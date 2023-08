Dire aux plus de 50 ans de livrer une pizza sur Deliveroo ? A votre vélo, monsieur le ministre !

COMME un groupe hommage à Norman Tebbit, Mel Stride, le secrétaire au travail et aux pensions, dit aux plus de 50 ans de monter sur leurs vélos et de livrer des pizzas pour gagner leur vie.

C’est le problème avec les groupes hommage. Ils ne sont jamais aussi bons que les vrais.

Le ministre du Cabinet, Mel Stride, a exhorté les plus de 50 ans à aider l’économie en acceptant des emplois avec Deliveroo Crédit : AFP ou concédants de licence

« Il existe de nombreuses opportunités intéressantes pour les gens », a déclaré Stride lors d’une visite au siège de Deliveroo à Londres.

« Et il est bien sûr bon que les gens envisagent des options auxquelles ils n’auraient peut-être pas pensé autrement. »

Aimeriez-vous du maïs supplémentaire là-dessus, monsieur le ministre?

Stride a bien compris une chose : notre pays a certainement un problème d’emploi.

Il y a des postes vacants dans tous les secteurs de l’économie.

Pourtant, il y a aussi huit millions de personnes – un chiffre choquant de 20 % des adultes en âge de travailler – qui sont ce que nous appelons aujourd’hui « économiquement inactifs ».

Selon le bureau selon les statistiques nationales, plus de 3,4 millions d’entre eux ont plus de 50 ans mais n’ont pas atteint l’âge de la retraite.

C’est ce que Mel Stride exhorte à monter sur leurs vélos.

Pourtant, l’idée que Stride va persuader des millions de personnes de plus de 50 ans de grimper sur un scooter en traînant une douzaine de currys n’est que de la condescendance pour les cordonniers.

Pourquoi ne pas dire aux plus de 50 ans de faire un tour papier ?

Stride, un 61 aux joues potelées, avoue timidement qu’il « se retrouve à s’identifier » à Abdul Javid, 51 ans, un grand-père de Kingston upon Thames, qui a joyeusement perdu 1 kg depuis qu’il travaille pour Deliveroo.

Mais peu importe à quel point Mel « s’identifie » à M. Javid, je doute que le député de Central Devon se voit livrer de la pizza si tout se passe en forme de poire pour sa carrière à Westminster.

Mel Stride veut que les personnes âgées envisagent leurs options pour essayer de soutenir l’économie Crédit : La Méga Agence

Je n’ai que de l’admiration pour les travailleurs de Deliveroo.

J’en rencontre quelques-uns chaque semaine.

Leurs cavaliers sont presque toujours travailleurs, joyeux et efficaces.

Mais conduire un scooter et livrer des plats à emporter est un jeu de jeune.

Nous pouvons tous constater que la pandémie de l’oisiveté dans ce pays est vrai.

Les longues années de Covid à se prélasser dans des jim-jams et à l’appeler travailler à domicile n’ont rien fait pour l’éthique de travail de notre pays.

Il y a actuellement un nombre record de 2,5 millions de personnes qui n’ont pas d’emploi en raison d’une maladie de longue durée.

Oui, certains d’entre eux sont vraiment malades. Mais 2,5 millions de notes de maladie ?

Malheureusement, il n’y a pas de statistiques officielles sur les paresseux allergiques au travail.

Mais la réponse n’est pas de dire aux anciens de commencer à livrer des plats à emporter.

Nos maîtres politiques ne devraient jamais ordonner aux gens ordinaires de faire quelque chose qu’ils ne rêveraient pas de faire eux-mêmes.

Lorsque Norman Tebbit a prononcé son célèbre discours sur le « vélo », il parlait de son expérience personnelle.

Répondant à un jeune conservateur qui a suggéré que les émeutes étaient une réponse naturelle au chômage, Tebbit a rappelé sa propre enfance au cours de la Dépression. « J’ai grandi dans les années 30 avec notre père au chômage », a déclaré Norman à la conférence du Parti conservateur en 1981.

