Diplomatie des pandas : le départ des pandas bien-aimés de DC pourrait signaler un retrait chinois plus large

WASHINGTON (AP) — Vêtue d’un t-shirt « I Love Pandas » et tenant un journal recouvert de pandas, Kelsey Lambert bouillonnait d’excitation en apercevant la vraie chose. Elle et sa mère, Alison, avaient fait un voyage spécial depuis San Antonio, au Texas, juste pour regarder les rock stars à fourrure du zoo national grignotant avec désinvolture du bambou et se rouler sur l’herbe.

« C’était complètement incroyable », a déclaré vendredi Kelsey, 10 ans. «Ma mère a toujours promis qu’elle m’emmènerait un jour. Nous avons donc dû le faire maintenant qu’ils s’en vont.

Les trois pandas géants du zoo national – Mei Xiang, Tian Tian et leur petit Xiao Qi Ji – devraient rentrer en Chine début décembre sans aucun signe public indiquant que l’accord d’échange conclu il y a 50 ans par l’ancien président Richard Nixon se poursuivra.

Les responsables du zoo national sont restés discrets sur les perspectives de renouvellement ou d’extension de l’accord, et les tentatives répétées d’obtenir des commentaires sur l’état des négociations n’ont pas reçu de réponse. Cependant, la position publique du zoo a été résolument pessimiste, considérant ces mois restants comme la fin d’une époque. Le zoo vient de terminer une célébration d’une semaine intitulée Panda Palooza : un adieu géant.

La fin potentielle de l’ère des pandas au zoo national survient au milieu de ce que les observateurs chevronnés de la Chine considèrent comme une tendance plus large. Alors que les tensions diplomatiques sont vives entre Pékin et un certain nombre de gouvernements occidentaux, la Chine semble retirer progressivement ses pandas de plusieurs zoos occidentaux à mesure que leurs accords expirent.

Dennis Wilder, chercheur principal à l’Initiative pour le dialogue entre les États-Unis et la Chine sur les questions mondiales de l’Université de Georgetown, a qualifié cette tendance de « diplomatie punitive des pandas », soulignant que deux autres zoos américains ont perdu leurs pandas ces dernières années, tandis que les zoos d’Écosse et d’Australie sont confrontés à des départs similaires sans aucun signe de renouvellement de leurs accords de prêt.

Pékin prête actuellement 65 pandas à 19 pays dans le cadre de « programmes de recherche coopératifs » dont la mission déclarée est de mieux protéger les espèces vulnérables. Les pandas retournent en Chine lorsqu’ils atteignent un âge avancé et tous les petits nés sont envoyés en Chine vers l’âge de 3 ou 4 ans.

Le zoo de San Diego a rendu ses pandas en 2019 et le dernier ours du zoo de Memphis, dans le Tennessee, est rentré chez lui plus tôt cette année. Le départ des ours du zoo national signifierait que les seuls pandas géants restants en Amérique se trouveraient au zoo d’Atlanta – et cet accord de prêt expirera à la fin de l’année prochaine.

Wilder a déclaré que les Chinois pourraient peut-être « essayer d’envoyer un signal ».

Il a cité une litanie de points chauds sino-américains : les sanctions imposées par le gouvernement américain à d’éminents citoyens et responsables chinois ; restrictions sur l’importation de semi-conducteurs chinois ; des accusations selon lesquelles le fentanyl fabriqué en Chine inonde les villes américaines ; des soupçons concernant la propriété chinoise de la plateforme de médias sociaux TikTok ; et le tumulte du début de cette année à propos des ballons chinois flottant au-dessus de l’Amérique.

Pékin, a déclaré Wilder, est convaincu que « l’OTAN et les États-Unis s’alignent contre la Chine ».

La tension liée au panda s’est même propagée dans les couloirs du Sénat américain. La semaine dernière, le démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, s’est plaint du rachat des terres agricoles américaines par la Chine et a ajouté : « Je veux dire, ils sont reprendre nos pandas. Vous savez, nous devrions reprendre toutes leurs terres agricoles.

Cette animosité est au moins partiellement partagée par le peuple chinois, où les sentiments anti-américains sont en hausse. Ces sentiments se sont transformés en une véritable tempête de pandas plus tôt cette année lorsque Le Le, un panda mâle prêté au zoo de Memphis, est décédé subitement en février à l’âge de 24 ans. Les pandas vivent généralement de 15 à 20 ans à l’état sauvage, tandis que ceux de les soins humains vivent souvent autour de 30 ans.

La mort inattendue de Le Le a provoqué une explosion sur les plateformes de médias sociaux chinois comme Weibo, avec de nombreuses allégations selon lesquelles le zoo de Memphis aurait maltraité l’ours et sa compagne, Ya Ya. La campagne a gagné en intensité lorsque des photos ont circulé sur Internet de Ya Ya, sale et décharné (selon les standards des pandas) avec une fourrure inégale.

