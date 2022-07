Diplômé local nommé 118th Troop 40 Eagle Scout – Shaw Local

Kirkman Harding de Yorkville a non seulement récemment obtenu son diplôme d’études secondaires, mais a également atteint le rang d’Eagle Scout, le plus élevé possible chez les Boy Scouts of America. Il est maintenant le 118e Eagle Scout de l’histoire de la BSA Troop 40 à Yorkville.

Harding a commencé son voyage de scoutisme avec Yorkville Cub Scout Pack 350, rejoignant en tant que Tiger Scout, progressant dans les rangs de Wolf, Bear et Webelos, obtenant finalement le rang et le prix Arrow of Light avant de rejoindre la BSA Troop 40 Yorkville en 2015. Il a ensuite obtenu les rangs de Scout, Tenderfoot, Second Class, First Class, Star et Life avant de réussir son Eagle Scout Board of Review le 12 avril.

Atteindre le rang d’Eagle Scout est un défi rigoureux qui peut être relevé par un jeune avant son 18e anniversaire après avoir servi comme Life Scout pendant au moins six mois, gagnant un minimum de 21 badges de mérite (y compris les 13 requis pour gagner Eagle Scout) , démontrant l’esprit scout et une attitude idéale basée sur le serment et la loi scouts, le service et le leadership au sein de leur unité. Harding a remporté 29 badges de mérite, ce qui lui a également valu une épinglette Bronze Eagle Palm.

L’exigence de base pour atteindre le rang Eagle Scout est de mener un projet de service utile à toute institution religieuse, école ou communauté locale. Dans le cadre de son projet de leadership Eagle Scout, Harding a planifié et géré les efforts de 30 scouts et autres bénévoles qui ont effectué plus de 300 heures de service pour construire et installer 18 maisons en bois Bluebird dans la réserve forestière de Sannauk à Sandwich, au profit du district de la réserve forestière du comté de DeKalb.

Troop 40 Eagle Scout Kirkman Harding, centre droit en uniforme, se tient avec son équipage qui a aidé à terminer 18 boîtes Bluebird pour son projet de leadership Eagle Scout à Sannauk Forest Preserve. (Photo fournie par BSA Troop 40 Yorkville)

Des plans et des conceptions ont été élaborés avec l’un des grands-pères de Harding pour que les matières premières soient mesurées et coupées pour les composants des boîtes Bluebird. Ces composants ont ensuite été triés en kits. Le jour de l’installation, les kits ont été assemblés par des bénévoles et les boîtes Bluebird entièrement fonctionnelles ont été installées le long des sentiers de randonnée à Sannauk.

Le but de ce projet était d’aider à augmenter la nidification et la population d’oiseaux bleus. Cela a un avantage pour l’écosystème, ainsi que pour les ornithologues amateurs et les randonneurs. Le site choisi revêt une importance particulière pour Harding pour honorer son autre grand-père qui était un chef scout adulte, et le camping où Harding a assisté à son premier événement Troop 40 en tant que louveteau. Sannauk s’est également avéré être l’endroit où il a appris que son grand-père était décédé.

“Ce fut un honneur de travailler avec Kirk, sa famille et sa troupe sur son projet Eagle Scout”, a déclaré Josh Clark, responsable des ressources naturelles pour le district de la réserve forestière du comté de DeKalb, qui comprend Sannauk. « Du début à la fin, le projet a été bien pensé, organisé et exécuté. Félicitations et merci Kirk.”

En plus de son projet Eagle Scout, Harding a également participé à de nombreuses autres opportunités de service avec la troupe, notamment Fox Road Highway Cleanup; Cérémonies du Memorial Day à Town Square Park; des collectes de fonds pour Chapel on the Green, lieu et hôte des réunions hebdomadaires de la troupe ; et les cérémonies de retraite du drapeau au poste 489 de la Légion américaine de Yorkville, organisation à charte de la troupe 40.

Depuis sa création en 1911, seuls 4% des scouts à l’échelle nationale ont obtenu le rang Eagle Scout.