« Il n’a pas fait d’émeute – il est monté sur son vélo et a cherché du travail. »

Norman Tebbit n’a jamais dit à personne de monter sur son vélo.

Et contrairement aux conservateurs d’aujourd’hui, Tebbit (un garçon de la classe ouvrière devenu pilote) n’a jamais parlé à personne.

Renoncez à vos voitures polluantes ! Arrêtez de prendre de mauvaises vacances à l’étranger – elles sont mauvaises pour la planète ! Obtenez un travail de livreur de pizza!

Pourquoi est-ce que ce sont toujours les gens ordinaires qui sont censés accepter le sacrifice et jamais l’élite ?

Désolé, monsieur le ministre. Lorsque vous êtes de l’autre côté de 50 ans, vous voulez vous arrêter et sentir les roses, pas la pizza margarita avec du pepperoni supplémentaire.

PAUL McCARTNEY a finalement confirmé les rumeurs selon lesquelles il aurait été enregistré en train de mâcher du céleri sur le disque Smiley Smile des Beach Boys en 1967.

Je parie que personne n’a jamais grignoté du céleri aussi mélodiquement.

Barbie la batteuse du monde

La Barbie de Margot Robbie a été un énorme succès à travers le monde, même en Chine Crédit : Méga

BARBIE est un énorme succès partout, y compris en Chine.

Le film de Margot Robbie a coûté près de 400 millions de livres sterling dans le monde, dont 15 millions de livres sterling en Chine, où ils sont habitués à des films plus patriotiques et poétiques.

Après avoir vu Barbie, je comprends l’appel.

Barbie n’est finalement pas une question de misogynie et de masculinité, d’autonomisation des femmes et de patriarcat.

Son objectif principal est sûrement de prendre le p *** de tout le monde en vue.

Ken de Ryan Gosling : « J’ai tous les organes génitaux ! »

Barbie de Margot Robbie – une vision de la perfection découvrant soudainement la cellulite.

Et Will Ferrell en tant que PDG de Mattel, en voyant Midge, la copine enceinte de Barbie : « Je pensais que nous l’avions abandonnée ! »

Je ne me souviens pas avoir autant ri au cinéma.

Mais Barbie est pris très au sérieux en Chine, où il y a maintenant près de 40 000 projections chaque jour d’un film qui « a volé sous le radar » des censeurs chinois.

Siqi Zhang, une spécialiste du marketing de 25 ans, a vu Barbie avec sept de ses amies à Shenzhen cette semaine et a recommandé le film à « toutes mes petites amies ».

« Cela laisse les femmes se sentir autonomes », a-t-elle déclaré.

Barbie sera à jamais liée à Robert Oppenheimer, le père réticent de la bombe atomique, car les deux films sont sortis en même temps.

Tout ce que nous savons d’Oppenheimer indique qu’il était le genre d’humain qui naît tous les 1 000 ans environ – un Léonard de Vinci ou un Galilée du XXe siècle.

Mais c’est Barbie qui change le monde.

POUR la première fois de ma vie, je suis soudain follement amoureux du cricket.

Obligé de jouer comme un écolier, je n’ai jamais été fan de ce sport.

Mais l’épopée anglaise Ashes s’affronte Australie m’a tenu en haleine du début à la fin.

Quand ce fut fini, j’ai eu le genre de déprime que l’on connaît habituellement après une Coupe du monde de football.

Une question d’un converti au cricket : pourquoi abandonnent-ils le jeu quand il commence à pleuvoir ?

Cela le rendrait sûrement encore plus excitant.

Damson Idris est le nouveau candidat surprise pour être nommé le prochain James Bond Crédit : Getty

BOOKIES rapportent une vague de paris placés sur Damson Idris – sans rapport avec Idris Elba – devenant le suivant James Bond.

C’est la première fois que le nom de Damson est proposé pour 007.

James Norton, Richard Madden, Tom Hardy et Idris Elba lui-même sont plus souvent mentionnés.

