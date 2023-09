Diplo réagit au divorce de Joe Jonas et Sophie Turner dans « WWHL » – Hollywood Life

Andy Cohen demandé Diplômé à bout portant sur Joe Jonas et Celle de Sophie Turner divorce dans l’épisode du 20 septembre de Regardez ce qui se passe en direct ! Le DJ a diffusé en direct le mariage secret de Joe et Sophie à Vegas en 2019, ce qui a provoqué une pléthore de drames.

« Je leur souhaite tout l’amour parce que je pense qu’ils ont des enfants », a déclaré Diplo sur WWHL alors qu’il apparaissait aux côtés Rita Ora. Le DJ a également noté qu’il n’avait pas parlé à Joe depuis l’annonce de la nouvelle.

En 2022, Joe, 34 ans, a passé un test au détecteur de mensonge pour Salon de la vanité et a admis qu’il était « en colère » contre Diplo pour avoir diffusé en direct son mariage. Cependant, le Camp Rocher Le chanteur a révélé qu’il avait mis sa colère envers le DJ derrière lui. Diplo a compensé son fiasco de diffusion en direct en étant DJ lors du deuxième mariage de Joe et Sophie.

Joe a demandé le divorce de Sophie, 27 ans, le 5 septembre après quatre ans de mariage ensemble. Durant leur mariage, l’ancien couple a accueilli deux filles. Dans les semaines qui ont suivi la révélation de leur divorce, les spéculations se sont multipliées sur les réseaux sociaux à propos de leur séparation.

« Cela a été une semaine difficile. Je veux juste dire, écoute, si tu ne l’entends pas de ces lèvres, ne le crois pas. D’accord? Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Ma famille et moi vous aimons les gars », a déclaré Joe lors de son concert le 9 septembre.

Les choses sont devenues très intéressant dans la saga de la séparation de Joe et Sophie lorsque le Game of Thrones l’ancien a été repéré avec Taylor Swift, l’ex de Joe. Sophie et Taylor ont dîné ensemble avant de se rendre à Temple Bar sur Lafayette Street à New York.

Sophie et Taylor, 33 ans, « se sont toujours aimés et respectés », a déclaré une source. ET. de Taylor réputation l’album a été en partie inspiré par celui de Sophie Game of Thrones personnage, Sansa Stark. « Ils sont fans l’un de l’autre et sont amis depuis un moment. Sophie ne se soucie pas du fait que Taylor soit sorti avec Joe », a poursuivi la source. «C’était il y a si longtemps et dans le passé. Taylor passe un bon moment quand elle est avec Sophie et elles ont passé du bon temps ensemble hier soir.