Une pétition en ligne sur Change.org exigeait que Ya Ya soit restitué immédiatement, alléguant une malnutrition et une privation de soins médicaux appropriés. Des slogans tels que « la vie du panda compte » sont apparus dans les médias sociaux chinois, accompagnés de mèmes émotionnels implorant les autorités de sauver l’ours. Un mème particulier représente Ya Ya à l’air misérable regardant un avion survolant avec la légende : « Maman, je travaille loin de chez moi depuis 20 ans. Ai-je gagné assez pour acheter un billet d’avion pour rentrer chez moi ?

La chaleur est devenue si intense que le zoo de Memphis a publié une déclaration répondant à ce qu’il a qualifié de « désinformation » sur ses pandas et déclarant que Ya Ya souffrait « d’une maladie chronique de la peau et du pelage » qui « rend ses cheveux fins et inégaux », et Le Le est mort de causes naturelles.

Même une délégation scientifique officielle chinoise qui s’est rendue à Memphis et a annoncé que Le Le n’avait pas été maltraité et était mort d’une maladie cardiaque n’a pas réussi à apaiser l’indignation. Ya Ya a été rapatrié en Chine dans les délais prévus en avril lorsque le contrat de prêt a expiré et a été accueilli par une célébrité à l’aéroport de Shanghai.

Le gouvernement chinois, qui a offert le premier couple de pandas – Hsing Hsing et Ling Ling – aux États-Unis, les loue désormais pour une durée typique de 10 ans renouvelable. Les frais annuels varient de 1 à 2 millions de dollars par couple, plus les coûts obligatoires de construction et d’entretien des installations pour héberger les animaux. Tout ourson né des pandas appartient au gouvernement chinois, mais peut être loué moyennant des frais supplémentaires jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de l’accouplement.

Au cours des 50 années d’accords de prêt américains sur les pandas, l’accord a connu plus d’une période difficile. En 2010, Daniel Ashe, alors chef du Service fédéral de la pêche et de la faune, s’est rendu en Chine pour aider à résoudre un problème bureaucratique technique qui menaçait le renouvellement de l’accord du zoo national. Le problème a été rapidement résolu et l’accord a été prolongé.

« Mais la situation est désormais complètement différente », a déclaré Ashe, aujourd’hui PDG de l’Association des zoos et aquariums. « Ce que nous constatons actuellement, ce sont des tensions entre nos gouvernements à un niveau beaucoup plus élevé, et elles doivent être abordées et résolues à ce niveau. »

Les observateurs espèrent que ce type d’intervention de haut niveau à la dernière minute se concrétisera. Wilder a évoqué le prochain sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco en novembre comme un forum potentiel permettant au président Joe Biden et au président chinois Xi Jinping de faire la une des journaux en sortant de l’impasse. Et l’ambassadeur chinois aux États-Unis, Xie Feng, s’est montré semi-optimiste dans ses déclarations publiques.

« Je ferai tout mon possible pour y parvenir, et ici, à Aspen, il y aura aussi (des pandas) », a déclaré Xie lors du Forum sur la sécurité d’Aspen en juillet à Aspen, Colorado.

Mais pour l’instant, les pandaphiles de tous âges font des pèlerinages à Washington pour un dernier aperçu des ours. Vendredi dernier, au zoo, au milieu des bavardages des enfants, se trouvait un couple d’adultes avec un bébé en route, chacun portant des bandeaux assortis en forme d’oreilles de panda. Colleen Blue et John Nungesser sont venus de l’extérieur de Philadelphie pour voir les pandas ; c’était la troisième fois de Blue.

«Je suis obsédé par eux depuis que je suis petite. J’avais l’habitude d’enterrer les gens avec des faits sur les pandas », a-t-elle déclaré.

Nungesser hocha la tête, ajoutant : « Lors de notre premier rendez-vous, elle n’a pas arrêté de parler des pandas. »

Blue a déclaré qu’elle avait fondu en larmes et « avait eu une crise de colère » lorsqu’elle avait découvert que les pandas de Washington allaient partir. Le couple envisage déjà, après la naissance de leur bébé, d’emmener celui-ci voir les pandas à Atlanta l’été prochain avant leur départ.

Et Alison Lambert, la mère de Kelsey, a déclaré qu’elle restait optimiste quant au fait que les deux parties parviendraient à un accord simplement parce que cela est mutuellement bénéfique. Et s’ils ne le font pas, Kelsey élabore déjà un plan B.

« Nous pourrions toujours nous rendre en Chine », a-t-elle déclaré. « Ça marche aussi. »

Les rédacteurs d’Associated Press Seth Borenstein et Rebecca Santana ont contribué à ce rapport.

Ashraf Khalil et Didi Tang, Associated Press