Diplomates: l’ONU empêche l’armée du Myanmar de prendre le siège de l’ONU

La commission des lettres de créance de l’Assemblée générale s’est réunie lundi et a reporté l’action sur la demande de la junte, ont déclaré les diplomates, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant une annonce officielle probablement plus tard cette semaine.

En décembre dernier, les dirigeants militaires du Myanmar ont également échoué dans leurs efforts pour remplacer Tun, qui reste un partisan du gouvernement précédent et du gouvernement d’unité nationale d’opposition, qui s’oppose à la junte.

Chris Gunness, directeur du Myanmar Accountability Project, basé à Londres, a salué la décision de la commission des pouvoirs, affirmant qu’elle avait “une grande importance diplomatique et symbolique, à un moment où les putschistes illégaux tentent d’obtenir une reconnaissance internationale”.

Damian Lilly, un responsable du projet de responsabilisation, a exhorté les Nations Unies à veiller à ce que Tun bénéficie de tous les droits et privilèges de l’ONU et que le National ; Le gouvernement d’unité “est autorisé à représenter le Myanmar dans tous les organes de l’ONU”.

Suu Kyi, qui a été arrêtée lorsque l’armée a pris le pouvoir à son gouvernement élu, a été condamnée à 26 ans d’emprisonnement et fait face à des charges supplémentaires.

Les groupes de défense des droits et les partisans de Suu Kyi affirment que les accusations portées contre elle sont politiquement motivées et une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de retourner à la politique.