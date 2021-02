Dire aux élèves qu’ils doivent «rattraper» les apprentissages perdus crée une pression supplémentaire sur les enfants, ont averti les psychologues de l’éducation.

Les jeunes devraient être soutenus par la socialisation et le jeu si le gouvernement décide de prolonger le temps qu’ils passent à l’école, a exhorté la British Psychological Society (BPS).

Le Premier ministre a nommé Sir Kevan Collins commissaire au rétablissement de l’éducation pour superviser le programme de rattrapage du gouvernement pour les enfants dont l’apprentissage a été interrompu par Covid-19.

Les psychopédagogues exhortent le gouvernement à reconsidérer sa focalisation sur l’idée que les enfants et les jeunes doivent «rattraper» leur éducation après la fermeture des écoles en raison de la pandémie.

Au lieu de cela, ils soutiennent que le soutien aux besoins de bien-être de tous les enfants devrait être une priorité.

Le plaidoyer intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson doit présenter sa « feuille de route » pour faciliter le verrouillage en Angleterre lundi, dans le but de rouvrir les premières écoles.

Le Dr Dan O’Hare, coprésident de la division de l’éducation et de la psychologie de l’enfant du BPS, a déclaré: «Il est tout à fait compréhensible que les parents et les soignants craignent que les enfants aient manqué de nombreux aspects de leur éducation formelle au cours de l’année écoulée.

« Cependant, la notion selon laquelle les enfants doivent rattraper leur retard ou sont ‘en retard’ à l’école en raison de la pandémie renforce l’idée que les enfants ont ‘une chance’ à leur éducation et les met encore plus sous pression pour obtenir des résultats scolaires après ce qui a été un temps difficile et sans précédent pour tout le monde. «

Le gouvernement envisagerait un certain nombre d’options – y compris des écoles d’été, des journées d’école prolongées et des vacances d’été plus courtes – dans le cadre de ses plans de rattrapage pour les élèves qui ont manqué.

Mais les psychologues de l’éducation préconisent plutôt un retour progressif à la scolarité régulière, combiné à une approche de l’apprentissage de la qualité sur la quantité.

Le Dr O’Hare a déclaré à l’agence de presse PA: «La pandémie a perturbé tous les aspects de la vie et il est irréaliste de s’attendre à ce que les enfants qui ont vécu cette perturbation s’installent dans un apprentissage formel supplémentaire après les expériences qu’ils ont vécues.

«Les cours formels doivent bien sûr continuer, mais nous ne devons pas simplement nous attendre à ce que les enfants et les jeunes reprennent là où ils se sont arrêtés et« rattrapent »immédiatement les lacunes de leur apprentissage.

«Cela exerce une pression énorme et inutile sur les enfants qui ont traversé une période extraordinaire et potentiellement stressante.

Le Dr O’Hare a déclaré que créer le temps et l’espace permettant aux enfants de s’exprimer par le jeu est un « outil utile » pour les aider à comprendre ce qui se passe.

«Quelle que soit la situation d’un enfant ou d’un jeune, nous ne pouvons pas supposer que la bonne chose pour soutenir son rétablissement et son bien-être est qu’il soit en cours plus longtemps chaque jour», a-t-il ajouté.

Sir Kevan a précédemment déclaré que des heures supplémentaires pour le sport, la musique et le théâtre – ainsi que du temps supplémentaire pour les études universitaires – seraient nécessaires pour aider les enfants à rattraper les mois de perturbations.

La semaine dernière, le député conservateur Rob Halfon, le président du Comité restreint de l’éducation, a déclaré que le rattrapage ne devrait « pas se limiter à l’algèbre et à Shakespeare », car la santé mentale des enfants était devenue « fragile ».

M. Halfon a déclaré qu’une prolongation de la journée scolaire – pour l’activité physique, le soutien à la santé mentale et les frais de scolarité – favoriserait le «rétablissement plus large» des enfants.