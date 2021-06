Diplôme enfin décerné à l’étudiant qui a drapé le drapeau mexicain sur la robe

ASHEBORO, Caroline du Nord – Un élève a reçu son diplôme d’études secondaires lundi, quatre jours après que son directeur a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux en refusant de le présenter à la remise des diplômes parce que l’adolescent a drapé un drapeau mexicain sur sa robe.

Plus de 100 000 personnes avaient signé lundi une pétition en ligne exigeant qu’Ever Lopez reçoive son diplôme. La controverse est devenue si vive que la police a effectué des patrouilles supplémentaires dans et autour du lycée Asheboro, affirmant qu’au moins 10 e-mails de menace avaient été envoyés aux employés de l’école.

« Je suis reconnaissant d’avoir eu ce que je méritais », a déclaré Ever lundi.

Sa mère, Margarita, a brandi le diplôme devant une foule de journalistes et de sympathisants. « J’ai le diplôme d’Ever », dit-elle avec un traducteur. « Et ce n’est pas seulement le diplôme d’Ever. C’est tous nos diplômes et le diplôme de notre communauté.

L’incident a déclenché des rassemblements dans la ville de 25 000 personnes à 85 miles au nord-est de Charlotte. Siembra NC, une organisation de défense des droits de Latinx à l’échelle de l’État, a organisé un rassemblement pour Lopez et sa famille et a promis son plein soutien.

« Nous avons en fait des membres ici qui se sont levés, qui ont riposté dans nos quartiers ici à Asheboro contre l’ICE, contre le vol de salaire et contre la discrimination dans les écoles, ce que nous voyons se produire en ce moment », a déclaré Kelly Morales, une organisatrice. pour Siembra.

Lopez a déclaré qu’il avait porté le drapeau lors de la remise des diplômes jeudi soir au lycée Asheboro, le drapant sur ses épaules après s’être assis. Personne n’a mentionné le drapeau jusqu’à ce qu’il atteigne la scène, a-t-il déclaré.

« Je l’ai fait pour ma famille », a-t-il déclaré. « Ils sont venus ici pour me donner un avenir meilleur. »

Les responsables des écoles de la ville d’Asheboro ont déclaré la semaine dernière que la violation par Lopez du code vestimentaire était « extrêmement injuste » et « a diminué l’événement ».

« Le cœur du problème est le fait que l’étudiant n’a pas suivi le code vestimentaire établi pour l’événement et a porté atteinte à l’importance et à la solennité de la cérémonie », a déclaré le district dans le communiqué. « Notre code vestimentaire est en place pour garantir la dignité de l’événement et est juste pour tous les étudiants. »

Lopez a déclaré après la cérémonie que ses parents et lui avaient rencontré la principale Penny Crooks, qui voulait qu’il s’excuse.

« Je ne m’excuse pour rien », a déclaré Lopez. « C’est toi qui devrais t’excuser. C’est toi qui fais le mal.

La pétition Change.org était intitulée « Donnez à cet homme son diplôme ».

« Ever Lopez portait un drapeau mexicain lors de sa remise des diplômes et n’a pas reçu son diplôme », indique la pétition. « C’est inacceptable, cet homme a travaillé dur pour SON diplôme. »

La vidéo de l’incident a alimenté l’indignation des médias sociaux et les commentaires ont inondé Facebook, Snapchat, Twitter et Tiktok. Le cousin de Lopez, Adolfo Hurtado, a publié une vidéo de l’incident sur Twitter. Il a attiré 3 000 retweets et plus de 1 000 commentaires.

« Mon homme est parti avec dignité et honneur ! » a répondu @ CarlosRIOS77. « Il a refusé d’enlever le drapeau et a levé le poing haut ! Puisse ce frère avoir d’innombrables portes ouvertes et opportunités ! »

Mais tous n’étaient pas d’accord avec Lopez.

« A quoi sert le code vestimentaire si vous pouvez porter ce que vous voulez ? » a tweeté @coreymoto. « Il n’y a pas de zone grise avec cela, obtenez votre diplôme et allez célébrer dans le style que vous voulez. »

Et ceci de @irregular_view : « Si c’était un drapeau confédéré ils lui auraient donné 2 diplômes. »

Bacon a rapporté d’Arlington, en Virginie. Shen écrit pour The Courier Tribune à Asheboro, NC Contribuant : Rachel Berry, Le Courrier Tribune