur depuis France 98, l’Écosse a effectué quatre changements alors que Callum McGregor, Che Adams, Kieran Tierney et Billy Gilmour sont entrés dans l’équipe.

Bien que le vainqueur de la Ligue des champions Reece James et Luke Shaw de Manchester United aient été appelés respectivement à l’arrière droit et à l’arrière gauche, l’Angleterre était relativement inchangée par rapport à l’équipe qui a battu la Croatie 1-0 la dernière fois, bien que cette fois, ils aient utilisé un dos plat à quatre.

Une statistique intéressante est que l’Angleterre alignait sa plus jeune équipe à l’Euro ou à la Coupe du monde avec une moyenne d’âge de 25 ans et 13 jours.

Et avant le coup d’envoi, les fans de l’un ou l’autre pays se sont hués mutuellement les hymnes nationaux, car tout huer mineur, s’il y en avait, du genou pris par les deux équipes était noyé.

25 ans 31 jours – Le onze de départ de l’Angleterre contre l’Ecosse a une moyenne d’âge de 25 ans et 31 jours ; leur plus jeune dans un match d’un tournoi majeur (Coupe du Monde & Euros). Verve. #FR#EURO2020pic.twitter.com/OHr4wa1hRi – OptaJoe (@OptaJoe) 18 juin 2021

Naviguant sur un service glissant sous une pluie battante, ce fut une ouverture méfiante de 10 minutes avec une seule chance dont jouissaient les Écossais quand Adams était incontesté à 10 mètres mais bloqué par John Stones.

Raheem Sterling a commencé à travailler sa ruse sur l’aile gauche, et lorsque le tir de Mason Mount a été dévié après que Phil Foden l’ait renvoyé au bord de la surface, le corner résultant a été dirigé vers le poteau par Stones pour envoyer Wembley rugissement.

Sterling a de nouveau joué un rôle clé dans une succession rapide, lors de la musculation de Scott McTominay. Mais Mount n’a pas pu se convertir à bout portant, car l’Angleterre a eu deux énormes opportunités en quelques minutes.

Alors que Tierney effectuait une volée large à longue distance, l’Écosse a réussi à retrouver son calme.

Il y a eu une bataille intrigante au milieu de terrain avec beaucoup de mordant entre les coéquipiers de Chelsea Mount et Billy Gilmour lors de son tout premier départ international.

Et lorsque Tierney a passé le ballon à O’Donnell qui avait trouvé de l’espace, l’Écosse a presque pris l’avantage lorsqu’une volée a presque battu Jordan Pickford et le rebond n’a pas pu être dirigé vers le but peu de temps après.

Comme il y avait des appels pour accrocher un Harry Kane manifestement inapte et présenter Jack Grealish, les Écossais ont terminé la première mi-temps en meilleure forme.

Leur patience contre un ennemi hésitant a porté ses fruits, car les fans anglais ont été frustrés par le coup de sifflet de la mi-temps sans arrêt.

Le coup de sifflet de la mi-temps va à @Stade de Wembley, où tout est carré entre le #TroisLions et l’Ecosse dans l’intervalle. pic.twitter.com/NUKCs3NO3T – Angleterre (@Angleterre) 18 juin 2021

Les Three Lions sont revenus pour la seconde moitié avec plus d’un ressort de leur pas, mais une fois qu’un tir de Mount à distance a été distribué par David Marshall, ils sont retombés dans leurs anciennes habitudes et semblaient manquer à la fois d’urgence et d’inspiration.

James a frappé un peu plus après 55 minutes et aurait dû faire mieux, et alors que Kane a encore lutté contre une contre-attaque quand Adams n’a pas pu tirer son tir près du six mètres, Grealish pouvait être vu en train de s’échauffer sous les acclamations.

L’Écosse a fait grimacer les fans anglais lorsqu’une livraison ponctuelle aurait atterri sur la tête de Lyndon Dykes si Mings n’avait pas rencontré en premier, et une volée du numéro neuf a été dégagée de la ligne par James.

Premier changement par rapport au #TroisLions et un début de tournoi pour @JackGrealish 👏 pic.twitter.com/OLmY5rfNVb – Angleterre (@Angleterre) 18 juin 2021

Enfin, Grealish est entré dans le public, mais il n’y a pas eu d’impact immédiat de l’homme d’Aston Villa alors que les Écossais ont conservé la possession pour limiter toute influence qu’il pourrait avoir.

Beaucoup trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, Kane est devenu accro à Marcus Rashford avec un quart d’heure à perdre.

Adams avait sans doute la meilleure chance de l’Ecosse de l’affaire lorsqu’il était seul au deuxième poteau, mais il n’a pas pu garder son tir à terre.

La substitution numéro 2️⃣ voit le skipper faire place à @MarcusRashford. pic.twitter.com/0xBRsVsKfN – Angleterre (@Angleterre) 18 juin 2021

Alors que les huées circulaient autour de Wembley et que les fans écossais chantaient des hymnes en terrasse, les deux parties ont commencé à sembler satisfaites d’un point.

Il y a eu une chute de but près de la mort impliquant Declan Rice, Sterling et McTominay, mais l’Angleterre a été arrêtée pour une faute dans tous les cas car l’un ou l’autre des maillots blancs n’a pas réussi à tirer.

La soirée se terminant par 0-0, les deux se dirigent donc vers leurs derniers matchs mardi, l’Angleterre devant battre la République tchèque pour dominer le groupe et l’Écosse nécessitant une victoire contre la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, pour avoir une chance de progresser.