Mais si j’avais l’oreille de la productrice Barbara Broccoli, je lui recommanderais de considérer l’un des Jacks – soit Jack Lowden (The Gold, Slow Horses) ou Jack O’Connell (SAS Rogue Heroes, Unbroken).

Mais le vrai problème pour les producteurs de 007 est de ne pas trouver le prochain Bond.

Le gros problème est sûrement que dans No Time To Die – la dernière sortie de Daniel Craig en tant que notre héros – ils l’ont, euh, tué.

La course à Las Vegas est un avant-goût de la vie de Ky

La légende de la pop Kylie Minogue a décroché l’or avec sa résidence à Las Vegas Crédit : Getty

KYLIE MINOGUE va jouer une résidence de trois mois au Voltaire de Las Vegas.

Vous pouvez voir l’appel. Kylie n’a pas besoin de transporter ses fesses parfaites autour du monde lors d’une tournée exténuante, car le monde vient à elle.

Ses fans peuvent voir une superstar dans une salle intime de 1 000 places.

Cela fait de Vegas le meilleur endroit au monde pour regarder de la musique.

Attrapez des crétins verts

C’est un scandale que les manifestants aient pu escalader la maison du Premier ministre Rishi Sunak Crédit : PA

Contemplons ces images de la maison de Rishi Sunak dans le Yorkshire, drapée d’un linceul noir par les adeptes du nouveau vert religion.

Où était la police ? Où étaient les services secrets ?

L’année prochaine, c’est le 40e anniversaire de la bombe de Brighton.

L’IRA avait secrètement posé une bombe au Grand Hotel, tuant cinq personnes et infligeant 31 blessures qui ont changé leur vie lors de leur tentative d’assassinat sur Margaret Thatcher.

Qu’est-ce qui empêchait un terroriste de faire la même chose chez Sunak, où dorment ses filles ?

Ces crétins souriants ont gambadé pendant deux heures avant que des bobbies à l’air stupide ne se présentent, craignant que les pauvres petits agneaux sur le toit ne se blessent.

C’est insensé. Tout. Que dans un pays où des politiciens ont été assassinés, la maison de Sunak est laissée si scandaleusement sans protection.

Que nos flics s’inclinent et rampent et fassent la lambada avec n’importe quel crétin vert qui veut nous enfoncer un grief dans la gorge.

Les pieux crétins de Greenpeace s’imaginent-ils vraiment faire du bien à leur cause ?

Ils ne lui font que du mal.

Les peurs des pieds

Il semble très probable que le Royaume-Uni et l’Irlande accueilleront conjointement l’Euro 2028 de football.

Si vous avez un souvenir de la finale de l’Euro 2020 – disputée en 2021 en raison de perturbations pandémiques – cela ne peut pas être une source de joie sans mélange.

Ce n’est rien de moins qu’un miracle que personne n’ait été tué à Wembley lorsque la finale Angleterre-Italie a été prise d’assaut par des voyous sans billet.

La fête a commencé tôt ce jour-là.

Une image qui reste dans notre mémoire collective est celle d’un fan avec une fusée éclairante collée jusqu’à son Wembley Way aux joues nues.

Si nous organisons l’Euro 2028, j’espère que rien de tout cela ne rentrera à la maison.

BEYONCE a son propre siège de toilette transporté par avion à chaque destination de sa tournée mondiale.

Parlez de vivre le rêve.

À quel point les États-Unis sont-ils foirés ? L’élection présidentielle de 2024 devrait être disputée entre Joe Biden et Donald Trump.

Même si cette semaine, Trump a été accusé d’avoir tenté de faire échouer la transition pacifique du pouvoir après avoir perdu les élections de 2020.

Même si les propres assistants de Biden ne peuvent offrir aucune explication pour ses explosions dérangées, comme terminer un discours sur la sécurité des armes à feu avec les mots : « Dieu sauve la reine !

Cela pourrait être la première élection présidentielle de l’histoire où un candidat est dans une maison de retraite et l’autre en prison.