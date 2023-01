Dipper Novices ‘Chase: The Real Whacker domine ses rivaux de Cheltenham de l’avant pour mettre en place le rêve de la Gold Cup | Nouvelles de la course

Le Real Whacker a stupéfié ses rivaux avec la victoire d’un outsider dans le Paddy Power Novices’ Chase à Cheltenham.

Le joueur de sept ans avait une chance de 10/1 pour la deuxième année sous Sam Twiston-Davies, avec Monmiral de Paul Nicholls le plus apprécié du peloton en tant que favori 13/8 pour la course mieux connue sous le nom de Dipper.

Sautant exceptionnellement partout, le hongre formé par Patrick Neville a fortement voyagé dès le départ et n’était pas pour attraper lorsqu’il s’est engagé dans une avance inattaquable sur la colline.

Le Real Whacker est rentré à la maison trois longueurs et quart devant Monmiral, Betfair le présentant comme une chance de 25/1 pour le Turners Novices ‘Chase au Festival et un tir de 33/1 pour le Brown Advisory lors de la pièce maîtresse de mars.

Neville vise le Festival, mais donnera à sa charge plusieurs options.

Image:

Le Real Whacker a tout fait sous Sam Twiston-Davies pour remporter le Dipper





L’entraîneur a déclaré: “C’est un gros gabarit et un peu bébé. On va s’occuper de lui. On l’a laissé tomber (en voyage), l’idée étant de les mettre sous pression, car il saute si bien. Il reviendra ici pour le Festival. Il sera inscrit en couple – il pourrait même aller chercher la Gold Cup !”

Nicholls garde une grande confiance en Monmiral malgré sa défaite. Il a déclaré: “Il est encore un peu bébé.

“Je ne pense pas qu’il ait fait beaucoup de mal, mais il a besoin de grandir un peu et il ira bien avec le temps.”