Diplo, Nelly et Nick Carter, accusés de viol à trois reprises, seront au festival Stagecoach 2025

Chaque année, la programmation du Stagecoach Festival d’Indio, en Californie, semble susciter la consternation et le vertige. Depuis sa création, la version country de Coachella a accueilli des artistes country indépendants, prometteurs et légendaires aux côtés des têtes d’affiche de la musique country grand public. Et même si les fans indépendants ont souvent eu l’impression que la taille des polices devait être inversée, cela a également permis de grandes opportunités pour les artistes locaux.

Le Stagecoach Festival était un concept assez novateur à ses débuts. Mais maintenant que des artistes non soutenus par la radio comme Zach Bryan, Tyler Childers et Sturgill Simpson sont tout aussi populaires, voire plus, que les stars grand public de milieu de gamme et même de haut niveau, la donne a changé.

Le fait de voir Zach Bryan en tant que joueur de premier plan chez Stagecoach, Sturgill Simpson en tant que joueur de deuxième ligne et Sierra Ferrell et Flatland Cavalry en tant que joueurs de troisième ligne montre à quel point les choses ont changé. La taille de la police s’est inversée, du moins dans une certaine mesure. Ce sont désormais beaucoup de membres de la formation intermédiaire qui composent la plus petite police, tandis que Luke Bryan, Jason Aldean, Morgan Wallen, HARDY et d’autres artistes de ce genre sont introuvables.

Vous ajoutez Luke Combs, Midland, Carley Pearce, Ashley McBryde et Brothers Osborne qui sont considérés comme des options plus acceptables du grand public, et la programmation de Stagecoach 2024 n’a vraiment pas l’air si mal, même avec les valeurs aberrantes Shaboozey et Jelly Roll, qui ne sont toujours pas aussi répréhensibles que les rappeurs country du passé.

La programmation de Stagecoach a toujours été un bon test décisif pour savoir où se situe la musique country à un moment donné, et il est difficile de ne pas regarder la programmation de 2024 et de ne pas en tirer une évaluation globalement positive. Mais il existe quelques exceptions flagrantes. Et elles n’ont vraiment rien à voir avec les artistes country.

À une époque où la musique country n’a jamais été aussi populaire, Stagecoach a décidé de compléter sa programmation avec plus de groupes de rock revisités que jamais auparavant. Bien sûr, au cours des dernières années, les promoteurs du festival ont ajouté quelques groupes de rock supplémentaires, probablement pour essayer de sceller l’affaire pour les fans en périphérie de la country.

Mais cette année, vous avez les rockers Creed, le boys band Backstreet Boys et l’auto-tuner T-Pain sur la scène « Palomino » de Diplo. Vous avez également Nelly, The Goo Goo Dolls et Sammy Hagar comme artistes majeurs. Pensez-vous vraiment que c’est ce que les fans de Zach Bryan, Sturgill Simpson et Whiskey Myers veulent écouter ? Ces noms sont comme des punch lines pour ces fans.





Stagecoach n’est pas le seul à tenter d’utiliser cette programmation multigenre pour attirer les clients. Le Two Step Inn au Texas a également eu recours à cette pratique, notamment en réservant T-Pain et Diplo dans le passé. Il est également courant que les festivals de country indépendants fassent appel à quelques groupes plus orientés vers le rock indépendant. Mais des artistes comme Mt. Joy et Lord Huron ont en fait beaucoup de points communs naturels avec les fans de country indépendante.

Certains se plaignent de Lana Del Rey. Et bien sûr, il aurait été préférable de réserver au moins une vraie country woman (Lainey Wilson, Megan Moroney) pour être l’une des vedettes du festival. Mais une grande partie de la musique de Del Ray s’oriente vers l’espace « Americana », et son prochain album, selon les rumeurs, s’inscrira encore plus dans cette lignée. Il n’est pas aussi exceptionnel que The Backstreet Boys.

Mais il y a ici un problème bien plus important.

Même si les lecteurs de longue date de Saving Country Music auront l’impression d’écouter un disque rayé, il est vraiment important de souligner à quel point il est irresponsable pour Stagecoach de continuer à réserver Nelly et Diplo pour cet événement. Une fois de plus, cela soulève la question de savoir combien de femmes doivent accuser de manière crédible ces hommes de viol et d’agression sexuelle avant que nous commencions à prendre ces accusations au sérieux ? Avant de répondre, comprenez qu’il doit y en avoir plus de trois chacune.

Au moins trois femmes ont accusé Nelly d’inconduite sexuelle, et il était arrêté le mois dernier pour possession présumée d’ecstasy et mandat d’arrêt en cours. Le casier judiciaire de Diplo comprend également de nombreuses accusations d’inconduite sexuelle, notamment celle de l’artiste pop/hip-hop Azalea Banks qui a déclaré que Diplo l’avait préparée alors qu’elle était mineure. Diplo a également été accusé dans une autre affaire civile de distribution de revenge porn en juin, lors d’un incident qui fait toujours l’objet d’une enquête policière.

Ces accusations devraient-elles empêcher ces deux hommes de travailler ? Non. Mais pourquoi la musique country continue-t-elle de ressentir le besoin de tendre une branche d’olivier à ces deux gars alors que la file se forme à gauche des groupes country réels qui aimeraient figurer sur la programmation de Stagecoach ? La raison pour laquelle cette question continue d’être soulevée avec Stagecoach est que ces dernières années, personne n’a joué à Stagecoach plus que Nelly et Diplo. Ils également joué en 2022et Diplo a été le seul artiste régulier de la programmation depuis sa première réservation en 2019.

En parlant de trois fois accusé, Nick Carter des Backstreet Boys a été accusé de viol à trois reprises lui-même. Sommes-nous en train d’observer un schéma ? Alors que certains de ces artistes sont devenus interdits dans leurs genres d’origine, Stagecoach les accepte apparemment comme s’il s’agissait d’un lavage de voitures moral. Pendant ce temps, Winston Marshall, Ryan Adams, Unknown Hinson et d’autres artistes seraient complètement hors de portée de Stagecoach en raison d’allégations beaucoup moins graves, mais de campagnes d’annulation actives.

La musique country est en pleine mutation. Jamais on n’a vu autant de noms de stars de haut niveau pour compléter les listes des festivals, et ces noms de stars n’ont jamais vu autant de représentants des artistes qui ne sont pas signés par les labels Music Row ou soutenus par les radios privées. C’est le bon moment pour être fan de country. Il n’y a aucune raison de se tourner vers les Backstreet Boys, Diplo ou Nelly pour attirer les fans à l’événement. Au contraire, ils donnent à l’ensemble de la programmation un côté dégoûtant dont elle n’a pas besoin.