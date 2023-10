Diplomate israélien en Australie : ce n’est pas le moment de parler de désescalade

Points clés Le plus haut diplomate israélien en Australie a déclaré que « nous ne parlons pas de désescalade pour le moment ».

Cela survient alors que les Australiens en Israël sont invités à contacter leurs familles.

Les combattants du Hamas ont lancé vendredi les attaques les plus meurtrières depuis des décennies contre Israël.

L’actuel plus haut diplomate israélien à Canberra a déclaré que « nous ne parlons pas de désescalade pour le moment » et s’attend à ce que l’Australie soutienne sa réponse à une série d’attaques meurtrières du Hamas sur son territoire.

Mais son homologue palestinien a exhorté le gouvernement fédéral à contribuer à éviter des pertes civiles, avertissant les habitants de la bande de Gaza, densément peuplée – actuellement bombardée par des frappes aériennes israéliennes – qu’ils risquent « l’enfer » dans les semaines à venir.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a averti les Australiens de ne pas se rendre à Gaza et a réitéré le soutien de l’Australie à Israël, alors que le pays est sous le choc. .

Plus de 1 100 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis samedi, les forces terrestres israéliennes se seraient également dirigées vers Gaza – qui est gouvernée par le Hamas et où environ 2 millions de Palestiniens sont soumis à un blocus aérien, terrestre et maritime.

Israël face à une « menace existentielle » (ambassadeur adjoint)

Christian Cantor, ambassadeur adjoint d’Israël et actuel chargé d’affaires par intérim, a déclaré à SBS News que son pays était confronté à une « menace existentielle » et qu’il était trop tôt pour parler de désescalade de la situation.

Cantor a soutenu qu’il n’y avait aucune équivalence morale entre le fait que le Hamas cible aveuglément des civils et « des vies innocentes qui sont probablement, ou pourraient être, perdues dans le cadre d’une opération militaire » à Gaza.

« Nous ne parlons pas de désescalade pour le moment. Nous parlons de nous défendre », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, qu’attendriez-vous de votre gouvernement si 2 000 Australiens étaient… massacrés en un jour par les forces de l’Etat islamique (État islamique autoproclamé) ici à Brisbane ou à Adélaïde ?

« Quelle est la réponse normale et l’obligation d’un gouvernement responsable envers ses citoyens ? La première chose est d’assurer la sécurité de ces personnes. De toute évidence, il existe ici une menace appelée Hamas… Je ne parle pas des Palestiniens, je parle du Hamas.»

Une vue d’un véhicule accidenté après les frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés d’al-Shati dans la bande de Gaza, le 9 octobre 2023. Source: Getty / Ali Jadallah Cette escalade significative est la dernière en date d’un conflit de longue date entre le Hamas et Israël.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il y a remporté les élections législatives de 2006.

L’objectif déclaré du Hamas est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Lorsqu’on lui a demandé si Israël espérait que ses alliés soutiendraient la réponse qu’il jugerait appropriée, Cantor a répondu qu’il s’attendait à ce qu’ils « se tiennent à nos côtés, et non aux côtés de ces barbares ».

« L’attente est [for Australia] pour fournir le soutien politique permettant à nous, Israéliens, de nous défendre. Je pense que c’est ce que l’on attend de tout Israélien », a-t-il déclaré.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les forces australiennes viennent nous défendre… Nous n’avons jamais demandé à quiconque de venir mener nos combats. Nous ne nous attendons pas à ce que des combattants australiens viennent nous secourir et combattent le Hamas. Nous nous attendons à ce que l’Australie nous soutienne pendant que nous faisons cela.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Certains pays classent uniquement sa branche militaire parmi les groupes terroristes.

Les Nations Unies n’ont cependant pas condamné le Hamas dans son intégralité en tant qu’organisation terroriste, en raison du soutien insuffisant des États membres lors du vote de 2018.

Des officiers israéliens marchent à côté d’une maison détruite lors d’une attaque à la roquette depuis Gaza, lancée lors de l’attaque surprise du Hamas. Source: Getty / Ilia Efimovitch

Un délégué palestinien met en garde contre « l’enfer » à Gaza

Izzat Abdulhadi, chef de la délégation générale de Palestine en Australie et en Nouvelle-Zélande, a qualifié la situation imminente à Gaza d’« enfer ».

«Je m’attends à des centaines [and] des centaines de Palestiniens mourront à Gaza. C’est une grande tragédie. Et j’espère grâce à cela éviter cela et éviter une nouvelle escalade de la situation », a-t-il déclaré à SBS News.

