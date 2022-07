« Diplomatie du piège de la dette » : la main de la Chine dans la crise économique du Sri Lanka

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. La nation insulaire assiégée du Sri Lanka entre mercredi dans une nouvelle phase de sa crise continue alors que le Parlement du pays choisit son prochain président. Les départs et les démissions paniqués du président Gotabaya Rajapaksa et du Premier ministre Mahinda Rajapaksa, deux frères qui ont dominé la politique du pays pendant plus d’une décennie, sont survenus au milieu d’un effondrement économique étonnant qui a précipité des manifestations de masse. Désormais, le vainqueur du vote au scrutin secret au Parlement présidera un gouvernement d’union fragile qui ouvrira la voie à de nouvelles élections.

Mais celui qui émerge a une tâche misérablement difficile à accomplir, notamment celle de tracer la voie à suivre avec les négociateurs du Fonds monétaire international. Sri Lanka est en faillite ; il est incapable de payer les importations de biens essentiels, y compris la nourriture, les médicaments et le carburant, en partie parce qu’il est incapable d’assurer le service des dettes existantes compte tenu de ses coffres de devises étrangères essentiellement vides. La flambée de l’inflation concerne une vaste partie des 22 millions de personnes du pays qui ont besoin d’aide alimentaire. Les écoles et de nombreuses entreprises restent fermées, tandis que les citoyens ordinaires attendent des jours dans des files d’attente d’un kilomètre de long pour l’essence.

Pour le reste du monde, le Sri Lanka est devenu un récit édifiant de mauvaise gouvernance et de malheur. La prodigalité des frères Rajapaksa, ainsi qu’un plan malavisé visant à convertir l’industrie agricole du pays en une entreprise uniquement biologique, se sont heurtés à un ensemble de facteurs hors du contrôle du pays. Ceux-ci comprenaient l’impact considérable de la pandémie, qui a détruit le secteur vital du tourisme, puis l’invasion russe de l’Ukraine, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et accéléré la spirale inflationniste qui a entraîné l’économie sri-lankaise dans l’abîme.

Des experts internationaux préviennent que d’autres pays criblés de dettes – du Laos en Asie du Sud-Est au Kenya en Afrique de l’Est – vacillent vers un sort similaire. « Les pays avec des niveaux d’endettement élevés et une marge de manœuvre limitée seront confrontés à des contraintes supplémentaires. Ne cherchez pas plus loin que le Sri Lanka comme signe d’avertissement », a déclaré la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, lors des réunions du Groupe des 20 ministres des Finances ce week-end.

Un pays en souffrance : les voix des Sri Lankais reflètent ses moments désespérés

L’un des principaux acteurs de la calamité du Sri Lanka est la Chine. Pékin est le seul plus grand créancier du Sri Lanka, représentant environ 10% de la dette extérieure du pays. Entre 2000 et 2020, il a accordé près de 12 milliards de dollars de prêts au gouvernement sri-lankais, en grande partie pour une liste de grands projets d’infrastructure qui se sont transformés en éléphants blancs – y compris une installation portuaire coûteuse dans la ville natale des Rajapaksas, Hambantota, qui a été effectivement cédée. sous contrôle chinois il y a une demi-décennie après que les autorités sri-lankaises ont reconnu qu’elles ne pouvaient plus rembourser les prêts.

Cependant, après avoir dépensé d’énormes sommes pour devenir le créancier de facto d’une grande partie du monde en développement, les banques d’État chinoises se sont intéressées ces dernières années au recouvrement de créances. Le ralentissement de l’économie intérieure a freiné l’appétit de Pékin pour le risque à l’étranger.

Mais le Sri Lanka est tombé dans ce que les critiques de Pékin ont qualifié de diplomatie chinoise du « piège de la dette ». En 2020, il a reçu une ligne de crédit facile de 3 milliards de dollars de la Chine pour l’aider à rembourser ses dettes existantes. Le Sri Lanka a opté pour cette voie plutôt que de prendre les mesures les plus douloureuses consistant à restructurer ses dettes en dialogue avec le FMI et à faire passer des mesures d’austérité pour apaiser le Club de Paris, le groupement de 22 nations riches qui sont les principaux créanciers du monde. (La Chine n’est pas membre, reflet de ses propres ambitions géopolitiques et de son dégoût pour les règles établies par d’autres puissances.)

Cela semble avoir été une erreur. “Au lieu d’utiliser les réserves limitées dont nous disposions et de restructurer la dette à l’avance, nous avons continué à rembourser la dette jusqu’à épuisement de toutes nos réserves”, a déclaré Ali Sabry, ministre des Finances par intérim du Sri Lanka d’avril à mai. le journal de Wall Street. « Si vous aviez été réaliste, nous aurions dû partir [to the IMF] au moins 12 mois avant nous.

Alors que l’inflation montait en flèche, les Sri Lankais se levaient : une chronologie visuelle de la crise sri lankaise

Les prêts chinois occupent également une place importante dans d’autres pays ravagés par la dette. La Chine représente environ 30 % de la dette extérieure de la Zambie. Des milliards de dollars de financement chinois pour une installation hydroélectrique et une infrastructure ferroviaire poussent désormais le Laos à faire défaut sur sa dette.

Les responsables chinois et les commentateurs de l’État n’apprécient pas la critique occidentale de leurs méthodes, arguant que cela sent une sorte de paternalisme colonial.

“C’est simplement un autre cas typique qui passe en revue la mentalité de raisins verts du monde occidental dirigé par les États-Unis, qui ne veut voir aucune coopération bénéfique entre la Chine et les autres, et ils savent clairement qu’ils ont perdu des avantages en poursuivant ce type de collaboration, » a déclaré le Global Times, contrôlé par l’État, en réaction aux critiques du rôle de la Chine au Laos l’année dernière.

Dans le cas du Sri Lanka, la Chine n’est pas le seul créancier. L’Inde et le Japon, entre autres pays, représentent une part considérable de la dette sri-lankaise et sont également empêtrés dans des pourparlers compliqués sur un remboursement et une aide supplémentaires. Mais l’engagement de la Chine avec le pays a été plus visible et problématique, a fait valoir Alan Keenan de l’International Crisis Group.

Cela inclut le « soutien politique actif de Pékin à la famille Rajapaksa au pouvoir et à ses politiques. … Ces échecs politiques sont au cœur de l’effondrement économique du Sri Lanka, et jusqu’à ce qu’ils soient corrigés par un changement constitutionnel et une culture politique plus démocratique, le Sri Lanka a peu de chances d’échapper à son cauchemar actuel », a déclaré Keenan à la BBC.