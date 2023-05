Diplômés du Sterling High School Classe de 2023 – Shaw Local

STERLING – Par un vendredi soir clair et frais, le lycée Sterling a organisé des cérémonies de remise des diplômes pour sa classe de 2023 au stade Roscoe Eades.

L’ensemble de cuivres de l’école sous la direction de Brendon O’Donnell a joué la procession.

Le directeur Jason Austin a ensuite reconnu les membres de l’équipe d’athlétisme qui n’ont pas pu assister à la cérémonie parce qu’ils représentaient l’école à la réunion d’État de l’Illinois High School Association à Charleston.

Israel Grande, président de la classe senior et érudit de l’État de l’Illinois, a prononcé le premier discours, « Our Revolting Story », citant le film « Matilda ». Il a également dirigé l’assemblée dans le serment d’allégeance.

Makayla Wolfe, représentante principale du Conseil étudiant et membre de la National Honor Society, a également pris la parole. Son adresse était « Notre voyage SHS ».

Les membres seniors de la chorale du lycée ont chanté le « Star Bangled Banner » et l’hymne d’intermède « Oceans and Stars » sous la direction de Weston Henry et l’accompagnement au piano d’Amy Boze.

Au cours de la cérémonie, Alexandra Miller, doyenne des étudiants, a présenté les diplômés qui ont obtenu une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus, le contingent de boursiers de l’État de l’Illinois et de boursiers de placement avancé.

Les prix académiques ont été remis par département.

Le surintendant Tad Everett a présenté la classe et les membres du conseil scolaire ont présenté les diplômes.