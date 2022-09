Le Canada jouera un rôle « de premier plan » dans la mise en état et les funérailles de la reine Elizabeth II, a déclaré le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, alors que les préparatifs à Londres passent à la vitesse supérieure avec une semaine avant la cérémonie.

Ralph Goodale a déclaré à La Presse canadienne que les membres de la délégation canadienne ont déjà commencé à arriver pour gérer la logistique, le personnel de la GRC et des forces armées devant atterrir dans les deux prochains jours.

«Le Canada, étant l’un des pays les plus anciens du Commonwealth, occupera une place prépondérante au début de la mise en état, puis plus tard lors des visites officielles du gouverneur général et du premier ministre», a-t-il déclaré dimanche dans un entretien téléphonique.

Le cercueil de la défunte reine a quitté dimanche le château de Balmoral en Écosse, où il a été conduit par corbillard jusqu’à la capitale écossaise d’Édimbourg. Il sera transporté par avion à Londres mardi, où il sera finalement exposé au public pour lui dire au revoir dans les quatre jours précédant les funérailles de lundi.

Goodale était au palais de Buckingham dimanche, où il a assisté à une réunion de représentants du Commonwealth organisée par le nouveau roi Charles III.

Pendant son séjour, il a pu présenter ses condoléances au nom du Canada au nouveau monarque et “nos meilleurs vœux à lui dans son nouveau rôle de roi”, a-t-il déclaré.

Goodale a également remercié le roi et son épouse Camilla, qui porte maintenant le titre de reine consort, pour leur plus récente visite au Canada en mai.

Goodale a déclaré que les préparatifs des funérailles sont une entreprise “incroyable” pour les responsables britanniques, qui n’ont plus qu’une semaine pour terminer la planification de la cérémonie d’une figure mondiale bien-aimée et coordonner les voyages et les déplacements des dirigeants du monde entier qui y assisteront.

Il a déclaré qu’il serait l’un des trois «personnes en deuil officielles» du Canada, avec le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon. Le bureau de Goodale travaille actuellement avec Rideau Hall, le bureau du premier ministre et d’autres entités au Canada pour voir combien de Canadiens supplémentaires peuvent y assister, a-t-il déclaré.

Il a dit que le Canada sera également représenté par un important contingent de membres des forces armées.

“Et bien sûr, (la reine) aimait beaucoup la GRC, donc ils auront sans aucun doute un rôle à jouer dans l’apparat officiel de la ligne d’État, puis dans les funérailles elles-mêmes”, a-t-il ajouté.

Goodale a déclaré que même si son bureau est occupé à coordonner la planification, il n’a pas perdu de vue l’énormité de l’occasion.

La reine “a été un facteur dominant dans la vie de tant de personnes pendant si longtemps”, a-t-il déclaré. « Et maintenant, elle est partie. L’accepter constitue un changement énorme.

Goodale a déclaré qu’il est encore trop tôt pour dire exactement quel genre de roi Charles III sera pour le Canada, mais il y a des indices qu’il pourrait être “un peu plus extraverti et un peu moins réservé” que sa mère.

Il a noté que le monarque nouvellement créé est sorti pour saluer le public le lendemain de la mort de sa mère, ce qui montre un désir de se connecter. Le conseil d’adhésion – qui a officiellement annoncé le nouveau souverain – a également été télévisé pour la première fois, ce que Goodale considère comme un “geste d’ouverture et d’inclusion”.

“Je sens ici une personne qui voudra voyager, se connecter avec les gens, être personnellement disponible autant qu’il le pourra”, a-t-il déclaré.

Il s’attend à ce que le nouveau monarque continue également de s’intéresser aux questions importantes pour le Canada, notamment les changements climatiques, l’énergie et la réconciliation autochtone.

Au cours de leur rencontre dimanche, Goodale a déclaré que lui et le couple royal avaient discuté de leurs visites officielles passées au Canada, y compris le voyage de trois jours à St. John’s, Yellowknife et Ottawa qui a eu lieu en mai. Bien qu’il n’ait pas le pouvoir d’adresser une invitation officielle, Goodale a déclaré qu’il avait essayé “d’ouvrir la porte” à de futures visites et qu’il avait reçu ce qu’il pensait être une réponse favorable.

“Ils étaient également très satisfaits de (la récente visite) et auraient souhaité que cela puisse être plus long, ce que j’ai pris comme un signal qu’ils pourraient revenir très bientôt”, a-t-il déclaré.

—Morgan Lowrie, La Presse Canadienne

