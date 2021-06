Diplôme refusé à un lycéen américain pour avoir porté le drapeau mexicain à la cérémonie de remise des diplômes

Un lycéen de Caroline du Nord s’est vu refuser son diplôme parce qu’il avait drapé un drapeau mexicain sur sa robe en violation d’un code vestimentaire de remise des diplômes, ont déclaré les responsables de l’école. Une vidéo de 68 secondes de la remise des diplômes au lycée Asheboro jeudi montre l’étudiant non identifié portant le drapeau sur sa robe, sur son dos et ses épaules, alors qu’il se dirige vers la scène, a rapporté WGHP. La vidéo montre l’étudiant qui se voit remettre un diplôme et passe à l’obtention de son diplôme. Il le montre ensuite semblant parler aux gens dans la file pendant quelques secondes avant de retourner à sa place sans son diplôme.

Les responsables de l’école Asheboro ont défendu la décision de retenir le diplôme de l’élève, affirmant que porter un drapeau de quelque nature que ce soit est une violation du code vestimentaire.

« Le cœur du problème est le fait que l’étudiant n’a pas suivi le code vestimentaire établi pour l’événement et a porté atteinte à l’importance et à la solennité de la cérémonie », ont déclaré des responsables dans l’une des deux déclarations. « Notre code vestimentaire est en place. pour s’assurer que la dignité de l’événement est respectée et équitable pour tous les élèves. »

Dans un communiqué séparé, les responsables ont déclaré qu’ils « continuaient à travailler pour résoudre ce problème avec l’élève et sa famille afin qu’il reçoive son diplôme du lycée Asheboro ».

« Il a travaillé très dur et nous le félicitons pour cette grande réussite », indique le communiqué.

La vidéo capture également une autre étudiante portant le drapeau mexicain sur son mortier. La déclaration a déclaré que la décoration de mortiers est « le SEUL écart acceptable par rapport aux insignes standard de la casquette et de la robe ».

« Malheureusement, nous allons maintenant réévaluer cette décision pour les futures classes supérieures à la lumière de la situation », indique le communiqué.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici