Diplômé cette année ? Voici ce que vous devez savoir sur le remboursement de vos prêts étudiants

Plus de 200 000 étudiants de niveau postsecondaire avec des prêts étudiants doivent convoquer ce printemps. Et tandis que beaucoup ne pensent peut-être pas encore aux plans de remboursement, les experts et les nouveaux diplômés disent qu’ils devraient le faire – s’ils n’ont pas déjà commencé.

« Je pense que beaucoup d’étudiants ne pensent pas au remboursement tant qu’ils n’ont pas besoin de rembourser leurs prêts », a déclaré Renu Kanga Fonseca, registraire par intérim au Victoria College de l’Université de Toronto.

Kanga Fonseca, dont le bureau fournit aux étudiants des conseils académiques et financiers, dit qu’ils encouragent les étudiants à commencer à rembourser leurs prêts avant l’obtention du diplôme dans la mesure du possible.

« Tout le monde ne peut pas, bien sûr, mais si vous en êtes capable, cela signifie que vous obtiendrez votre diplôme avec moins de dettes », a-t-elle déclaré.

C’est officiel – à compter d’aujourd’hui, tous les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis sont sans intérêt en permanence, y compris ceux qui sont remboursés en ce moment. Nous savons que la pandémie a été difficile pour les étudiants et nous serons là pour eux aussi longtemps qu’il le faudra. —@CQualtro

En juillet 2022, 1,9 million de Canadiens devaient au gouvernement fédéral un total de 23,5 milliards de dollars en prêts étudiants fédéraux, avec une dette moyenne par personne de 15 578 $ à l’obtention du diplôme, selon Emploi et Développement social Canada (EDSC). De nombreux étudiants reçoivent également des prêts provinciaux ou territoriaux supplémentaires, qui sont soit distincts, soit intégrés aux prêts fédéraux, selon la juridiction.

Le Le gouvernement canadien a éliminé les intérêts sur les prêts étudiants canadiens et les prêts canadiens aux apprentis en avril, prolongeant indéfiniment le statut sans intérêt des prêts fédéraux introduit pour la première fois en avril 2021. EDSC affirme que ce changement permettra à 1,2 million de diplômés postsecondaires d’économiser en moyenne 520 $ par année.

« Honnêtement, j’étais très heureux d’en entendre parler », a déclaré Daniel Oeyangen, directeur de compte pour The Knowledge Academy à Toronto, diplômé de la DeGroote School of Business de l’Université McMaster en 2022.

« Vous ne voyez pas vraiment de différence tout de suite », a-t-il dit, « mais cela fait certainement une différence avec le temps. »

Daniel Oeyangen, diplômé en 2022 de la DeGroote School of Business de l’Université McMaster, parle à CBC News de ses prêts étudiants. (Radio-Canada)

Bien que Kanga Fonseca considère qu’il s’agit d’un développement globalement positif, elle note que les intérêts s’accumulent encore dans certains prêts étudiants provinciaux.

Étant donné que les frais de scolarité moyens pour l’année universitaire 2022-2023 étaient de 6 834 $ pour les étudiants de premier cycle et de 7 437 $ pour les étudiants des cycles supérieurs , entre un tiers et un quart des étudiants ont également des prêts bancaires, familiaux ou amis, selon un rapport de Statistique Canada de 2020. Les marges de crédit sont plus courantes chez ceux qui poursuivent des programmes d’études supérieures.

Kanga Fonseca encourage les étudiants diplômés à budgétiser soigneusement pour déterminer combien ils peuvent allouer aux remboursements.

Différentes provinces, différents taux

Les étudiants disposent d’un délai de grâce de six mois avant de commencer à rembourser leurs prêts d’études canadiens. Ainsi, dans la plupart des cas, ceux qui ont terminé leurs études en avril pour obtenir leur diplôme ce printemps commenceront leurs versements en novembre.

Cependant, certaines provinces commencent tout de suite à accumuler des intérêts sur la portion provinciale des prêts étudiants. Ontario commence à ajouter des intérêts au taux préférentiel (actuellement 6,7 %) plus un pour cent supplémentaire. Les étudiants de Saskatchewan ont la possibilité de rembourser leurs prêts au taux préférentiel ou de s’engager à un taux fixe correspondant au taux préférentiel actuel majoré de 2,5 %.

