Dipoto des Mariners de Seattle : après l’échange, Jorge Polanco « s’intègre parfaitement »

Les Mariners de Seattle ont peut-être réalisé leur plus gros geste de l’intersaison lundi, envoyant deux lanceurs de la MLB et deux espoirs au Minnesota dans le cadre d’un échange contre un vétéran du deuxième but. Jorge Polanco.

Où se situe actuellement la profondeur de tangage des Mariners ? Ce que Dipoto a dit

Polanco, 30 ans, a réussi 14 circuits avec 48 points produits en 80 matchs l’an dernier avec un OPS de 0,789. Il était All-Star en 2019 et en 2021, il a réussi 33 circuits avec un OPS de .826.

Le président des opérations baseball des Mariners, Jerry Dipoto, a expliqué pourquoi ils ont pris cette décision lors d’une visite mardi matin avec Brock et Salk de Seattle Sports.

Tout d’abord, comment s’est déroulé le commerce ?

“Je dirais grâce à la pure volonté de Justin Hollander”, a déclaré Dipoto en riant.

Hollander est le directeur général des Mariners, et Dipoto a déclaré qu’il était la force motrice derrière la venue de Polanco à Seattle.

“Cela a pris beaucoup de temps à se préparer”, a déclaré Dipoto. “Nous avons eu des conversations avec les Twins à propos de Jorge Polanco remontant à 2021, et nous avons finalement réussi à faire passer le message.”

Combien de ces conversations ont eu lieu ? Dipoto a déclaré que Hollander avait probablement eu plus de 100 appels téléphoniques avec les Twins au cours des dernières années et que la relation de Hollander avec le front office du Minnesota avait porté ses fruits puisque les Mariners ont acquis un joueur qu’ils aiment vraiment.

“Dans ce cas particulier, c’est un joueur qui, selon nous, correspond parfaitement à ce que nous essayons de faire”, a déclaré Dipoto.

 

À Polanco, les Mariners acquièrent un joueur qui, au cours de 10 saisons en MLB, a été parmi les meilleurs joueurs de deuxième but du baseball. Polanco a un OPS en carrière de 0,780 et il réalise en moyenne 22 circuits et 87 points produits sur 162 matchs depuis son entrée dans la ligue en 2014.

“Il fait toutes les choses que nous apprécions beaucoup”, a déclaré Dipoto. « Il gère bien la zone de frappe, il a toujours été une menace sur la base, il a du pouvoir. Il a été un frappeur de 30 circuits dans un stade très difficile à frapper. Le Minnesota n’est pas naturellement parmi les meilleurs endroits de la ligue pour frapper.

Polanco donne également de la flexibilité à l’alignement des Mariners, car il est un frappeur que Dipoto appelle « virtuellement neutre », ce qui signifie qu’il frappe aussi bien des deux côtés du marbre.

“Il a de la puissance des deux côtés, il frappe le ballon fort, a une certaine capacité de frappe et se déplace sur le terrain”, a déclaré Dipoto. “Il a, en termes de taux, été à peu près aussi bon qu’un joueur de deuxième but de notre ligue au cours des trois, quatre ou cinq dernières années, en fonction de la base, des slugs, de l’OPS, wRC-plus. Cela le met en conversation avec certains des meilleurs joueurs à son poste dans la ligue, et il l’a fait dans une ville où vous n’attirez pas beaucoup d’attention. En conséquence, il n’est peut-être pas un nom familier pour beaucoup de gens, mais nous pensons que c’est un très bon joueur.

L’historique des blessures de Polanco

Entre 2019 et 2021, Polanco n’a raté que 24 matchs au total. Mais il a disputé 184 matchs au total au cours des deux dernières années en raison de blessures au genou et aux ischio-jambiers.

Est-ce une préoccupation pour l’avenir ?

« Les blessures passées laissent certainement présager des blessures futures, mais si vous jouez assez longtemps, vous aurez un historique de blessures. C’est comme ça que ça se passe », a déclaré Dipoto. « Jorge a 30 ans, il est dans une excellente condition physique. Nous ne pensons pas que les blessures dont il a été victime, en particulier aux ischio-jambiers, soient particulièrement inquiétantes à l’avenir. Les problèmes les plus importants auxquels il a été confronté ont été résolus efficacement dans le passé. Nous n’avons aucune raison de croire qu’il ne se présentera pas et ne publiera pas, car même si l’année dernière a été une saison fractionnée pour lui en termes de temps de jeu, il a terminé en force et (le temps manquant) était plutôt une anomalie. En général, c’est un gars qui publie, qui sort et fait son travail.

Polanco et une star des Seattle Mariners ont déjà une relation

Polanco offre non seulement aux Mariners un bâton fiable au quotidien pour le milieu de leur alignement, mais il entretient également une relation avec le meilleur joueur de Seattle : le voltigeur de centre Julio Rodríguez. Les deux natifs de la République Dominicaine font partie d’un casting de stars qui s’entraînent ensemble en Floride pendant l’intersaison.

“Il frappe entre autres avec Julio”, a déclaré Dipoto. « … J’imagine que la relation qu’il a développée avec Julio au fil du temps sera un avantage à mesure qu’il rejoindra notre club-house. Et nous avons toujours reçu d’énormes retours sur le type de personne, ses qualités de leadership, simplement son éthique de travail générale et sa positivité. Nous sommes donc vraiment ravis de le mettre dans notre groupe.