Abdulhadi a exhorté la communauté internationale à « intervenir rapidement, efficacement et correctement » pour éviter de nouvelles effusions de sang.

« L’Australie dispose de nombreuses possibilités pour faire quelque chose. Dans les forums multilatéraux, ils peuvent parler aux Nations Unies, ils peuvent parler aux États-Unis. Israël est un ami de l’Australie, vous pouvez donc parler aux Israéliens pour désamorcer la situation. [the situation] et restreindre toute sorte d’attaque difficile contre Gaza », a-t-il déclaré.

Le Hamas a affirmé que son attaque, au cours de laquelle des civils ont été assassinés et pris en otages sans discernement, était une mesure de représailles à ce qu’il a qualifié d’escalade des attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem.

Abdulhadi a déclaré que le gouvernement palestinien et l’ambassade étaient « contre le meurtre de civils des deux côtés » et soutenaient la résistance non-violente, mais a ajouté que « vous ne pouvez pas ignorer » le contexte entourant les attaques.

« Je pense que la communauté internationale devrait être juste et condamner également le meurtre de milliers de Palestiniens [a] quotidiennement », a-t-il déclaré.

L’Australie condamne une attaque « odieuse »

Le gouvernement fédéral tente de garantir le bien-être des Australiens pris dans l’attaque « odieuse » du groupe islamiste.

Les combattants du Hamas ont attaqué des villes israéliennes samedi et ont également lancé une série d’attaques à la roquette, constituant l’incursion la plus meurtrière depuis les attaques égyptiennes et syriennes lors de la guerre du Kippour il y a 50 ans.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a condamné les « actes flagrants » du Hamas et exprimé sa solidarité avec Israël au nom du gouvernement. Source: PAA / Mick Tsikas « Nous condamnons sans équivoque les tirs aveugles de roquettes, les attaques contre des civils et la prise d’otages. Un acte particulièrement pénible et flagrant de la part du Hamas », a déclaré Wong lundi matin.

« Ce sont des actes odieux et je réitère une fois de plus notre appel à la libération de tous les otages », a-t-elle déclaré, alors que 100 Israéliens auraient été retenus captifs par un haut responsable du Hamas dimanche.

Wong a déclaré qu’elle avait parlé à son homologue israélien ce week-end pour exprimer le soutien de l’Australie à Israël et à son droit à se défendre.

Elle a également exhorté tous les Australiens en Israël à contacter leurs familles pour « nous assurer à tous de votre sécurité ».

«Je n’ai à ce stade aucune information sur des Australiens hospitalisés ou blessés. Ou des décès », a-t-elle déclaré.

« Nous cherchons à vérifier le bien-être et le sort des Australiens sur le terrain ».

L’Australie a mis à jour ses conseils aux voyageurs lundi, exhortant les voyageurs à éviter Gaza » « .

Il conseille également aux habitants d’Israël et des territoires palestiniens occupés de faire preuve d’une grande prudence.

Le Premier ministre Anthony Albanese et le chef de l’opposition Peter Dutton ont également condamné les attaques du Hamas.

Albanese a dénoncé le « meurtre aveugle de civils et de citoyens ».

« Il s’agissait d’une attaque de choc qui était évidemment très bien planifiée et qui, je pense, a choqué le monde, d’une ampleur sans précédent depuis 50 ans », a-t-il déclaré à ABC News Breakfast.

« Les civils ne devraient pas être visés dans cette affaire et c’est ce qui est si horrible dans les actions aveugles du Hamas qui ont eu lieu. »

Il a déclaré que les agences gouvernementales australiennes travaillaient 24 heures sur 24 pour assurer le retour en toute sécurité des citoyens australiens dans la région, exhortant toute personne préoccupée par leurs proches à contacter le 1300 555 135.

Dutton a déclaré que la Coalition « condamne totalement l’attaque odieuse et non provoquée du militant Hamas contre Israël ».

Le Premier ministre a également souligné de « réelles inquiétudes » concernant l’antisémitisme en Australie suite aux attaques contre Israël.

« Le racisme est toujours (présent). Qu’il s’agisse d’antisémitisme, d’islamophobie ou d’autres formes de racisme, c’est toujours une mauvaise chose », a déclaré le Premier ministre sur Sky News.

« Nous ferons tout notre possible pour lutter contre ce fléau, mais aussi pour apporter un soutien aux communautés vulnérables.