Dans Alberta , les étudiants ont le choix de payer un taux d’intérêt variable correspondant au taux préférentiel CIBC majoré de 1 %, ou un taux fixe correspondant au taux préférentiel majoré de 2 %. Cependant, à compter de juillet 2023, la période de grâce sans intérêt pour les étudiants passera de six mois à un an, et les taux d’intérêt flottants et fixes seront réduits au taux préférentiel.

Colombie britannique , Manitoba , Nouveau-Brunswick , Nouvelle-Écosse , Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n’exigent pas d’intérêts sur la partie provinciale de leurs prêts.

Les experts disent que la littératie financière devrait être obligatoire dans les écoles Avec l’augmentation du coût de la vie, les experts disent que les écoles devraient faire plus pour aider les jeunes à apprendre à gérer leur argent, et même rendre obligatoires les cours de littératie financière pour obtenir leur diplôme.

Le Yukon offre des bourses territoriales, mais pas des prêts, bien que les emprunteurs doivent quand même rembourser leurs prêts étudiants canadiens.

Québec , Nunavut et le Territoires du nord-ouest ne participent pas aux prêts d’études canadiens, mais administrent plutôt des programmes d’aide financière aux étudiants financés par le gouvernement fédéral. Le Québec commence à facturer des intérêts au taux préférentiel majoré de 0,5 % immédiatement après la fin des études à temps plein, y compris pendant la période de non-remboursement de six mois. Les emprunteurs du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest bénéficient de six mois sans intérêt, après quoi ils doivent commencer à rembourser au taux préférentiel moins 1 %.

Les personnes de toute province ou territoire dont le revenu est inférieur à un certain seuil peuvent également être admissibles à une aide supplémentaire, comme la Régime fédéral d’aide au remboursement qui réduit ou suspend les paiements pour les personnes à faible revenu.

Planifier à l’avance

Bien qu’il soit important de faire une pause après l’obtention du diplôme, Oeyangen, le récent diplômé de l’école de commerce McMaster, affirme que les gens ne devraient pas attendre trop longtemps avant de chercher du travail.

« Je pense que tout le monde meurt d’envie de prendre un congé à la seconde où il obtient son diplôme », a déclaré Oeyangen. « Je sais que je l’ai fait et ça fait du bien. Dès que cette pause est terminée, assurez-vous simplement de postuler [to jobs]parce que c’est définitivement un jeu de nombres. »

Gurcharn Hoonjan, 23 ans, conseillère et travailleuse en développement des jeunes à Richmond et à New Westminster, en Colombie-Britannique, diplômée du Rhodes Wellness College en août 2022, dit qu’elle espère voir davantage de programmes de littératie financière pour démystifier l’aide financière aux étudiants.

« Il y avait certainement beaucoup de choses dont j’aurais aimé être informé quand j’étais en 12e année [year] », a déclaré Hoonjan. « Même de nos jours, travailler avec des enfants… J’ai toujours des enfants qui sont encore un peu confus sur la vie après le lycée et sur l’entrée à l’université. »

Oeyangen recommande aux étudiants entrants d’être très attentifs à ce qu’ils veulent poursuivre.

« Je connais des gens qui changent de diplôme, et c’est évidemment une chose très coûteuse à faire », a-t-il déclaré. « Même s’il faut s’absenter de l’école pour s’assurer que c’est ce que vous voulez, je dirais que c’est honnêtement extrêmement bénéfique. »

Kanga Fonseca insiste sur l’importance de créer un budget et de s’y tenir, en le révisant si nécessaire si sa situation financière change. Elle met également l’accent sur la recherche de subventions, de bourses d’études, de bourses d’études et de prêts disponibles, et sur la recherche d’aide dès que des difficultés financières surviennent.

« Malheureusement, nous entendons généralement parler d’eux alors qu’ils sont déjà en difficulté », a-t-elle déclaré. « Cela soulage beaucoup de stress de planifier tôt et il y a certainement plus d’options plus tôt vous commencez. »

