Diplômée de l’université talentueuse, 22 ans, retrouvée pendue après être devenue «paranoïaque», elle «frappait au-dessus de son poids» dans sa relation

Une diplômée universitaire talentueuse a été retrouvée pendue après être devenue paranoïaque parce qu’elle frappait au-dessus de son poids dans une relation, selon une enquête menée aujourd’hui.

Rosie Johnson, 22 ans, s’est disputée avec son petit ami la nuit où elle a été vue pour la dernière fois et s’était attardée sur un commentaire d’un inconnu qui lui avait dit qu’elle « frappait ».

Rosie Johnson s’était attardée sur un commentaire d’un inconnu avant d’être retrouvée pendue Crédit : Solent News

La diplômée en zoologie, qui travaillait dans un camp de vacances où elle avait rencontré son petit ami Brendan, s’inquiétait également pour son travail avant sa disparition, selon l’enquête.

Elle aurait été inquiète à propos d’une réunion de médiation au camp, à la suite d’un différend mineur avec un collègue.

La diplômée de l’Université de Glasgow a été vue pour la dernière fois par sa colocataire à PGL Little Canada, où elle travaillait comme instructrice d’activités sur l’île de Wight.

Ariane Massey, 27 ans, a raconté à l’audience comment Rosie avait rencontré Brendan lorsqu’elle a commencé à travailler à Little Canada, près de Ryde, en février 2019 et qu’ils sont rapidement devenus un couple.

Elle a dit que Brendan était un chef d’équipe et que Rosie restait souvent dans sa chambre.

Elle était en couple avec Brendan à l’époque Crédit : Facebook

La diplômée en zoologie travaillait dans un camp de vacances insulaire avant sa mort Crédit : Solent

Mais des fissures ont commencé à apparaître dans la relation après une soirée qui a conduit Rosie à se sentir « insécurité ».

Mlle Massey a déclaré: « Lorsque nous étions à Ryde pour prendre quelques verres, elle m’a dit que ce type était venu vers elle et lui avait dit qu’elle « frappait » pour avoir Brendan.

« Elle en était ennuyée et l’a mentionné plusieurs fois. Je n’étais pas là à ce moment-là mais elle me l’a mentionné plusieurs fois.

« C’est comme si elle ne pouvait pas lâcher prise. Elle le disait quand elle était bouleversée – qu’elle » donnait un coup de poing « . «

Caroline Sumeray, coroner de la région de l’île de Wight, a demandé : « Donc, elle n’était pas capable d’effacer ce qu’un fou au hasard lui a dit ?

Mlle Massey a répondu « pas vraiment, non », ajoutant: « Je pense que parfois cela les a fait se brouiller et – ne pas avoir de dispute – mais je sais qu’elle deviendrait peu sûre de ça. »

Rosie a été portée disparue après qu’elle ne s’est pas présentée au travail Crédit : Solent

Des équipes de recherche et de sauvetage photographiées à la recherche du diplômé universitaire près d’une écluse à Wootton Creek, sur l’île de Wight Crédit : Solent News

On disait que Rosie s’inquiétait avant de mourir Crédit : Solent News

Elle a expliqué que la nuit du commentaire, Rosie avait été tellement bouleversée qu’elle est restée dehors toute la nuit et a ensuite dû être récupérée par Mlle Massey et Brendan vers 7 heures du matin, après qu’ils l’aient finalement retrouvée à la gare de Ryde.

Le jour de sa disparition – le dimanche 23 juin – certains des travailleurs, dont Rosie, sont allés prendre un brunch à Cibo, à Wootton Bridge, à proximité.

Une autre collègue, Naomi Jackson, 29 ans, a déclaré qu’elle avait discuté avec Rosie plus tard dans la soirée pendant que le groupe jouait à des jeux dans la salle des professeurs.

Mme Jackson a déclaré: « Elle a trouvé bouleversant que les gens aient fait des commentaires depuis qu’elle était avec Brendan qu’il était trop bien pour elle. »

Elle a expliqué qu’une autre fille était « jalouse » de Rosie parce que Brendan était un « beau type » et avait « mis Rosie très mal à l’aise ».

Plus tard dans la nuit, Mlle Massey a déclaré que Rosie était ivre et bouleversée en parlant à son petit ami et lui a dit: « J’en ai fini. J’en ai fini avec Brendan », avant de se promener vers 23 heures.

Elle a déclaré que la dispute concernait la réunion de médiation que Rosie devait avoir le lendemain, car elle ne voulait pas le faire, mais Brendan lui avait dit qu’elle devrait « en finir et en finir ».

Rosie, du village de Strachan, dans l’Aberdeenshire, a été portée disparue par PGL le lundi 24 juin, alors qu’elle ne s’est pas présentée au travail, ce qui a été considéré comme inhabituel.

Des recherches policières approfondies ont été effectuées et le tribunal du coroner de l’île de Wight a appris aujourd’hui que son corps avait été retrouvé pendu dans une forêt, dans la région de Briddlesford, à 15 h 20 le vendredi 28 juin.

Une autopsie a révélé que la cause du décès était la pendaison et Rosie a été identifiée par son dossier dentaire.

Une toxicologue n’a trouvé aucune trace de drogue, de médicament ou d’alcool dans son sang.

L’enquête se poursuit.

TU N’ES PAS SEUL TOUTES les 90 minutes au Royaume-Uni, une vie est perdue par suicide.

Il ne fait pas de discrimination, touchant la vie des gens dans tous les coins de la société – des sans-abri et des chômeurs aux constructeurs et médecins, stars de la réalité et footballeurs.

C’est le plus grand tueur de personnes de moins de 35 ans, plus mortel que le cancer et les accidents de voiture.

Et les hommes sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes.

Pourtant, on en parle rarement, un tabou qui menace de continuer son déchaînement meurtrier à moins que nous ne nous arrêtions tous et n’y prêtions attention, maintenant.

C’est pourquoi The Sun a lancé la campagne You’re Not Alone.

L’objectif est qu’en partageant des conseils pratiques, en sensibilisant et en éliminant les obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils parlent de leur santé mentale, nous puissions tous contribuer à sauver des vies.

Faisons le vœu de demander de l’aide quand nous en avons besoin et d’être à l’écoute des autres… Vous n’êtes pas seul.

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les organisations suivantes offrent un soutien :